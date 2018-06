Vorurteile haben mit physikalischen Gesetzlichkeiten zumindest eines gemeinsam: Beide beanspruchen für sich ewige Gültigkeit – so lange, bis sie von einer neuen Theorie abgelöst werden.

So verheddern sich noch heute gelegentlich Astrophysiker und Theologen im Streit, ob der Ursprung der Welt ein göttlicher Schöpfungsakt war oder nicht. Der jüngst verstorbene Physiker Stephen Hawking versuchte sich 2010 in seinem Werk Der große Entwurf an einem negativen Gottesbeweis. "Da es ein Gesetz wie das der Gravitation gibt", schrieb Hawking, "kann und wird sich das Universum (...) aus dem Nichts erzeugen." Und ein Universum, das sich spontan selbst erschafft, braucht keinen Gott. Der Schweizer Physiker Eduard Kaeser widersprach Hawking in der ersten Januar-Ausgabe der ZEIT 2011: Physikalische Gesetze könnten lediglich Vorgänge beschreiben, aber nicht erzeugen. Der Gravitation eine Schöpferrolle zu übertragen, personifiziere, so Kaeser, die Gesetze der Physik, und produziere genau ebenjene Mythologie, von der Hawking behauptete, dass die Wissenschaft sie überwunden habe. Inzwischen ist die Asche Hawkings in der Westminster Abbey in London beigesetzt worden neben seinem Kollegen Newton, ausgerechnet in einem Gotteshaus.

Sehr selten hatten die Astrophysiker, die mit ihren bahnbrechenden Entdeckungen eine wissenschaftliche Revolution auslösten, im Sinn, die Autorität der Kirche zu unterminieren. Ganz im Gegenteil: Sie wollten eher deren Glaubwürdigkeit gegenüber einer wissensbegierigen Welt retten. Wer darauf beharrt, dass die Erfahrung der Welt haargenau nach dem Drehbuch der Genesis ablief, muss sich nicht wundern, wenn man auch seine heiligen Wahrheiten kritisch betrachtet.

Wenn du einmal realisiert hast, dass die Bibel gar nicht vorgibt, ein wissenschaftliches Textbuch zu sein, dann verschwindet auch die alte Kontroverse zwischen Religion und Wissenschaft. Georges Lemaître

Der Astronom und Mathematiker Nikolaus Kopernikus (1473–1543) ersetzte das geozentrische Weltbild durch ein heliozentrisches. Dass Sonne, Mond und Sterne nun nicht mehr um die Erde kreisten, stellte die biblische Ursprungserzählung in Abrede. Seinen Entwurf bezeichnete er selbst übervorsichtig als Rechenmodell, vielleicht rettete ihm das den Kopf. So blieb es vorerst im Reich der Theorie, dass die Erde als einer von mehreren Planeten in einer Umlaufbahn die Sonne umkreiste.

Mit Johannes Kepler (1571–1630) wurde das Problem schon gefährlicher für die Kirche. Denn der Astronom entdeckte die Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich die Planeten um die Sonne drehen, und machte aus dem hypothetischen kopernikanischen Modell eine physikalische Tatsache. Beide haben aus taktischen Gründen ihre Neuerungen im Disput mit der Kirche eher unterverkauft, wohl wissend, dass eine Institution, die die göttliche Wahrheit auf Erden vertritt, für naturwissenschaftliche Evidenzen nur schwer zugänglich ist.

Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, doch auf dem Boden des Bechers erscheint Gott. Werner Heisenberg

Als nun auch noch Galileo Galilei (1564–1642) mit einem selbst gebastelten Fernrohr die Milchstraße und den Mond betrachten konnte und Artikel über die ersten von ihm entdeckten Jupitermonde veröffentlichte, hielt er den Ball auch eher flach. Doch nun war der Beweis unübersehbar. Die katholische Kirche verbot seine Schriften, vor der Inquisition widerrief er, um dem Tod auf dem Scheiterhaufen zu entgehen.

Der bis dato respektierte Universalgelehrte erhielt Hausarrest, aber sein neues Weltbild war nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Es brauchte noch bis zum Jahr 1757, bis das heliozentrische Weltbild vom Heiligen Stuhl anerkannt wurde. Denn 1633 hatte die päpstliche Glaubenskongregation per Dekret jede Kosmologie, in der die Beweglichkeit der Erde oder die Unbeweglichkeit der Sonne vertreten werde, verboten. 1822 wurde dieses Dekret durch einen päpstlichen Entscheid aufgehoben.

Und es dauerte noch weitere 172 Jahre, bis 1992 Galilei von der römisch-katholischen Kirche formal rehabilitiert wurde. Im November 2008 distanzierte sich der Vatikan ein weiteres Mal von der Verurteilung des Wissenschaftlers, mit einem bizarr-formalistischen Argument: Der damalige Papst Urban habe das Urteil gegen Galilei eigentlich gar nicht unterzeichnet und Pontifex und Kurie hätten sowieso nicht geschlossen hinter der Inquisition gestanden. Was aber, wenn doch? Müssten wir dann heute noch auf seine Rehabilitierung warten, weil leider kein Formfehler vorlag?

Hätte Galilei nicht in einer seiner Schriften die Papstthese verspottet, wonach eine Theorie niemals die von ihr vorausgesagten Effekte prüfen könne, da Gott diese Effekte jederzeit auf anderem Wege hervorbringen kann, hätte er wohl nicht die Protektion des Papstes verspielt.

Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen. Galileo Galilei

Es gibt aber auch glückliche Verbindungen zwischen Theologie und Wissenschaft. Georges Lemaître (1894–1966), Begründer der Urknalltheorie, ein belgischer katholischer Priester und Astrophysiker, antwortete gern zum Thema Glaube und Wissenschaft: "Die Lehre von der Dreifaltigkeit ist viel abstruser als irgendetwas aus der Relativität oder der Quantenmechanik; aber da sie notwendig für die Erlösung ist, steht diese Doktrin in der Bibel. Wenn die Relativitätstheorie auch notwendig für die Erlösung gewesen wäre, dann wäre sie dem heiligen Paulus oder Moses offenbart worden."

Wer sollte nicht durch die Beobachtung und den sinnenden Umgang mit der von der göttlichen Weisheit geleiteten herrlichen Ordnung des Weltgebäudes zur Bewunderung des allwirkenden Baumeisters geführt werden! Nikolaus Kopernikus

Dass die katholische Kirche mit der Urknalltheorie versöhnt ist, liegt auf der Hand. Denn da kann es immer noch jemand geben, der den Knall ausgelöst hat. Das lässt Raum für Transzendenz. Der Atomforscher Werner Heisenberg hat das so formuliert: "Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Boden des Bechers erscheint Gott."