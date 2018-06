Lösen Sie das aktuelle Rätsel online



Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:



7 Hat was gegen kahle Wände 9 Seufzt der Bierspediteur, wenn er Schwund feststellt? Sagt der Tadler, wenn er Blender entlarvt! 13 Auf eine gute hofft hier der Dienstverseher, dort der Urlaubsbucher 16 Es gibt Leute, die glauben, alles wäre ..., was man mit einem ernsthaften Gesicht tut (G. Chr. Lichtenberg) 18 Am Anfang war die, in faustischer Übersetzung 19 Mag pünktlich zu Johanni mit Röte erfreuen 20 Die Köder im Motivationsangelsport 21 Sind Hochgenuss für jene, die den Weg zum Ziel erklärten 22 Wer sich zum ... macht, der muss pflügen (Bauernregel) 23 Kanalisieren, was zu Herzen gehen möge 24 Charly-Begleiter, Kloster-Stadt, Wein-Standort – zusammengenommen: Gebündeltes beim Juristen 26 Klingt fast wie "Verschwinde geräuschlos!", sind aber für kraftvolles Davonbrausen gemacht 27 Harrte geduldig des Retters mit den Jimknopfaugen 28 Eau, das umschließt sie complètement 29 Alster oder Laster – irgendwie eine Frage der ..., kann man sagen 32 Deckenbedecker, Dingeversammlung, Darstellplatz 34 Beseelt die Kirche, belebt die Wirtschaft 35 Kargareal, fernöstlich 36 Ward Filmstar, als Weltvermesser, zwei Jahrhunderte später 38 Sprichwörtlich: Wie’s in die Augen springt, so springt’s in die ... 39 Schwer zu kriegen, und welche zu haben bedeutet Last 40 Adresse westlichster Harzhanggrundstückseigner 41 Arbeitsgang beim Buchmachen, Thema für den Antrag 42 Was nicht ... gesungen werden kann, ist wirklich kein Gesang, wie ein Monolog kein Drama (Goethe)



Senkrecht:



1 Macht sich per Körpersprache allein verständlich 2 Fantastische Vorschläge, um dem Hier und Jetzt zu entfliehen 3 Bei Leuten, die ... Sinnes sind, kein besonderer Kraftakt 4 Gleich nach ihrem Split wird’s eisig für sie 5 Damit gehen Heimwerker an die Decke, ist aber auch vertikal anwändbar 6 Hier Fanatikerübung, da Termindruckerzeugnis 7 Wir ... unsere Zukunft nach den Erkenntnissen aus der Vergangenheit (Th. Hobbes) 8 Wahrte noch weitenteils ihr Inkognito gegenüber den Geografen zu Olims Zeiten 9 Wer erst den Ruf hat, so zu sein, bekommt gewiss bald Tipps für seinen Wohltatendrang 10 Meer mit Land-hier-Land-dort-in-Sicht 11 Sind eingenetzt, um im Browseschritt zu liefern 12 Bürokratwanderungen gehen auch mal über den kleinen 14 So viel wie nichtsübereilfertig 15 Ziemlich luxoriös dachten die Washingtoner, als sie einen zu Washingtons Ehren aufstellten 16 Lob macht froh oder so 17 Leute mit Sinn fürs Kunstgriffige kennen jede 25 Nichtlaiengruppe, auf vergeistlichtem Terrain 26 Macht, als wesentlicher Zuschuss, das Enment erst attraktiv 29 Home z. B. vorm castle, auch für today’s holidays 30 Vokabel von Konsequenz für Web-Präsenz 31 Leicht zu durchschauen: Bei ihm ging Weber eher locker zu Werke 33 Geschenkter ... ist süßer als gekaufter Honig (Sprichwort) 37 Wochentagsnamenspate ward der eine oder andere

Lösung von Nr. 2437 (ZEITmagazin Nr. 25/2018)



Waagerecht: 6 FAIRNESS 11 NATURELL 15 "BRUEDERlich teilen" 17 PATERNOSTER 20 FREUDEN 21 REISSER 22 GEBLAESE 24 DRAMA 26 KEINS 27 DRIN 28 Baum-BORKE 29 SAVANNE 30 LEKTOR 32 LASER 34 ERST in Wass-erst-and, Sond-erst-ellung 36 COUNTESS 37 TOR in Spor-tor-ganisation 38 MIEF 40 SCHERZEN 41 TESTSIEGER 42 HERBERGEN 43 "Kost-Bar" und KOSTBAR

Senkrecht: 1 EIERLIKOER 2 HERD 3 INTERESSEN 4 JUNI 5 die und das MESSEN 6 FRIEDLICH 7 AUFBRECHEN, weggehen und gewaltsam öffnen 8 NEUE 9 SPEER 10 SANDKASTEN 12 AERA 13 TREMA 14 LERNEIFER 16 James DEAN in "Giganten" 18 OSKAR Kokoschka 19 TEINT 23 SORTE 25 AVERS 28 BONZE 29 SETS 31 TURBO(-lader) 32 LENG in Wel-leng-ebraus 33 ROTOR-blätter 35 SIEB 38 MIT-wirkung, -teilung 39 Lage und EGAL