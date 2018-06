"Tristan Otto" wurde das Skelett dieses Tyrannosaurus getauft. Es steht im Museum für Naturkunde in Berlin. © Lara Huck

Wer würde sich bei 30 Grad und Sonnenschein alte Knochen ansehen, statt im Freibad oder See zu planschen? Oh, deine Eltern haben solche Ideen? Dann gehörst du vermutlich auch zu den Kindern, die sogar im Urlaub in mindestens ein Museum geschleppt werden? Glückwunsch! Ja wirklich, das ist ernst gemeint.

Vielleicht denkst du beim Wort "Museum" erst mal an einen Ort, an dem man nicht herumrennen soll, nichts anfassen darf und immer schön leise sein muss. Da ist schon was dran. Richtig ist aber auch, dass in einem Museum etwas Unglaubliches geschehen kann: Wie ein Forscher kannst du auf Entdeckungsreise gehen und andere Welten erkunden. Und oft kannst du sogar etwas tun, was bis heute den klügsten Wissenschaftlern nicht gelingt: auf Zeitreise gehen. Zugegeben, nicht in einem coolen Raumschiff, aber in deinem Kopf.

Wenn du in einem Naturkundemuseum vor einem riesigen Dinosaurierskelett stehst, den Kopf in den Nacken legen musst, um weit oben den Schädelknochen zu erkennen, begreifst du die Größe des Urviechs auf ganz andere Weise, als wenn du nur liest "Der Körper eines Tyrannosaurus konnte bis zu 15 Meter lang sein". Oder du siehst in einer Ausstellung, welche Möbel die Menschen vor 60 Jahren schick oder praktisch fanden, und malst dir aus, wie deine Oma als Kind auf einem merkwürdigen Sessel gehockt hätte. Es gibt sogar Museen, in denen ganze Wikingerschiffe oder Gebäude aus früheren Zeiten wieder aufgebaut werden. Wenn du in einem alten Bauernhaus stehst, das nur aus einem einzigen Raum besteht, in dessen Mitte die Reste einer Feuerstelle zu erkennen sind, kannst du fast spüren, wie verqualmt und stickig die Luft gewesen sein muss.

"Sich etwas Echtes anzugucken, erzeugt ein ganz anderes Gefühl, als sich Bilder oder Fotos von Gegenständen im Internet anzusehen", sagt Stefan Bresky. Er arbeitet im Deutschen Historischen Museum in Berlin und macht sich dort Gedanken darüber, was die Besucher wie zu sehen bekommen. Denn ein Museum besitzt meist viel mehr Dinge, als es zeigen kann. Stefan Bresky kann zwischen 1,2 Millionen Stücken wählen, in der Ausstellung sind immer nur etwa 8.000 zu sehen. Der Rest ist in großen Fabrikhallen verstaut.

Im Deutschen Historischen Museum geht es vor allem um die Geschichte unseres Landes. Es gibt aber Museen für alles Mögliche, in Deutschland sogar welche nur für Schokolade und Currywurst. Egal wie klein oder groß oder ausgefallen ein Museum ist, eins gilt für alle: Hier werden Dinge gesammelt und für die Zukunft bewahrt.

Museen sind aber nicht nur für Besucher gedacht, die schöne Bilder sehen oder über große Dino-Skelette staunen wollen, es sind auch für Wissenschaftler wichtige Orte. An einem alten Gemälde kann man mit unserer heutigen Technik zum Beispiel erforschen, mit welchen Farben die Maler vor Hunderten Jahren gearbeitet haben. Man kann auf dem Bild sehen, welche Kleidung damals modern war. Und wenn man bemerkt, dass Kinder ähnliche Sachen trugen wie die Erwachsenen, kann man folgern, dass sie wie kleine Erwachsene behandelt wurden.

Damit Besucher staunen und Wissenschaftler forschen können, müssen die Mitarbeiter eines Museums aber erst einmal etwas heranschaffen, was sich bestaunen und erforschen lässt. Stefan Bresky erzählt, dass Schenkungen und Nachlässe für die Sammlungen sehr wichtig sind. Menschen, manchmal auch die Künstler selbst, vermachen einem Museum ihren Besitz. Genauso kauft ein Museum wertvolle Bilder oder bedeutende Gegenstände wie eine ganz seltene Briefmarke oder den Schaltknüppel einer Rakete. Die Mitarbeiter eines Museums sind auch selbst unterwegs und suchen zum Beispiel nach alten Knochen eines Dinosauriers. Und manchmal finden sich in Museen wertvolle Stücke, die eigentlich anderen gehören. Gerade diskutieren viele Leute darüber, ob diese Sachen nicht den eigentlichen Besitzern zurückgegeben werden müssen.

Es gibt aber auch Gegenstände, von denen man nicht denken würde, dass sie in ein Museum gehören. "Wir versuchen jetzt Dinge zu sammeln, die für die Menschen später interessant sein können", sagt Stefan Bresky. Mitarbeiter des Deutschen Historischen Museums fragen deshalb zum Beispiel Demonstranten, ob die ihnen später ihre selbst gemalten Schilder geben. Und bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland hat das Museumsteam lauter Fan-Artikel eingesammelt: Blumenketten, Kappen, Luftschlangen könnten Teil einer Ausstellung über die Geschichte von Schwarz-Rot-Gold werden.

Vielleicht wird dafür ja auch in den kommenden Wochen noch mal gesammelt, wenn viele gemeinsam die Spiele der Fußball-WM gucken. Stell dir mal vor, eine Luftschlange, die du in diesem Sommer durch die Gegend pustest, schauen sich in 50 Jahren die Kinder der Zukunft an. Die würden dann auf Zeitreise im Kopf gehen und bei dir im Sommer 2018 landen.