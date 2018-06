Mehr als 24 Stunden ist Jenz-Uwe Schiller unterwegs gewesen, nur um sich dann beleidigen zu lassen. In Leipzig ist er in den Zug gestiegen, in Trier hat er übernachtet, dann fuhr er nach Luxemburg. Es war ein heißer Tag vor zwei Wochen, Schiller war mit seinem Chef unterwegs und wenigen Kollegen. Sie hatten einen Karton dabei, den man besser zu zweit trug: darin Zettel mit 50.000 Unterschriften. Jenz-Uwe Schiller ist Mitarbeiter des Leipziger Karstadt; er und seine Kollegen hatten die Unterschriften von den Leipzigern eingesammelt, um ihr Warenhaus zu retten. Denn dem wurde der Mietvertrag gekündigt: Der Besitzer der Immobilie, die in der Petersstraße mitten im Zentrum liegt, ist offenbar der Meinung, mit dem Haus sei mehr Geld zu verdienen. Eine Unterschriftensammlung, "viel mehr als das blieb uns nicht mehr", sagt Schiller. "Wir hatten ja nur diese Adresse in Luxemburg."

Rue d’Eich 48, Stadt Luxemburg – ein gediegener Straßenzug, sagen die, die da waren. Große Autos, schöne Häuser. Von hier war der Brief gekommen, mit dem der neue Eigentümer des Leipziger Karstadt-Hauses seinen Mieter vor die Wahl gestellt hatte. Entweder steigt die Miete um 68 Prozent – oder der Händler muss ausziehen. So eine Mieterhöhung, sagt Karstadts Leipziger Filialleiter Michael Zielke, sei aber unbezahlbar.

Wenn selbst Karstadt nichts bleibt, als mit ein paar Tausend Unterschriften auf gut Glück loszufahren – kann sich also sogar ein Großkonzern nicht sicher sein, ob er die Mieten in Leipzig morgen noch wird zahlen können? Es ist kompliziert. Ganz sicher aber ist Jenz-Uwe Schiller und den anderen in Luxemburg ein Kunststück gelungen: Mit der immer schon niedlichen Methode "Unterschriften sammeln" haben sie eine neue, im Nebel operierende Immobilienbranche gezwungen, Gesicht zu zeigen. Und das ist noch unfreundlicher, als sie dachten.

Als die kleine Karstadt-Delegation sich nämlich vor der Luxemburger Adresse, dem vermeintlichen Sitz des neuen Vermieters, versammelt hatte, passierte das: Ein Mann kam heraus, Eis essend und zunächst schweigend. Er fotografierte Schiller und die anderen und sagte dann auf Deutsch: "Leckt mich alle am Arsch." So jedenfalls schildern es die Karstadt-Leute. Den Karton mit den Unterschriften, die der Leipziger Filialleiter dem Mann mit dem Eis in die Hand geben wollte, warf dieser wortlos in den Müll. Man kann sich diese Szene auf einem Video im Internet anschauen und fragt sich doch immer wieder: Was muss passieren, bis so etwas passiert?

Es fängt mit Karstadt selbst an. Die Kette ist nicht einfach so in diese Situation geraten. Schon 2002 hat Arcandor, damals Karstadt-Eigentümer, die 1914 eröffnete Leipziger Immobilie verkauft. Kurz darauf wurden auch die Häuser an vielen anderen Karstadt-Standorten in Deutschland veräußert. Der Konzern war fortan fast überall nur noch Mieter. 2009 wurde Karstadt insolvent, inzwischen gehört die Kette der österreichischen Signa-Holding. Die Karstadt-Häuser gehören vielen verschiedenen Besitzern.

So weit die globale Lage. Für das Leipziger Dilemma war der Sommer 2017 bedeutend. Gerade als es im Gesamtkonzern etwas aufwärtszugehen schien, wurde die Immobilie an der Petersstraße abermals verkauft. Wer der neue Eigentümer ist, ist so leicht nicht zu sagen. Petersstraße S.á.r.l. heißt die Luxemburger Firma im Kopf der Briefe, die Karstadt zugeschickt bekommt. Petersstraße S.á.r.l. ist offenbar die Tochterfirma einer Schweizer Gesellschaft. Was hat die mit dem Leipziger Karstadt-Haus vor?

Nach Kündigung des Mietvertrags mit Frist Frühjahr 2019 hieß es, Karstadt Leipzig sei von der Schließung bedroht, die Arbeitsplätze von 400 Menschen seien in Gefahr. Es gab besorgte Worte von Handelsverbänden, eine Menschenkette um das Karstadt-Haus und sogar die Idee der Leipziger CDU (!), den Einzelhandel gesetzlich vor der Verdrängung zu schützen. Nur: Soll Karstadt überhaupt verdrängt werden? Wie unverschämt ist die Mieterhöhung um 68 Prozent, wenn es nicht um eine Wohnung, sondern um ein Warenhaus von 33.000 Quadratmetern geht? In der Rue d’Eich 48, Luxemburg, war für die ZEIT niemand erreichbar. Selbst Karstadt hat offenbar Schwierigkeiten, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Angeblich gibt es aber ein Kompromiss-Angebot von Karstadt.

Je knapper die Informationen, desto lauter das Raunen. Der neue Eigentümer könne ein Hotel planen, oder Wohnungen. Oder das Gebäude gar leer stehen lassen, um zu warten, wie die Preise sich weiter entwickeln! Gerd Hessert kann all das nicht so richtig glauben. Er war lange selbst Manager bei Karstadt, arbeitet heute in der Immobilienbranche und ist Honorarprofessor für Handelsmanagement an der Universität Leipzig. "Man kann sicherlich mehr Miete aus dem Objekt herausziehen, aber das geht nicht ohne Investitionen", sagt er.

Erst 2006 ist das Karstadt-Haus frisch renoviert und mit der angeblich höchsten Innenfontäne Europas neu eröffnet worden. Als traditionelles Warenhaus, betont Hessert. Was bedeute: So einfach sei so was nicht umzubauen. Ist die Forderung nach 68 Prozent mehr Miete also nur Verhandlungstaktik? Nun: Auch ein Vermieter habe ein Interesse an einem Mieter mit guter Bonität – und die Filiale in Leipzig läuft sowohl nach Aussagen von Karstadt als auch nach Einschätzung des Experten so schlecht nicht. Für Karstadt wiederum gibt es im Grunde keine vergleichbar großen, sehr gut gelegenen Gebäude in Leipzig. "Der neue Vermieter", sagt Hessert, "ist weniger auf Karstadt angewiesen, als Karstadt auf den neuen Vermieter." Und so könnte der Leipziger Boom auch einen Großkonzern richtig Geld kosten.