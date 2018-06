Okay, die Idee war nicht schlecht. Und ein Thinktank muss im Gespräch bleiben. Was liegt da in der europaskeptischen Schweiz näher, als eben mal den EU-Beitritt des Landes zu fordern – oder zumindest mit ihm zu liebäugeln. Ende Mai veröffentlichte die Denkfabrik Avenir Suisse ihr neustes Weissbuch, begleitet von einer großen Medienkampagne. Die Neue Zürcher Zeitung erhielt die Streitschrift exklusiv vorab, der liberale Stallgeruch verpflichtet. Die Konkurrenz zog nach, kritisierte, lobte, diskutierte. Das Schweizer Fernsehen lud zu einer Arena -Sendung zum Thema. Der mitgelieferte Werbeclaim verfing: "Reformstau am Gotthard: Die Schweiz steht still. Doch Nichtstun ist keine würdige Option für eine stolze Nation".

Mehr Aufmerksamkeit geht nicht.

Aber heute, drei Wochen später, erinnert sich kaum einer mehr an das Weissbuch. Seine Ideen sind verpufft.

Nun könnte man den dauerrotierenden News-Zyklus verfluchen. Oder die Journalisten, die ihre Leser, Hörer, Zuschauer mit immer Neuem füttern, weil sie keine Zeit und Muße haben, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Allein das wäre zu einfach gedacht. Das Beispiel zeigt viel mehr: Solche Provokationen haben sich totgelaufen. Damit lässt sich das Land, die Schweiz diese "stolze Nation" nicht voranbringen.

Das musste dieser Tage auch Außenminister Ignazio Cassis erfahren. In einem Interview mit dem Schweizer Radio ließ er, quasi in einem Nebensatz, die Bemerkung fallen, bei den Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen seien die flankierenden Maßnahmen nicht länger sakrosankt. Wörtlich sagte er: "Wir müssen, sowohl die EU wie die Schweiz, hier bereit sein, über den eigenen Schatten zu springen und kreative Wege zu finden."

Nun gibt es gute Gründe zu fragen, ob flankierende Maßnahmen wie die sogenannte Achttageregel das beste Mittel sind, um den Schweizer Arbeitsmarkt vor Lohndumping zu schützen. Oder ob es nicht effizientere und effektivere Lösungen gäbe, als dass ein deutscher Küchenbauer seine Kunden in der Schweiz acht Tage warten lassen muss, bevor er den defekten Backofen und die ausgeleierte Chuchichäschtli-Tür flicken darf. Ignazio Cassis, ganz modern, spricht von einer App, welche das Prozedere vereinfachen soll.

Es gäbe ebenso gute Gründe, über das Dafür und Dawider eines EU-Beitritts der Schweiz zu streiten. Auch die ZEIT hat schon mehrmals dafür plädiert. Doch soll der Streit zu einem Ergebnis führen, also das seit einiger Zeit ebenso angespannte wie wackelige Verhältnis der Schweiz zu Europa klären, sind Provokationen dafür das ungeeignetste Mittel.

Eine direkte Demokratie gehorcht nur oberflächlich den Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie. Viel wichtiger ist es, langfristiges Vertrauen unter allen wichtigen Akteuren zu schaffen, um nach und nach die Dinge zu verändern.

Für die EU-Beitrittsdebatte heißt das: Sie zu führen lohnt sich erst, wenn sie tatsächlich ansteht. Wenn sich also herausstellen sollte, dass die EU die bilateralen Verträge kippen würde, wenn die Schweiz kein Rahmenabkommen unterzeichnet. Und wenn gleichzeitig dieses Rahmenabkommen der Schweiz in Brüssel einen Platz am Katzentisch zuweisen würde und sie sich fragen müsste, ob sie nicht doch lieber bei den Großen sitzen möchte. Also dort, wo sie nicht – wie heute – nur mitreden, sondern auch mitbestimmen kann.

Bis dahin ist die Beitrittsdebatte ein Glasperlenspiel, eine geistige Fitnessübung für Journalisten und Thinktank-Mitarbeiter. Unterhaltsam, aber wirkungslos.

Das gilt auch für die Hauruck-Strategie von Außenminister Cassis. Seine Bemerkung, vermutlich gezielt fallen gelassen und nicht einfach rausgerutscht, provoziert grundlos einen seiner wichtigsten europapolitischen Verbündeten: die Gewerkschaften.

Der große Deal beim Abschluss der bilateralen Verträge mit der EU lautete: Die Unternehmer erhalten mehr Wettbewerb, die Arbeitnehmer mehr Schutz. Eben flankierende Maßnahmen, wie das im Beamtendeutsch heißt.

Auch hier gibt es für einen rechtsfreisinnigen Außenminister durchaus Gründe, diesen Deal aufzubrechen. Sei es, weil ihm missfällt, dass Gesamtarbeitsverträge (GAV) heute einfacher für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Oder dass der Bund in Branchen, die keinen GAV kennen, sogenannte Normalarbeitsverträge erlassen kann. Dazu gehören auch die von Liberalen ungeliebten Mindestlöhne.

Oder sei es, weil dem FDPler – weniger Staat, mehr Freiheit! – der ganze Kontrollapparat, den der Bund und die Kantone seit der Einführung der Personenfreizügigkeit aufgebaut haben, schlicht zu mächtig und zu teuer geworden ist.

Nur sollten sich Ignazio Cassis, sein Chefdiplomat und seine Berater bewusst sein, was sie mit solchen Provokationen innenpolitisch auslösen. Denn ihr Gegner, wenn es um einen neuerlichen Vertragsabschluss geht, sitzt nach wie vor rechts. Die SVP kämpft schon heute gegen ein Rahmenabkommen, obschon längst nicht klar ist, was dereinst darin stehen soll.

Am vergangenen Freitag reagierten die Gewerkschaften. "Es sind Ignoranten am Werk", polterte Paul Rechtseiner, ihr oberster Boss. Und Vania Alleva, Chefin der streikfreudigen Unia, schimpfte: "Politiker wie Cassis sind weit weg von der Realität. Sie haben keine Ahnung, worum es geht!"

Klar, solches Gepolter gehört zum politischen Machtspiel. Und ob die Gewerkschaften tatsächlich nicht mit sich reden ließen, wenn zum Beispiel die Schweiz die Entsenderichtlinien der EU übernehmen oder adaptieren würde, mit der Brüssel die Arbeitnehmer in den reicheren Ländern vor der billigen Konkurrenz aus anderen Mitgliedsstaaten schützt – das müsste sich erst noch zeigen.

Auch die Gewerkschaften wissen, dass ihre Mitglieder profitieren, wenn die Wirtschaft in der Schweiz brummt; und das tut sie nun mal nur, wenn sie möglichst schrankenlos mit der EU geschäften kann.

Jede Provokation ist wie ein Sprengsatz. Zum richtigen Zeitpunkt gezündet, macht sie den Weg frei für Neues. Stimmt das Timing nicht, fliegt einem das Geröll um die Ohren.

Vielleicht sollten Peter Grünenfelder und Ignazio Cassis künftig einen Helm tragen.

Korrekturhinweis: Ursprünglich war in diesem Text von einer Achtstundenregel die Rede gewesen. Ganz so schnell geht es dann doch nicht, es handelt sich um die Achttageregel. Wir haben das online korrigiert. Die Redaktion