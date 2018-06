Man muss seine Meinung sagen und Farbe bekennen, auch wenn man sich so ins Abseits und gegen die Mehrheit stellt – diese mutige Einstellung wurde ihr von den Eltern vermittelt. Zur Einschulung etwa trug sie als einziges Kind keine Schultüte mit Naschkram. Der Vater, ein Zahnarzt, schenkte seiner ältesten Tochter lieber eine Kette. Eine weitere Erfahrung mit "anders sein" erlebte sie mit der leicht körperlich behinderten Schwester, als diese auf ein Internat geschickt werden musste; in der "normalen Schule", so hieß es offiziell, könnten sich Mitschüler gestört fühlen. Darüber empört, wollte sie künftigem Unrecht besser die Stirn bieten können und brachte es an ihrem bayerischen Gymnasium zur Schulsprecherin. Denn da war ja auch noch die geliebte Oma, die ihr die Sache mit der christlichen Nächstenliebe erklärt hatte: "Mädel, dir kann’s doch gar net gut gehen, wenn’s den andern schlecht geht." Den Satz zitiert sie gern und gilt damit vielen als besonders glaubwürdig, manch anderen im Gegenteil als rotes Tuch.



Als sie vor langer Zeit auf jenes öffentliche Parkett wechselte, das ihr dann zum Lebensinhalt wurde, hatte sie zuvor aufregende Jahre in der freien Theater- und Musikszene verbracht, erst im "Pott", später im Norden. Doch egal wann und wo, sie sei sich und ihren Werten treu geblieben, sagt sie. Auch ihre Freundschaften halten wie zum Beweis ewig, und das durchaus mit Menschen, die anders ticken als sie. Vertrauen kann Vorurteile besiegen, sie möchte es vorleben, öffentlich, privat. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 25:



Jean Jaurès (1885 bis 1914) absolvierte die École normale supérieure, erwarb die Agrégation und wurde 1885 in die Nationalversammlung gewählt. Seit dem Bergarbeiterstreik 1892 in Carmaux vertrat er als Abgeordneter reformsozialistische Positionen. Er war Mitbegründer der Partei PSDF und der Zeitung "L’Humanité".