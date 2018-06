Hanna Jacobs, 30, ist evangelische Theologin zwischen Vikariat und Pfarramt. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

Niemand ist gerne provinziell, selbst in der Provinz nicht. Deswegen nennt man das große Drumherum, also alles, was auf der Landkarte nicht mit großen Lettern bedacht wird, neuerdings gern "Fläche". Aber auch das kann nicht verbergen, dass damit jwd gemeint ist – janz weit draußen. Der freundliche Referent, der letztens einen weiten Weg in einen Ort mit dem wunderbar ehrlichen Namen Kuhstedt auf sich genommen hatte, betonte umso nachdrücklicher, dass es ihm wichtig sei, auch in der Fläche präsent zu sein. Die anwesenden Kirchenleute lächelten höflich, aber auch ein bisschen verständnislos zurück. Sie waren täglich in der Fläche präsent. Das eigene Zentrum ist für die meisten da, wo sie leben und arbeiten. Egal, ob das nun Kuhstedt, Owingen oder Frankfurt am Main ist.

Als Angehörige der Generation Y, x-mal umgezogen und übers Smartphone mit der halben Welt vernetzt, hat mich im Vikariat die hohe Verbundenheit vieler Christen mit "ihrer" Ortskirche überrascht. Das Taufbecken, über dem man vor Jahrzehnten getauft wurde. Der Altar, vor dem man bei der eigenen Trauung kniete. Die leuchtenden Punkte des eigenen Glaubensweges sind oft mit einer bestimmten Kirche verbunden. Jede Biografie hat ihre Leuchtfeuer, wenn es ums Suchen und Finden Gottes geht.

Ob es in der kirchlichen Landschaft Leuchttürme braucht, deren Kreativität und Aktivitäten über den eigenen Standort hinaus ausstrahlen, wurde seit dem Erscheinen des EKD-Impulspapiers "Kirche der Freiheit" vor inzwischen zwölf Jahren diskutiert. Überaus leidenschaftlich. Es geht um die Frage, welches Bild den künftigen Kurs der evangelischen Kirche prägen soll: das Schiff, das sich Gemeinde nennt und recht unabhängig durch den Strom der Zeit schippert? Oder der Leuchtturm, von ferne an Form und Farbkombination erkennbar? Nautische Metaphern sind offenbar beliebt.

Es überrascht wohl kaum, dass ich für Leuchttürme (am Meer und) in der Kirche viel übrighabe. Sie sind Symbole der Hoffnung, feste Orientierungsgrößen, die gleichzeitig weit ausstrahlen. Manche Menschen sind nur deshalb noch Kirchenmitglied, weil sie wissen, dass es da diese Gruppe, diese Kirchengemeinde gibt, der sie sich zugehörig fühlen. Auch wenn sie zwei Zugstunden entfernt ist.

Aber es gibt doch große Flächen, da kommt ihr Licht nicht hin. Dazwischen liegt der Digital Divide. Der garstige Graben zwischen denen, die ein digitales Leben führen, und denen, die ihre Überweisung nicht online, sondern in der Bankfiliale um die Ecke tätigen. Leuchttürme fachen nur dann Hoffnung an, wenn man sie im Blick hat. Entweder weil sie vor der Haustür liegen. Oder weil das geografisch Ferne online doch so nah ist. Die Kirche ist zu den Menschen zu beiden Seiten des Grabens gesandt. Mein Bild von Kirche ist eine Brücke.