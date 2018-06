Wenn Anita Mang zur Arbeit geht, erinnert das an die Fernsehfilmromantik aus der Serie Bergdoktor. Fünf Minuten braucht die Medizinerin von ihrem verschnörkelten Miethaus bis zu ihrer Ordination im alten Rathaus von Oberwölz. "Grüß Gott, Frau Doktor!", rufen drei Ortsbewohner, die ihr entgegenkommen, ansonsten sind in den Gassen der kleinsten Stadt der Steiermark, in der gerade 1.000 Menschen leben, nur Vogelgezwitscher und ein plätschernder Brunnen zu hören. So viel Idylle bringt auch Mang zum Schmunzeln. "Das ist wie in einem Freilichtmuseum", sagt sie. "Aber im Ernst, wer mich fragt, warum ich ausgerechnet Landärztin geworden bin, dem sag ich nur: Schau’s dir an, dann weißt du’s!"



Arztpraxen auf dem Land suchen dringend Nachfolger

Seit drei Jahren führt Anita Mang, 40 Jahre, Allgemeinmedizinerin, Not- und Kinderärztin, ihre Praxis im Wölzertal, einer Gegend, die ebenso malerisch wie abgelegen ist. "Hier fährt keiner durch", sagt Mang. "Nach Oberwölz kommt nur, wer auch unbedingt herkommen wollte." Ihre Stimme ist warm, die Worte sind überlegt, die erfolgreiche Klinikkarriere hat sie aufgegeben, um hier im Tal die ärztliche Versorgung zu übernehmen.

Gerade in solchen Regionen werden die Ärzte weniger. Gegen den Landarztmangel gelobt jede Regierung Maßnahmen zu ergreifen, dennoch sieht es nicht so aus, als ob sich der Trend bald umdrehen würde. Drei Viertel der Hausärzte werden bis 2030 in Pension gehen, verzweifelt werden Nachfolger gesucht.

Eine Ärztin wie Anita Mang ist deshalb gefragt. Überall. Wieso hatte Oberwölz mehr Glück als andere Gemeinden? Wieso tun es der Medizinerin nicht mehr Kollegen gleich? Ist für eine Ärztin wie sie die Reform des Gesundheitsbereichs jener große Wurf, den die Regierung proklamiert hat?

Das nächste Krankenhaus liegt 50 Autominuten weit entfernt

Oberwölz mag sich in den steirischen Bergen verstecken. Hinterwäldlerisch ist die Praxis deswegen nicht, die Mang vor drei Jahren einrichten ließ. Hinter 1,7 Meter dicken Mauern aus dem 14. Jahrhundert befinden sich drei hypermoderne Behandlungszimmer mit Ultraschallgerät und einem eigenen kleinen Labor. Unter dem imposanten Kreuzgewölbe gibt es einen getrennten Eingangsbereich für ansteckende oder immunschwache Patienten und eine hübsche Spiel- sowie eine Stillecke im Wartezimmer. Sogar kleine chirurgische Eingriffe kann sie in der Praxis vornehmen: ein Glück für die Leute im Tal, denn das nächste Krankenhaus liegt 50 Autominuten weit entfernt. Das öffentliche Verkehrsnetz ist dünn, oft nehmen Patienten morgens den Schulbus, um von den Höfen hinunter zur Ordination zu kommen.

Irgendwo da ganz weit oben, auf einem Bergbauernhof mit sieben Geschwistern, ist Anita Mang aufgewachsen. Dass sie später einmal die Frau Doktor im Dorf sein würde, war nicht absehbar. Ihre Karriere begann sie in Großbritannien, erst in Cardiff, dann im schottischen Dumfries. Sie ist Mitglied des Royal College for Paediatrics & Child Health und Spezialistin für Kindernephrologie, ein Gebiet, das sich mit Nierenkrankheiten beschäftigt. Acht Jahre lang arbeitete Mang nach ihrer Rückkehr nach Österreich an der Uni-Klinik Salzburg, wo sie es bald bis zur Oberärztin schaffte.

"Eigentlich wäre es so gedacht gewesen, dass ich Bäuerin werde." Anita Mang, Landärztin aus Österreich

In die Wiege gelegt wurde Mang so eine Medizinkarriere nicht. Als 14-Jährige kam sie ins Internat nach Klagenfurt, in eine Schule für Land- und Ernährungswissenschaft. "Eigentlich wäre es so gedacht gewesen, dass ich Bäuerin werde." Doch das Fach Chemie und Ernährungslehre tat es ihr an, eine Lehrerin brachte sie auf die Idee, medizinisch-technische Assistentin zu werden. Erst als sie bei einem Krankenhauspraktikum einen Oberarzt zur Visite begleitete, wurde ihr klar: "Der hat den Überblick, der weiß, was los ist, und trifft die Entscheidungen. Das ist meine Rolle."

In den sechseinhalb Jahren an der Medizin-Uni Graz arbeitete Mang nebenbei, wann immer es ging. Die Sommermonate auf deutschen Bauernhöfen, drei Saisonen lang als Kellnerin am Münchner Oktoberfest. "Solche Bizepse hatte ich danach", Mang malt lachend einen Bodybuilder-Arm in die Luft.

Das Geld brauchte die Bergbauerntochter nicht nur fürs Studium. Sie wollte auch die Welt sehen. Mit dem Verdienst vom ersten Oktoberfest reiste sie nach Australien und Neuseeland, andere Male nach Ecuador, Äthiopien, Kuba. In Nicaragua famulierte sie in einem Kinderspital, im madagassischen Busch assistierte sie einer Krankenschwester, in Philadelphia arbeitete sie als Fellow am größten Kinderklinikum der USA.

Die, die Kinder haben, wollen oder können nicht 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeiten

Einzig die längeren Reisen gehen der Steirerin heute ab. Laut Kassenvertrag darf sie nicht länger als zwei Wochen am Stück zusperren. Sie wartet darauf, Kollegen anstellen zu können, dann würden auch Fernreisen wieder möglich sein. Bislang ist die sogenannte Anstellung beim Arzt in Kassenordinationen nicht erlaubt. Doch genau damit, findet Mang, würde die Arbeit für viele attraktiver. Sie hat keine Kinder, "das macht es natürlich einfacher. Aber die, die Kinder haben, wollen oder können nicht 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeiten, und viele wollen sich auch nicht die wirtschaftliche Last einer eigenen Praxis aufbürden, vor allem nicht gleich nach der Ausbildung."