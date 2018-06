Als der 13-jährige Vincent Keymer auf der Bühne der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe dem ungarischen Großmeister Robert Rapport ein letztes, vernichtendes Schach geboten und dieser aufgegeben hatte, war die Freude und Erleichterung unter den fast 1.500 Teilnehmern des Grenke Chess Open groß. Sein König war fast mutterseelenallein am Rande des Abgrunds gewandelt, bis im präzisen Konterangriff schließlich der ungarische König unterging. Selbst Weltmeister Magnus Carlsen schaute Vincent in diesem gewaltigen Ringen immer wieder über die Schulter; möglicherweise sah er in ihm einen künftigen Herausforderer, schließlich hatte schon Garri Kasparow dem damals noch Elfjährigen ein riesiges Talent bescheinigt. Nachdem in der Zwischenzeit Vincents schachliche Entwicklung ins Stocken geriet, kam dieser grandiose Turniersieg – ein wahres "Schachmärchen" – mit acht Punkten aus neun Partien und 15.000 Euro Preisgeld völlig überraschend.

Deutschland ist eines der führenden Schachländer, allein es fehlt ein herausragender Spieler, der in die Weltspitze vorstoßen könnte – umso größer sind die Hoffnungen und manchmal vielleicht sogar "Heilserwartungen". Das kann belastend und gefährlich sein, doch Vincents Gelassenheit und die ihn zwar unterstützenden, aber keinesfalls antreibenden (Musiker-)Eltern sind wohl ein guter Schutz.

Wie konnte Vincent als Schwarzer den am Rand eingeklemmten König von Philipp Humbug in drei Zügen matt setzen?

Lösung aus Nr. 25:



Mit welcher Opferkombination setzte Weiß in fünf Zügen matt? Nach 1. Dxh7+! gab Schwarz schon auf, weil er nach 1...Kxh7 2.f6+! Kg8 (oder 2...Dxd3 3.Th3+ Kg8 4.Th8 matt) 3 . L h7+! Kxh7 4.Th3+ Kg8 5.Th8 matt ist.

