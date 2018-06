Wenn ich einen Patienten besuche und merke, dass bei ihm ein Lachen hochsteigt, dann gehe ich dem nach und kitzle genau diesen Reiz: Mal brabbele ich einen Schmarrn oder singe die Relativitätstheorie, mal spiele ich auf Instrumenten wie Kalimba oder Rhythmus-Ei, mal blase ich Luftballons auf oder werfe Frisbees, die aussehen wie Spiegeleier.

Susie Wimmer, 54, ist Mitglied beim Freisinger Verein "KlinikClowns Bayern".

Als Krankenhausclown heitere ich in Kinderkliniken, Senioren- und Behindertenheimen die Patienten und Bewohner auf. Meine Arbeit wird durch Spenden finanziert. Die Auftritte sind immer eine Gratwanderung, denn ich betrete selten ein Zimmer, in dem Heiterkeit herrscht. Manche meiner Patienten sind sterbenskrank, dement oder haben gerade einen Unfall überlebt. Jeder von ihnen braucht etwas anderes – einer will feixen, ein anderer philosophieren, der nächste kämpfen. Was gerade angebracht ist, versuche ich immer wieder neu zu erspüren. Mein wichtigstes Requisit ist deswegen eine durchsichtige, leere Plastiktüte. Da kann alles Mögliche drin sein: Mut zum Beispiel oder Freundschaft. Und ich kann Ängste und Sorgen hineinpacken, die jemand loswerden will. Ich kann die Tüte an jede Situation anpassen.

Manche Kinder fürchten sich anfangs vor mir. Deshalb schminke ich mich nur dezent: blaue Wimpern, rote Wangen, eine große Unterlippe. Dazu setze ich mir eine rote Nase auf. Mit den großen Clownsschuhen, der roten Rüschenbluse und den Hosenträgern bin ich dann "Dr. Edda Chokolina Knall-Bindestrich-von Zausel trotz Stellwerkstörung zzgl. Sturmfrisur". Ich kann aber auch "mehr ich" sein – etwa um den Eltern zu signalisieren, dass ich weiß, was ich tue. Nicht immer bin ich willkommen. Manche Patienten genießen es sogar, mich rauszuwerfen – im Gegensatz zu den Ärzten gehorche ich nämlich. Eine Seniorin hat mich einmal recht grob am Arm aus dem Zimmer gezogen und die Tür hinter mir zugeschlagen. Wochen später traf ich sie auf dem Gang. "Sie waren aber schon lange nicht mehr da", schnauzte sie mich an. "Wen soll ich denn jetzt noch rausschmeißen?"

Bevor ich Krankenhausclown wurde und noch am Theater war, hätte ich gedacht: Niemals, den Anblick kranker Kinder halte ich nicht aus. Tatsächlich sollte man in meinem Job eine Einstellung gefunden haben zu Krankheit und Tod. Sonst weht es einen um. Mal riecht es streng, oder ich kann gar nicht hinschauen – aber abgebrochen habe ich noch nie.