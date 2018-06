Die heutige Spielsituation ist sicherlich überschaubar. Sie geizt dennoch nicht mit Reiz, schließlich gibt es einige attraktive Anlegestellen. So ist ein frei zugängliches E wie auf 8H oft Gold wert. Hier erlaubt es sogar einen – wenn wohl auch eher theoretischen – Zugang zu den Prämienfeldern 8A und 8O. Die Konstellation ist übrigens einer Partie zwischen Inez Wolf und mir entnommen. Die Form KNOTZ kannte ich zuvor nicht. Mein Kölner Gegenüber hat diese Ableitung des Verbs "knotzen" (österreichisch umgangssprachlich für "sich lümmeln") platziert.



Überhaupt ist der Rechtschreib-Duden gespickt mit Begriffen aus der Sprache des Nachbarlands. In vielen Fällen erwähnt das Scrabble-Referenzwerk allerdings auch gleichzeitige Verbreitung in Bayern – ein gewisser Vorteil also für die Süddeutschen.



Zur Aufgabenstellung: Der optimale Zug bringt einen Wert in den mittleren 50ern. Wir verraten also nicht zu viel mit der Anmerkung, dass mit den Buchstaben auf dem Bänkchen kein Bingo möglich ist.

Lösung aus Nr. 25:

Margret Klüppel platzierte WAHLSIEG auf 1B–1I. Dank der 95 Punkte für diesen Zug konnte sie die Partie noch für sich entscheiden

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 27. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Regeln finden Sie im Internet unter www.scrabble-info.de