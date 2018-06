So kennt man ihn. Von der Bühne herab redet er zu seinem Volk, ohne Jackett, im offenen hellblauen Hemd. Doch der große Meister wirkt abgekämpft. Recep Tayyip Erdoğan schreitet über die Bühne im zentralanatolischen Niğde, den Rücken leicht gebeugt, unter den Augen dunkle Schatten. Was ihn nicht daran hindert zuzuschlagen: "Wir haben sie fertiggemacht", brüllt er ins Mikrofon. "Fertiggemacht!" Gemeint ist die kurdische PKK, gegen die er mal wieder eine Militäroffensive befohlen hat.

Der Kampf ist Erdoğans Lebenselixier, ob Häuserkampf, Überlebenskampf oder Wahlkampf. Die Wahl am kommenden Sonntag ist nicht wirklich frei und fair, sie ist auch keine normale Wahl. Es geht um alles, das Präsidentenamt und das Parlament, die Vollendung des Präsidialsystems, das im Referendum 2017 beschlossen wurde. Anders als Erdoğan hoffte, wird es diesmal sehr knapp. Er braucht fünfzig Prozent. Viele Umfragen sehen seine Partei AKP deutlich darunter, ihn aber auch. Er müsste dann in den zweiten Wahlgang. Der Ausgang ist unvorhersehbar. Wie sich Erdoğan diesmal retten könnte, erklärt ein Blick auf seinen Aufstieg und die Art, wie er bisher überlebte.

Erdoğan, der Autokrat, Militarist, Islamist – Linke und Kemalisten, Anhänger des ideologischen Säkularismus, haben es schon immer gewusst: Der Mann ist, wie er ist, und er hat sich nie geändert! Sie erinnern an ein Zitat von Erdoğan. "Die Demokratie ist nur ein Mittel", sagte er 1996 der Zeitung Milliyet, "eine Straßenbahn, von der wir abspringen, wenn wir am Ziel sind." Dieses Zitat soll belegen, dass Erdoğan schon immer islamistischer Diktator werden wollte. Anhänger der Straßenbahntheorie sehen ein Drehbuch abgelaufen: der Islamist auf dem Weg zur Allmacht.

Diese Außensicht führt in die Irre. Wer Erdoğan nicht nur aus dem Fernsehen, sondern aus nächster Nähe kennt, erzählt eine andere Geschichte. Politiker, die ihn lange begleitet haben, sehen in Erdoğan einen ruchlosen Pragmatiker, einen Instinktpolitiker, der jedes Mittel nutzt, um politisch zu überleben. Ideologisch ist er biegsam, aber starr im Griff nach der Macht. Erdoğan hatte keinen lang gehegten Plan, den er seit 2002 ausrollte. Er hatte vielmehr mächtige Gegner, die er als brillanter Taktiker mit überfallartigen Reaktionen ausspielte. Erdoğan hat dabei sein Land erst mit Reformen verändert und dann mit Repressionen überzogen. Aber wann und warum ist er gekippt?

So wie sich Erdoğan heute aufführt, fällt es schwer, sich an die Anfänge zu erinnern. Erdoğan sitzt 2002 in seinem Büro in Ankara, mit knallroter Krawatte, goldnadelfixiert, vor ihm ein Glas Tee mit zwei Zuckerwürfeln. Er plädiert für einen gelassenen "angelsächsischen" Säkularismus" für die Türkei: "Ich darf meine Religion praktizieren, aber zwinge sie dir nicht auf." Er verspricht demokratische Reformen für ein Land, das in fünfzig Jahren vier Militärputsche erlebt hat. "Dann werden wir uns ernsthaft um eine EU-Mitgliedschaft bewerben." So redete der Mann. War das nur Täuschung, wie die Kemalisten meinen?

Die Fakten sprechen dagegen. Erdoğan ist nach seiner Wahl 2002 klug genug, den wirtschaftsliberalen Kurs des türkischen Weltbank-Reformers Kemal Derviş fortzusetzen. Er krempelt das Strafrecht um. Er erweitert die Rechte religiöser Minderheiten und der Frauen. Das kommt seinen gläubigen Anhängern zugute, aber gefällt auch Liberalen, die nun zur AKP stoßen. Aus der EU kommen Berater, die Türkei dreht auf. Die deutsche Regierung unter Gerhard Schröder liebt Erdoğan dafür. Der Premier erreicht Ende 2004 die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU. Sein Land wird gerühmt als Beispiel für Demokratisierung eines muslimischen Landes. Mit Gläubigen und Liberalen gewinnt Erdoğan die nächste Wahl.

Warum bloß geht die Erfolgsgeschichte so nicht weiter? Hier kommen die Gegner Erdoğans ins Spiel. Der Mann hat sich nicht von allein gedreht. Viele helfen, indem sie Erdoğan mit undemokratischen Methoden stürzen wollen. Sie konspirieren gegen den Premier, während er reformiert. Nach jeder gewonnenen Wahl Erdoğans versuchen seine Gegner, das Resultat umzudrehen. Das gilt vor allem für Kemalisten, die sagen, Erdoğan sei ein Diktator, und nun um ihre alten Vorrechte fürchten.

Der Angriff des alten Regimes beginnt an einem sonnigen Freitag Ende April 2007 in Ankara. Erdoğan ist zufrieden mit sich und der Nominierung seines Parteifreundes Abdullah Gül zum Präsidenten, als ein Mitarbeiter in der AKP-Zentrale ihn alarmiert. Die Armee droht per Internet-Erklärung mit Putsch. Erdoğan steht plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Auf den Straßen demonstrieren von der Armee und kemalistischen Vereinen mobilisierte Türken gegen ihn. Hunderttausende fordern seinen Rücktritt. Erdoğan aber bleibt einfach sitzen. Da holen die Kemalisten zum nächsten Schlag aus. Die Justiz bereitet ein Parteiverbot für die AKP und ein Politikverbot für Gül und Erdoğan vor – ein neuer Putschversuch mit juristischen Mitteln. Das Verfassungsgericht lehnt die Verbote mit nur einer Stimme Mehrheit ab.

Es gelingt Erdoğan, seine zahlreichen Gegner zu spalten. Und das Mittel dazu waren auch die Reformen. Dafür wählten ihn die Türken wieder. Doch Erdoğan weiß: Die Hardliner der Kemalisten, Juristen und Generäle sind nicht geschlagen. "Erdoğan lebte ständig in der Unsicherheit, von den alten Eliten abgeräumt zu werden", erinnert sich ein Weggefährte. Er sinnt auf Immunisierung seiner Macht. Deshalb bricht er nun den Einfluss der alten Institutionen – durch eine Verfassungsänderung. Die Türken stimmen 2010 für seinen Vorschlag: Die kemalistische Justiz wird entmachtet, das Militär geschwächt. Die AKP setzt künftig eigene Richter ein, bald auch den Generalstabschef. Erdoğan entscheidet sich nicht für Demokratisierung, sondern für Machtübernahme. "Das ist der Wendepunkt", erinnert sich ein Mitarbeiter. Erdoğan habe die Gegner weggeräumt, aber ein neues Problem geschaffen: "Es fehlt ihm jetzt ein Gegengewicht."