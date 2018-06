Es gibt eine Furcht, die so groß ist, dass jede Neuigkeit, jede noch so kleine Zuckung registriert wird – wie ja auch winzigste Vibrationen an dem Krater eines Vulkans registriert werden: Kommt bald der Ausbruch? Wird hier irgendwann alles Lava-Land?

Die Furcht vieler lautet, dass Sachsen vom kommenden Jahr an von der AfD regiert werden könnte. Oder dass die AfD hier 2019 jedenfalls stärkste Kraft werden könnte. Dieser Angst (zumindest jener, die nicht mit der AfD sympathisieren) ist alles in Sachsen untergeordnet. Der Terminkalender des Ministerpräsidenten. Die Gefühlslage nicht weniger Bürger. Der Blutdruck der Journalisten.

Und jetzt brodelt er wirklich, der sächsische Vulkan. In der vergangenen Woche veröffentlichte Bild eine Insa-Umfrage, derzufolge die Sachsen, wenn jetzt Landtagswahl wäre, zu 32 Prozent für die CDU stimmen würden, zu 24 Prozent für die AfD und zu 19 Prozent für die Linke. Zudem gäbe es künftig drei Parteien unter zehn Prozent im Landtag (Grüne, FDP, neuerdings SPD). Das ist konfus. Das hätte – stellen wir uns einmal vor, dieses Ergebnis würde zur Wirklichkeit – Folgen.

1. Das große Glück ist das große Unglück

Das Vertrackte an diesem Umfragewert ist, dass es aufseiten der Nicht-AfD-Sympathisanten zwei mögliche Reaktionen darauf geben kann, die beide gleichermaßen plausibel sind.

Die Erste lautet: Gott sei Dank. Die AfD ist nicht stärkste Kraft! Die Zweite lautet: Ach du meine Güte, zwischen AfD und CDU liegen in einem Kernland der Union nur noch acht Prozentpunkte. Ach du meine Güte, die SPD ist auf neun Prozentpunkte geschmolzen. Ach du meine Güte, da sortiert sich die politische Wassermalfarben-Palette neu.

Wie gesagt, beide Reaktionen sind plausibel, weil beide zutreffend sind. Oder formulieren wir es so: Die gute Nachricht für alle AfD-Gegner – die AfD ist nicht stärkste Kraft in Sachsen – ist in Wahrheit auch eine schlechte.

Denn dieser Umstand zeigt ja erstens, wie groß der Grad an Normalisierung ist, den die AfD in Sachsen inzwischen erreicht hat: 24 Prozent, ein Viertel, gilt schon als Wert zum Durchatmen. 24 Prozent sind vor allem aber bemerkenswert, weil zum Zeitpunkt der Insa-Umfrage drei Dinge eigentlich lageberuhigend sein müssten:

– In Sachsen regiert ein Ministerpräsident, der jung und unverbraucht ist, seit Wochen durchs Land tourt, der sich einer Bürgerversammlung nach der anderen stellt und dessen CDU trotzdem nicht vom Fleck kommt.

– Die AfD hat in diesem Bundesland nicht einmal mehr eine vorzeigbare Führungsfigur (momentan jedenfalls nicht).

– Es kommen wenige Flüchtlinge, die Lage ist ruhig in Sachsen, die Sonne scheint. Was, wenn sich erst alle drei Faktoren ändern?

2. Die AfD ist jetzt die Negativmacht

Wenn also Kommentatoren und die politischen Konkurrenten der AfD am Wahlabend 2019 zufrieden erklären würden, die Partei sei deklassiert worden, dann gälte das allenfalls im Vergleich zu ihrem Sachsen-Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017, als sie erstmals die Union überrundete. Tatsächlich würde ein Viertel der Wählerstimmen bei der Landtagswahl eine neue, bleibende Rolle für die Rechtsaußen-Partei einläuten. Die AfD ist dann die neue Negativmacht: Auch ohne Regierungsbeteiligung übt sie Einfluss aus – zuallererst auf alle verbliebenen Parteien. Und man ahnt, dass den strukturellen Dagegenstehern die Rolle als dauerhafte Sperr-Minorität gar nicht schlecht gefallen könnte: Alternative forever. Negativmacht, das heißt konkret: Mit einer derart erstarkten AfD reicht es im Landtag nicht für die große Koalition und nicht für Schwarz-Gelb, Schwarz-Grün, Rot-Grün. Es reicht aber auch für keine Dreier-Kombination, also nicht für Rot-Rot-Grün, nicht für Jamaika und nicht für Kenia (wie in Sachsen-Anhalt). Eine Regierung ohne AfD und Linke wäre in diesem Fall eine Regierung mit Hängen und Würgen. Um über 50 Prozent zu kommen, müssten sich sagenhafte vier Parteien zu einer Koalition zusammenschließen. CDU, SPD, FDP und Grüne kommen laut Umfrage gerade einmal auf 53 Prozent, zusammengenommen! So gerne wie die AfD all ihre Konkurrenten in einen Topf namens Altparteien wirft, so gelegen käme ihr wohl das Vierfarb-Bündnis. Nur an einem Namen mangelt es dem neuen Quartett der Not nicht. Flaggenkundler haben bereits nachgeschaut: Schwarz-Rot-Gelb-Grün sind die Farben von Ghana.