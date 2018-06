Wenn von Überhitzung im Kunstmarkt gesprochen wird, sind meist die Preise gemeint. Auf der Messe Frieze in New York ging es allerdings wirklich um die Temperaturen: Im Zelt auf Randall’s Island stieg das Thermometer während der Messe im Mai auf knapp 34 Grad Celsius, sogar die New York Times berichtete darüber. Der Londoner Kunsthändler Kenny Schachter setzte sich in einem Kurzvideo ( Up in Smoke ) gar als laufende Flamme in Szene, umgeben von lauter Bewusstlosen.

Den murrenden Galeristen bot die Messeleitung nun an, zehn Prozent der Standgebühren zu erstatten. Für Direktorin Victoria Siddall eine Geste des Verständnisses: Es gab ein neues Zelt, das wohl nicht auf Wetterextreme getestet worden war. Schwierigkeiten mit der Klimaanlage kamen hinzu, und auch die Messe selbst hat ein Problem. Was bei ihrem Start vor acht Jahren als Novum gefeiert wurde – die Unterbringung in einer temporären Architektur auf einer Insel mitten in New York –, ist heute keine Attraktion mehr. Viele Galerien monieren, der Ort sei umständlich zu erreichen, der Weg per Fähre oder Bus über eine Brücke schrecke Besucher ab.

Die Shane Campbell Gallery aus Chicago hat die Frieze nun auf 15 Millionen Dollar verklagt. Für die entgangenen Geschäfte und den Schaden, den die Kunstwerke durch die Hitze erlitten hätten. Ob Shane Campbell den Betrag tatsächlich erhalten wird, ist völlig unklar. Ziemlich sicher ist dagegen, dass die Galerie mit der öffentlichen Auseinandersetzung ihre Frieze-Auftritte nach sieben Jahren beendet. Auch sie setzt damit ein Zeichen: Wir brauchen die Messe nicht mehr. Unser Verhältnis ist abgekühlt.