Martin Walser ist im März 91 Jahre alt geworden. Zu seinem Geburtstag erschien sein jüngster Roman – Liebesbriefe als Weblog an eine unbekannte, vom Briefschreiber zusammenfantasierte Frau. Der Absender, ein ehemaliger Regierungsrat aus München, gehört in die Riege jener barmenden Walser-Helden, die von allem immer und grundsätzlich mehr wollen. Mehr Anerkennung, mehr Verständnis, mehr Liebe und mehr Frauen, als das deutsche Durchschnittsleben zu bieten hat. Dabei ist der Briefschreiber mit Geliebter und Ehefrau nach herkömmlichen Liebesbegriffen eher überausgestattet. Die Unbekannte, so hofft er, soll ihn von seiner Unentschiedenheit zwischen den beiden und von seiner konfliktreichen Liebeswirtschaft insgesamt befreien. Gesucht wird eine weibliche Lösung, die das ewige Liebessehnen der dauerverliebten Walser-Helden endgültig abdreht wie einen tropfenden Wasserhahn.

Das ist das eine. Aber es geht auch um Größeres. Der Held kannte bessere Zeiten, die es für bayerische Staatsbeamte und deutsche Schriftsteller gegeben haben muss. Damals waren einige der im Roman jetzt lebhaft vermissten Kulturtechniken noch im Gebrauch. Zum Beispiel: eine Frau vorrätig halten und viele andere durchprobieren. Eine nervige Frau "trockene Scheide" nennen dürfen und von der Ehefrau dafür bewundert werden. Oder: angesichts der Schönheit der in der Öffentlichkeit sichtbaren weiblichen Brüste und Schenkel "auch reagieren" und "eine Zehntelsekunde lang hinlangen" dürfen.

Die Literaturkritik hat das kleine Werk bisher mehr oder weniger als einen Unfall weit unter dem vertrauten Walser-Niveau beiseitegeschoben. Doch dazu ist es zu gut geschrieben, im vertrauten halb ironischen, halb pathetischen Walserschen Ego- und Drangstil. Außerdem ist es ein literarisches Dokument: Möglicherweise wird es sich als eines der letzten Zeugnisse einer männlichen Wehklage erweisen.

Jedenfalls trägt der Roman alle Zeichen einer männlichen Weltbildkrise. Walsers Briefschreiber wurde aus dem bayerischen Staatsdienst wegen einer #MeToo-Verfehlung entlassen und gibt sich verständnislos. Den Macho Trump hält er indes für belebend und "furchtbar ehrlich". Auch Martin Walser findet Trump "furchtbar ehrlich", wie er vor Kurzem der Neuen Osnabrücker Zeitung mitteilte. Und furchtbar ehrlich ist auch Walser in seiner Rolle als Selbstentblößungskünstler, der seinen Helden in die unendlichen Räume des Netzes hinein lamentieren lässt, ohne Antwort zu bekommen. Ein tief melancholisches Schlussbild – der alte Mann und das Web. Alle zehn Minuten sieht er aufs Handy, um zu prüfen, ob die Welt von gestern nicht doch ein Funksignal sendet. Aber da kommt nichts. Der vorläufig letzte Walser-Satz: "ich / wie jeder / stürze / hilflos / und einzigartig / hinab". Aber keine Sorge. Ein neues Walser-Buch ist, wie wir hören, bereits in Arbeit.



Martin Walser: Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte. Rowohlt Verlag, Reinbek 2018; 112 S., 18,– €, als E-Book 14,99 €