Bill Nutter war in wirklich schlechter Verfassung. Wegen Diabetes hatte man ihm bereits das zweite Bein amputiert, danach kämpfte der Vietnam-Veteran mit einer schweren Lungenentzündung. Der Puls des 68-Jährigen war unregelmäßig, seine Stimme nach der Operation so schwach, dass er niemanden zu Hilfe rufen konnte, und das obwohl sein Herz jederzeit stehen bleiben konnte. Deshalb brachten ihn seine Angehörigen zur Überwachung ins Krankenhaus. Doch wenige Tage später war Bill Nutter tot. Wie sich herausstellte, hatte die zuständige Nachtschwester den ganzen Dienst hindurch Videospiele gezockt – und die stündlichen Kontrollgänge einfach vergessen.

Diese Geschichte, erschienen im vergangenen Jahr im Boston Globe, stimmte den amerikanischen Psychiater Marc Potenza nachdenklich. Angesichts eines solchen Falls sei es wichtig, Videospielsucht intensiv zu erforschen, um Präventions- und Behandlungsstrategien zu entwickeln, schrieb er im Journal of Behavioral Addictions. Doch für entsprechende Forschungsgelder oder die Erhebung epidemiologischer Daten muss eine Krankheit erst einmal offiziell als solche anerkannt sein. Und in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD) war Videospielsucht bis dahin nicht verzeichnet. Das müsse sich dringend ändern, forderte Potenza. Als in dieser Woche die Weltgesundheitsorganisation die Neuauflage des Riesenwerks namens ICD-11 vorstellte, durfte der Psychiater sich freuen: Unter der Ziffer 6C51 ist darin jetzt auch die Computerspielsucht verzeichnet.

Wie wichtig eine anerkannte Diagnose ist, wissen alle Patienten, die umstrittene Leiden wie Fibromyalgie (MG30.01) oder rätselhafte Symptome wie rastlose Beine (7A80) plagen. Ohne Diagnose-Ziffer keine angemessene Behandlung, keine Abrechnung mit der Krankenkasse, keine offiziellen Statistiken und damit keine Forschungsgelder. ICD-Ziffern sind gleichsam die universelle Sprache für Mediziner, Pflegekräfte, Gesundheitsökonomen und Politiker. Denn sie werden weltweit verstanden. BA00 steht zum Beispiel für etwas, das auf japanisch Kōketsuatsu heißt, in Suaheli Shinikizo La Damu und im Deutschen Bluthochdruck. Nur mit international verbindlichen Codes lässt sich etwa erforschen, wie viele Menschen an Herzinfarkt sterben und woran das liegen mag.

Schon die Erstellung des neuen ICD-Opus ist das Ergebnis einer beispiellosen Zusammenarbeit. 270 Institutionen aus fast 100 Ländern haben elf Jahre lang an dem Mammutprojekt gearbeitet, dazu wurden 10.000 Kommentare von Laien, Experten, Verbänden und Interessengruppen eingesammelt. Das Ergebnis soll, wie es im Bundesgesundheitsblatt hieß, die notwendige "Anpassung der ICD an das 21. Jahrhundert sein". Man könnte auch sagen: Das Riesenwerk steht für eine grundsätzliche Neuorientierung der Medizin.

Zunächst bietet eine neue ICD Gelegenheit für einen großen Hausputz. Seit dem Erscheinen der ersten "Todesursachenliste" im Jahr 1900 mit 191 Einträgen wurde bereits zehnmal ausgemistet. Immer wieder sollte der Katalog der Krankheiten auf den Stand des aktuellen Wissens gebracht werden. Aber die medizinische Universalsprache bildete lokale Akzente, driftete auseinander. In den vergangenen zehn Jahren schwoll die Zahl der Einträge in der ICD-10 von 10.000 auf rund 80.000 an. Zudem schufen viele Länder, darunter Deutschland, eigene Varianten der Klassifikation. Außerdem verändert sich der gesellschaftliche und medizinische Diskurs. Als 1992 die ICD-10 in Kraft trat, war Videospielsucht noch keine relevante Größe. Damals wurden zum Beispiel auch Fragen der geschlechtlichen Identität noch als psychische Störung pathologisiert und standen im Katalog neben der Kleptomanie, dem "Drang zu stehlen". In der ICD-11 gilt nun nicht mehr als krank, wer den Körper einer Frau hat, sich aber wie ein Mann fühlt.

Natürlich bleibt auch vieles erhalten. Ein Beinbruch ist noch immer ein Beinbruch. Die ICD-11 erfindet die Medizin nicht neu, soll aber die Begrifflichkeiten schärfen. So ist in der neuen Fassung nicht allein die abstrakte Krankheit relevant, sondern auch der individuelle Patient. Erstmalig soll der Schweregrad einer Erkrankung abgebildet werden, ebenso wie mögliche Beeinträchtigungen.

Dieser Paradigmenwechsel wird besonders deutlich am Wandel des Bildes vom chronischen Schmerz. Lange Zeit galten unerklärliche, anhaltende Schmerzen als eine Art psychische Störung. Doch zunehmend kristallisierte sich chronischer Schmerz als eigenständiges Krankheitsbild heraus, als Schmerzkrankheit. Das ist insofern von Bedeutung, als die Behandlung umfassend sein sollte: Medikamente, Psychotherapie und Einbeziehung des sozialen Umfelds.