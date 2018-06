Verglichen mit den sonstigen Gewohnheiten der deutschen Justiz entwickelte sich der Fall Rupert Stadler geradezu mit Höchstgeschwindigkeit. Am 15. März 2017 sprach der Audi-Chef auf der Jahrespressekonferenz noch über die Aufarbeitung der Dieselaffäre, behauptete, "dass Recht und Moral oberster Maßstab unseres Handelns sind", während Staatsanwälte zeitgleich die Ingolstädter Firmenzentrale durchsuchten. Damals ging es noch nicht gegen Stadler persönlich, aber das sollte sich ändern. Am 11. Juni 2018 klingelten Strafverfolger mit einem Durchsuchungsbeschluss bei ihm daheim. Einen für diesen Tag geplanten Besuch der Computermesse Cebit hatte der Automanager zuvor abgesagt, so als hätte er es geahnt. Da war er schon Beschuldigter.

Seit Montag dieser Woche sitzt er in Augsburg in Untersuchungshaft.

Frühmorgens wurde Stadler in seinem Haus in Ingolstadt wegen Verdunklungsgefahr festgenommen. Wie die Münchner Staatsanwaltschaft der ZEIT bestätigte, habe es Anhaltspunkte dafür gegeben, dass er versuchen wollte, andere Zeugen oder Beschuldigte zu beeinflussen. Dem Manager werden im Zusammenhang mit manipulierten Dieselfahrzeugen Betrug und mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen. Bislang hatte er stets alle Vorwürfe zurückgewiesen und beteuert, sich rechtmäßig verhalten zu haben.

Weil aber Stadler nicht nur Chef von Audi ist, sondern auch Vorstandsmitglied des Audi-Mutterkonzerns Volkswagen, sind die Ermittler damit endgültig ins Herz der deutschen Wirtschaft vorgedrungen. Dass ein amtierendes Vorstandsmitglied eines Dax-Konzerns verhaftet wird, ist eine Rarität. Vor zehn Jahren traf es den damaligen Post-Chef Klaus Zumwinkel, der aber schnell kooperierte und daher gar nicht erst ins Gefängnis ging. Doch anders als bei diesem geht es bei Stadler um weit mehr als nur eine private Steuerhinterziehung. Es geht um den Kern seiner Tätigkeit als Führungskraft eines internationalen Konzerns.

Lange sah es so aus, als wären die deutschen Autobosse unantastbar für den Staat. Zumindest für den deutschen. Amerikanische Ermittler gingen voran, hatten die wichtigsten Prozesse längst abgeschlossen und sogar einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn erwirkt, da ermittelten die deutschen Behörden noch vor sich hin. Dann passierte alles auf einmal: Innerhalb einer Woche wurde nicht nur der Topmanager verhaftet. Volkswagen bekam darüber hinaus auch einen Bußgeldbescheid über eine Milliarde Euro, und der Bundestag beschloss mit der Musterfeststellungsklage ein Gesetz, das Schadenersatzklagen Zigtausender Dieselkäufer gegen Volkswagen und andere Autohersteller erleichtern soll.

Monatelang schien der deutsche Staat hilflos in der Dieselaffäre, ratlos schwankend zwischen Empörung und Angst: Empörung ob der Skrupellosigkeit, mit der Automanager versuchten, Vorschriften zu umgehen und zu ignorieren, und Angst davor, das Zentrum der deutschen Wirtschaft zu vernichten. Doch jetzt greifen Politik und Justiz durch.

Die Strafverfolger sind mit der Verhaftung Stadlers dort angekommen, wo bislang eigene Regeln galten und sich die Männer an der Spitze auf ihre Freunde verlassen konnten. Stadler muss viele Freunde gehabt haben, denn zunächst konnte keine schlechte Nachricht seine Karriere aufhalten. Er blieb im Amt, als das Geschäft in China schwächelte und als er es nicht schaffte, den Abstand zu den erfolgreicheren Konkurrenten BMW und Mercedes zu verringern. Nicht einmal als amerikanische Behörden die Motorenabteilung von Audi als "Keimzelle" der Dieselaffäre bezeichneten, musste Stadler gehen. Stattdessen stellte er sich als Aufklärer dar. Im August 2017 dann tauschte der Aufsichtsrat sogar vier der sieben Audi-Vorstände aus. Stadler blieb.

Erklären lässt sich das nur mit seiner Nähe zu den Porsches und Piëchs, den beiden mächtigen Eigentümerfamilien hinter Volkswagen. Fünf Jahre lang war Stadler Büroleiter von Ferdinand Piëch, der ihn 2003 bei Audi zum Finanzvorstand in der von Martin Winterkorn geleiteten Führungsmannschaft machte. Als Winterkorn 2007 an die Spitze der Konzernmutter Volkswagen wechselte, wurde Stadler sein Nachfolger als Audi-Chef. Stadlers Verhältnis zu Piëch blieb die ganze Zeit über eng. Im Nebenjob war er jahrelang Vorstandsmitglied einiger Privatstiftungen der Piëchs, in denen Familienmitglieder einen Teil ihres Vermögens untergebracht haben.

Die Nähe zur Macht hat Stadler immer vor internen wie externen Kritikern geschützt. Selbst als seine Rolle während der Dieselaffäre zweifelhafter wurde, wurde vergangenes Jahr sein Vertrag bis 2022 verlängert. Noch im April beförderte ihn der neue Volkswagen-Chef Herbert Diess und übertrug ihm die Zuständigkeit für den Konzernvertrieb.