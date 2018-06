Dieser Satz springt mir fast täglich unweigerlich ins Auge: "Ein deutscher Schäferhund geht nicht Gassi, er rückt aus", steht auf der Heckscheibe eines Autos bei mir in der Nachbarschaft. Was den Halter dieses Fahrzeugs wohl dazu bewogen hat, den Spruch dort anzubringen? Mich jedenfalls lässt der Satz sehr unwohl fühlen. Vielleicht, weil ausrückende deutsche Schäferhunde nicht unbedingt zu den größten Errungenschaften heimischer Geschichte führen. Vielleicht auch, weil die Welt heute wieder von zu vielen "harten Hunden" bespielt wird.

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken.

Da hilft wohl nur, selbst etwas zu tun. Selbst hell zu leuchten, wenn andere düster sind. Etwas Positives darzubieten für den Menschen, der hinter einem läuft, fährt, schlingert. Wie wäre es damit, die eigene Heckscheibe knallhart butterweich zu beschriften mit Worten: "Wer wagt es, sich donnernden Zügen entgegenzustellen? Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen".

Ja, genau, das ist von Erich Kästner. Von vielen wird der inzwischen als Kinderbuchautor oder Aphorismen-Onkel abgetan. Zu Unrecht, wie ich finde. Gerade heute bräuchte man mehr Persönlichkeiten seines Kalibers: Menschen mit einer glasklaren pazifistischen und antifaschistischen Haltung. Man merkt vielleicht: Ich bin Kästnerianerin. Bekennende. Auch, weil der eigentlich aus Dresden stammende Schriftsteller so viel mit meiner Stadt zu tun hat, mit Leipzig.

Kästner kam 1919 im Herbst mit seiner Mutter und einem Koffer hier an, um sein erstes Studentenzimmer zu beziehen. Anfang der zwanziger Jahre begann er hier zu schreiben – geistreiche, pointierte Artikel. In Cafés und über Nacht, schnell und unglaublich fleißig. Bei der Lektüre seiner Publizistik von damals lassen sich erstaunlich viele Parallelen zur gegenwärtigen Gesellschafts-Großwetterlage ziehen. Konservative Blätter gegen liberale, rechts gegen links, heraufziehende nationalistische Wolken, die größer werden, je schwerer sie in ihren Grenzen und Zielen erkennbar sind, die harmlos und gefährlich zugleich wirken, an einem Horizont, der zwischen Reaktion und Revolution unscharf trennt. Kästner muss damals vieles gesehen, vieles gespürt haben, was uns heute wieder begegnet.

Und doch haben sich die Zeiten auch merklich geändert.

Wenn ich im Café Telegraph sitze in Leipzig, dann denke ich oft: Hier hätte er hingepasst, der Kästner. Mit seinem Kaffee und dem Cognac und seinem Notizbuch. Hier würde er vielleicht heute sitzen und schreiben. Das von ihm damals geliebte Café Felsche gibt es nicht mehr. In den Räumen von damals kann man heute bei einem Systemgastronomen mit anderem Namen so etwas Ähnliches wie Italienisch essen. Wenn man zur Tür hineinkommt, wird einem eine Chipkarte in die Hand gedrückt, mit der man sich dann unmittelbar vor die Köche stellen kann, um ihnen tausend Wünsche mitzuteilen. Vollkommen pragmatisch und genussfrei. Ein geeigneter Ort zum Sinnieren und Schreiben? Eher nicht mehr.

Die Paulinerkirche, die zu Kästners Zeiten noch gegenüber stand, ist gar nicht mehr da. Sie wurde in der DDR gesprengt, um Platz zu machen für die Moderne. Man müsste dafür das Wort "paulinisieren" erfinden. Dass die Kirche verschwunden ist, davon hatte Kästner möglicherweise noch Kenntnis. Das passierte ja alles noch zu seinen Lebzeiten.

Über Kästners Leipziger Jahre wissen viele nicht viel. Auch weil der Schriftsteller selbst gar nicht so gern drüber zu reden schien. Allzu gut mag die Erinnerung nicht gewesen sein. Der Hauptbahnhof muss ihn oft gesehen haben, wenn er die Stadt gen Dresden verließ oder später nach Rostock und Berlin fuhr. Das Bahnhofsgebäude war damals erst ein paar Jahre alt, selbstredend noch kein dreistöckiges Einkaufsparadies wie heute. (Im Netz heißt es gar: "Shoppingmeile mit Bahnhof".) Shoppen würde der Student Kästner auch heute sicher nicht, dazu war er schlichtweg zu wenig begütert. Als Sohn eines Sattlermeisters dürfte er unter all den immatrikulierten Söhnen von Ärzten, Juristen, höheren Beamten und Gutsbesitzern ein recht seltenes Exemplar gewesen sein. Gleiche Bildungschancen für alle – daran wird auch heute, fast 100 Jahre später, noch immer gearbeitet. Kästner verkaufte damals mit einem Korb vor dem Leib Leibniz-Kekse oder lief als wandelnde Litfaßsäule über die Grimmaische, um etwas Geld zu verdienen. Er fiele damit wohl auch heute nicht weiter auf. Auf dem Leipziger Stadtfest, das gerade vorüber ist, liefen aufgeblasene Werbefiguren durch die Straßen, und Menschen tauchten in aufblasbaren Pools nach Handys, so als Werbeaktion.

Auch das Fest erinnerte mich an die zwanziger Jahre: Es wird gefeiert, gefeiert, gefeiert. Fast ist es so, als brauche man damals wie heute ständig etwas zum Feiern. Sonst würden alle noch vor Glück platzen. Dem Land geht es so gut wie nie.

Nur macht allzu viel Glück eben auch leichtsinnig. Manchmal sogar blind. Damals achtete man nicht genug auf die dunklen Wolken, die da am Politikhimmel aufzogen.

Marcel Reich-Ranicki nannte Kästner mal den "hoffnungsvollsten Pessimisten" in der Literatur. Kästner war einer, der uns immer wieder warmherzig an die Vernunft in unvernünftigen Zeiten erinnert. So jemand ist heute notwendiger denn je.

Kästner würde uns heute sicher mit schalkhaft-melancholischem Blick vor einem ganz ausdrücklich bewahren wollen: dem Gang vor die Hunde.