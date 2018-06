Zu groß, um gesehen zu werden: Den Kolibri mit seiner Spannweite von 66 Metern hat zwei Millennien lang kein Mensch erblicken können. Der größten Spinne der Welt erging es ebenso, auch dem größten Hund, dem größten Wal. Kein Mensch vermochte sie als Ganzes je in Augenschein zu nehmen, ebenso wenig den Affen, die Echse, den Pelikan. Erst musste das Flugzeug erfunden und in den 1930er Jahren der peruanische Luftraum erobert werden. Von oben waren sie plötzlich zu sehen, manche hundert Meter breit, manche kilometerlang, mitten in der Wüste im südlichen Peru: nicht nur stilisierte Figuren aus der Natur, sondern auch Rechtecke, Trapeze, Dreiecke, gerade, gezackte, mäandrierende, spiralförmige Linien.

Für wen und wozu aber waren diese gigantischen Werke gedacht? Aufgrund der Größe war es kein Wunder, dass Menschen sich außer naheliegenden Gedanken (Bilder für die Götter, Ahnenkult, Kalender) auch abstruse machten. Ein verwirrter Ex-Koch, Ex-Kellner und Hobbyforscher aus der Schweiz fand den größten Widerhall. Erich von Däniken schrieb in einem Buch über Landebahnen Außerirdischer – und wurde gelesen! Viele zeigten ihm den Vogel. Deutlich mehr nahmen ihn ernst.

Seither ist das Image der Figuren von Nazca vergiftet. Die 1.500 Darstellungen nahe der gleichnamigen Stadt in der dortigen Pampa, einem Nordausläufer der Atacama-Wüste, wurden zu Witzbildern degradiert. Und diesen Makel sind die Geoglyphen nie ganz losgeworden, auch nicht, nachdem sie 1994 von der Unesco als "Linien und Bodenzeichnungen von Nazca und Pampa de Jumana" zum Weltkulturerbe erklärt wurden.

Noch heute denken die meisten beim Wort Nazca zuerst an von Däniken und nicht an Toribio Mejía Xesspe. Der peruanische Archäologe hatte als Erster die Funktion der Linien richtig erkannt. 1940 beschrieb er sie als Prozessionswege aus der Zeit lange vor den Inka. Erst in jüngster Zeit konnten seine Deutungen bewiesen werden.

Nasca. Im Zeichen der Götter heißt die aktuelle Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn – sie präsentiert den neuesten Stand der Forschung. Nicht zum Betrachten waren die Geoglyphen gedacht, vielmehr handelte es sich um riesige Bühnen, auf denen Veranstaltungen stattfanden. Immer wieder schritten die Menschen die hellen Bahnen ab. Vermutlich in Gruppen folgten sie dem Riesenstrich im Gelände, aus dem jeweils eine ganze Tierfigur gezeichnet war. Sie begannen ihre Prozession am Rüssel des Kolibris, gingen die Federn seiner Flügel ab, und als sie den vollständigen Vogel umlaufen hatten, waren sie wieder am Ausgangspunkt.

Verzierung auf grünem Umhang: Mann mit abgeschlagenem Kopf © Museo de Arte de Lima

Diese Züge hinterließen Spuren, die heute der Beweisführung dienen. Über die Jahrhunderte komprimierte das Getrampel den Untergrund, was sich mit Magnetfeldmessungen dokumentieren lässt. Auf ihrem festlichen Gang deponierte die Gesellschaft fein gearbeitete Keramikgefäße – entlang der Prozessionswege und an deren Enden. Auf den kurzen Seiten jener Trapeze, auf denen von Däniken Ufos landen sah, standen altarähnliche Erhöhungen. Darauf legten die Menschen Opfergaben nieder. Die Analyse der Überreste dieser Schenkungen lüftete das Geheimnis, wozu die Menschen in dieser Einöde Happenings abhielten. Spondylus-Muscheln, Flusskrebse und mit Stoff umwickelte Maiskolben gruben die Archäologen aus. Die Objekte haben mit Wasser und Fruchtbarkeit zu tun. Am eindeutigsten ist der Zusammenhang bei den Muscheln. Nur in El-Niño-Jahren findet man diese Tiere auch vor der Küste Perus, eigentlich leben sie weiter nördlich. Und nur zu diesen Zeiten bekommt jene Region auf dem Festland ordentlich Regen ab. Aus diesem Grund ist die Stachelauster zum Regen-Symbol geworden.

Historische Klimastudien verdeutlichen diesen Zusammenhang. Nazca zählt zu den trockensten Flecken der Erde. Göttlicher Beistand konnte da nicht schaden. Aber die Menschen wussten sich auch selber zu helfen, mit puquios: lange, raffinierte Kanäle lenkten das Grundwasser aus den leicht geneigten Abhängen direkt auf ihre Felder.

Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Museo de Arte de Lima und dem Museum Rietberg Zürich entstanden und beleuchtet, was bisher weitgehend unbekannt geblieben ist: die Kultur hinter den spektakulären Werken. Die Nazca-Kultur war nicht die erste, die Geoglyphen hinterließ. Bereits ab 800 vor Christus scharrten etwas weiter nordwestlich die Bewohner der Gegend um Paracas Bilder in den trockenen Boden – kleinere zwar und an den Hängen, aber diese zeigen auffällige Parallelen. Als die Paracas-Kultur endete, machte Nazca weiter, von 200 vor bis 650 nach Christus. Statt der Vertikalen an den Abbruchkanten nutzten die Landschaftsgestalter nun die Horizontalen auf den Hochebenen. Sie verwirklichten Motive in Groß, die man in Klein in der Paracas-Kultur findet. Sie taten dies auf verblüffend einfache Weise, indem sie die dunklen Oberflächensteine wegnahmen und sie am Rand der Linien deponierten. Maximale Kontraste entstanden, weiße Linien auf Schwarz.

Bekannteste Übernahme war das Augenwesen aus der Paracas-Zeit. Die Nachfolgekultur machte daraus seine oberste Gottheit – Wissenschaftler nennen sie das "mythisch-anthropomorphe Wesen". Am Ende der Ausstellung haben die Kuratoren den Motivkomplex der Nazca in einer verrückten Animation zum Leben erweckt. Der kurze Film gibt eine gute Ahnung von einer bizarren Vorstellungs- und Mythenwelt, die heute gleichermaßen lustig wie gruselig anmuten kann: fliegende Priesterwesen, verrücktes anthropomorphes Getier, fressende Vögel neben abgetrennten Menschenköpfen. Die Kultur, die von Däniken und Co die Vorlagen zum Herumspinnen geliefert hatte, bestand aus fantasievollen Menschen. Sie trotzten der brutalen Wüste ein Leben ab – und bestatteten Kinder auch mal zusammen mit Meerschweinchen. Es gab ihn früh, den Haustierkult.

Nasca. Im Zeichen der Götter – archäologische Entdeckungen aus der Wüste Perus; bis 16. September in Bonn; www.bundeskunsthalle.de

