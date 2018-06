Dürfen oder müssen in Behörden Kreuze hängen? Soll es islamischen Religionsunterricht geben? Darf ein Angestellter einer katholischen Einrichtung sich scheiden lassen und neu heiraten? Solche Fragen werden gewöhnlich vor Gericht entschieden – aber nach welchen Maßstäben? Ein neues Buch des Rechtswissenschaftlers Hans Michael Heinig erklärt, wie die Regelungen des Religionsrechts im Grundgesetz zustande gekommen sind. Hier ist ein Auszug.

Den Nachgeborenen fällt es schwer, sich den Zustand des Gemeinwesens 1945 vorzustellen: Millionen Bürger durch das NS-Terrorregime ermordet und im Krieg umgekommen, weitere Millionen auf der Flucht oder vertrieben, große Teile der städtischen Infrastruktur zerstört, es mangelte an Wohnraum, an Nahrung und sonstiger Grundversorgung. Mit Kriegsende wurde der Umfang der Gräueltaten des Nationalsozialismus und damit das moralische Versagen Deutschlands auch dem Teil der Bevölkerung offenkundig, der vorher beide Augen verschlossen hielt.

In dieser Situation wurden die Kirchen Adressat unterschiedlichster Hoffnungen und Erwartungen. Sie waren bei Kriegsende organisatorisch handlungsfähig und standen hoch im Kurs. Für breite Bevölkerungsgruppen erschienen die Theologumena des Christentums als hilfreiche Kontrastfolie, vor der die Erfahrungen des Zivilisationsbruchs und der nationalsozialistischen Ideologisierung aller Lebensbereiche gedeutet und verarbeitet werden können. Die Kirchen verbuchten moralischen Kredit, weil ein Teil des Widerstands christlich motiviert war und kirchlichen Schutz fand. Sie waren als einzige Großorganisation nicht gänzlich der nationalsozialistischen Gleichschaltungspolitik ausgeliefert und zudem stante pede international vernetzt – die katholische Kirche über die weltkirchliche Einbindung, die evangelische Kirche durch die Ökumene. Hierbei half das Bekenntnis des eigenen Versagens, etwa durch die Stuttgarter Schulderklärung vom Oktober 1945, in der freilich die geistige Nähe zwischen völkischer Theologie und dem im Parteiprogramm der NSDAP enthaltenen Bekenntnis zum "positiven Christentum" unerwähnt blieb und der Nationalsozialismus als Ausdruck des Säkularismus gedeutet wurde. Damit war der Grundton für die Kirchenpolitik und darüber hinaus der ethischen Selbstverständigung der frühen Bundesrepublik vorgegeben: Christliche Volkskirchen erschienen als Antidot zum säkularistischen Totalitarismus nazistischer wie bolschewistischer Couleur.

Die politische Neuorganisation Deutschlands erfolgte zunächst über die Länder. Die vor 1949 erlassenen Landesverfassungen knüpften an das Staatskirchenrecht der Weimarer Reichsverfassung an, setzten aber auch neue Akzente. Die Kirchen wurden neben Religionsgesellschaften genannt und damit ausdrücklich hervorgehoben. Die Landesverfassungen betonten, weit über Weimar hinausgehend, die kirchliche Unabhängigkeit vom Staat. Den Kirchen wurde konzediert, dass sie gegenüber dem politischen Gemeinwesen eigengeartet und selbstständig sind. Ebenso strich man die kirchliche Rolle im öffentlichen Leben, insbesondere in der Wohlfahrtspflege sowie in Bildung und Erziehung, heraus. Kontroversen entzündeten sich an Fragen der Familienpolitik und der Schulorganisation. Indirekt geriet damit auch das Reichskonkordat in den Fokus, sicherte dieses doch den Fortbestand öffentlicher katholischer Bekenntnisschulen unter Rücksichtnahme auf das elterliche Bestimmungsrecht zu. Die SPD präferierte dagegen die Gemeinschaftsschule als öffentliche Regelschule.

Mit der Vertiefung des Ost-West-Konflikts Ende der 1940er Jahre verfestigte sich die Spaltung Deutschlands. "Trizonesien" wurde durch die Gründung der Bundesrepublik zu einem westdeutschen Teilstaat. CDU/CSU, Zentrum und Deutsche Partei bemühten sich, im Grundgesetz an die landesverfassungsrechtlichen Entwicklungen anzuknüpfen. Sie wollten die Kirchen von anderen Religionsgemeinschaften durch eine Pathosformel zur Bedeutung der Kirchen für die sittlichen Grundlagen und durch die ausdrückliche Erwähnung der Kirchen neben den Religionsgesellschaften absetzen. Das Unterfangen scheiterte jedoch am Widerstand von SPD und FDP. Theodor Heuss warnte vor der Komplexität der ganzen Materie und regte die Übernahme der Weimarer Bestimmungen an. Diesen Vorschlag machte sich Adolf Süsterhenn für die CDU zu eigen. Der Rest war Redaktionsarbeit, bis es zum heutigen Artikel 140 des Grundgesetzes kam.

Professor Hans Michael Heinig lehrt Öffentliches Recht und Kirchenrecht an der Göttinger Georg-August-Universität. Sein Buch Prekäre Ordnungen behandelt die Geschichte des Religionsrechts in Deutschland. Mohr Siebeck Verlag 2017, 94 Seiten, 10 Euro.

Konfliktträchtig war auch auf Bundesebene die Schulfrage und in diesem Zusammenhang die Frage, welche Bindungswirkung dem Reichskonkordat zukommt. Dessen Fortgeltung wurde (etwas versteckt) in Artikel 123 Absatz 2 des Grundgesetzes behandelt, der allgemein bestimmt, dass vom Deutschen Reich abgeschlossene Staatsverträge, für deren Materie nun die Länder gesetzgeberisch zuständig sind, grundsätzlich in Kraft bleiben. Als Kompromiss in der Schulfrage kam Artikel 7 des Grundgesetzes zustande, der den konfessionellen Religionsunterricht und die Freiheit zur Gründung von Privatschulen (auch in religiöser Trägerschaft) garantiert, die Frage des elterlichen Bestimmungsrechts über den konfessionellen Charakter der öffentlichen Schulen aber der Kulturhoheit der Länder überlässt.

Mit diesem Ergebnis waren die beiden großen Kirchen nicht sonderlich zufrieden (was man im Rückblick kaum glauben mag); sie ließen zunächst Distanz zum Grundgesetz erkennen. Aus den Reihen der katholischen Kirche hieß es, ohne Aufwertung des Elternrechts müsse man den Gläubigen die Ablehnung des Grundgesetzes empfehlen. Auch deshalb kam es damals nicht zu einer Volksabstimmung.

Die für die Verfassungsberatungen in Bund und Ländern charakteristische kirchenfreundliche Grundstimmung setzte sich in der Rechtsentwicklung der 1950er Jahre fort. So erlaubten die Stiftungsgesetze der Länder den Kirchen eine eigene Stiftungsaufsicht. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurden den Kirchen Mitwirkungsbefugnisse, insbesondere die Mitgliedschaft in Aufsichtsgremien, eingeräumt. Auch das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (1953), das Jugendwohlfahrtsrecht und das Bundesvertriebenengesetz (1953) sahen eine kirchliche Beteiligung an pluralistisch zusammengesetzten Gremien vor. 1961 trat die Berücksichtigung der kirchlichen Wohlfahrtspflege im Bundessozialhilfegesetz hinzu. Daneben nahmen die Länder die Praxis der Weimarer Republik wieder auf und schlossen mit den Kirchen Verträge, die durch Landesgesetz umgesetzt wurden.

Die römisch-katholische Kirche geriet auf dem Gebiet des Vertragsrechts zunächst ins Hintertreffen, weil sie sich in der Frage festbiss, ob und wie das Reichskonkordat gegenüber den Ländern fortgalt. So wurde die evangelische Kirche Schrittmacherin.

Auch die Rechtsprechung setzte in der frühen Bundesrepublik Akzente. 1957 urteilte das Bundesverfassungsgericht zur verfassungsrechtlichen Bindungswirkung des Reichskonkordats im Verhältnis von Bund und Ländern: Das Gericht bestätigte die Fortgeltung des Konkordats, entschied aber auch, dass die Länder durch das Grundgesetz nicht gehindert seien, vom Konkordat abweichende Gesetze zu erlassen. 1960 erging eine erste Entscheidung zur Reichweite der Religionsfreiheit, die den grundrechtlichen Schutz auf Glaubensbetätigungen beschränken wollte, "die sich bei den heutigen Kulturvölkern auf dem Boden gewisser übereinstimmender sittlicher Grundanschauungen im Laufe der geschichtlichen Entwicklung herausgebildet haben". Diesen Ansatz gab das Gericht aber schnell wieder auf zugunsten eines denkbar weiten Verständnisses der freien Religionsausübung: Auch bloß religiös motivierte Handlungen (im konkreten Fall die Sammlung von Altkleidern durch die katholische Landjugend zu karitativen Zwecken) sollen unter die Religionsfreiheit fallen.

Nach und nach nahm sich das Bundesverfassungsgericht zentraler staatskirchenrechtlicher Streitfragen an. Hierbei trat es, wie in vielen anderen Fragen auch, mit dem Bundesgerichtshof in Konkurrenz. Der Bundesgerichtshof deutete das grundgesetzliche Staat-Kirche-Verhältnis zunächst als institutionelle Gleichordnung. Staat und Kirchen wurden als Ordnungsmächte auf Augenhöhe begriffen, bis das Bundesverfassungsgericht einschritt. Auch auf dem Feld des Religionsverfassungsrechts setzte es sich alsbald als wirkmächtiger "Hüter der Grundrechte" durch und prägte so die religionsrechtliche Ordnung in Deutschland. Die Deutschen schätzten das Gericht alsbald so sehr, dass inzwischen zu jedem religionskulturellen Konflikt ein letztes Wort aus Karlsruhe geradezu naturwüchsig dazugehört.