Auf diesem Stuhl von Angela Merkel hat er jetzt schon mal Platz genommen: Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, 1. Rang Mitte, erste Reihe, neben ihm sein Partner Daniel Funke. Zehn Meter entfernt das Ehepaar Schäuble, intensiveren Austausch vermeidet der Bundestagspräsident mit seinem einstigen Staatssekretär; die Lage ist momentan ja auch zu gefährlich für fahles Intrigantenlicht. Ausgerechnet Macbeth hat in der Berliner Staatsoper Premiere, Verdis Oper nach dem Shakespeare-Stoff über einen besessenen Machtwillen, der über Leichen geht – während die ansonsten opernpremierenfreudige Kanzlerin stattdessen zur gleichen Stunde andernorts um die Herrschaft ringt, gegen das meuchellüsterne Paar Seehofer & Söder. Vielleicht hätte man auch König Seehofer und Lady Söder in die Oper zum Politunterricht schicken sollen, als Warnung durch die Kunst: Eine jüngere, herrschaftshungrige Frau treibt einen älteren Mann zum Mehrfachmord, an König und Konkurrenten, zwecks Machtgewinn – am Ende war alles vergeblich, und beide sind tot.

Dass dieser klassische Stoff aus dem Schottland des 11. Jahrhunderts jetzt zu einer musikalischen und darstellerischen Sternstunde gerät, liegt am power couple unten auf der Bühne, beide Superstars der Gesangswelt. Anna Netrebkos High Heels sinken druckvoll in die weißen Ledersessel, die sie im schwarz glänzenden Business-Anzug wie ein Siegerpodest besteigt; diese Lady Macbeth hat einen völlig eigenständigen, äußerst selbstbewussten Willen zur Macht. Ganz im Gegensatz zum Grandseigneur Placido Domingo: Sein alternder Macbeth ist ein in seiner Uniform zweifelnder, ängstlicher, ja oft panischer von seiner Frau Getriebener, unter dem Zwang, ihr seine Männlichkeit beweisen zu müssen – und sei es durch Mord.



Die power kommt hier eindeutig von ihr. Giuseppe Verdi hat das zwar genau so in seiner 1847 uraufgeführten, das Belcanto-Genre dramatisch hinter sich lassenden Oper angelegt. Er wertete im erst zwanzig Jahre zuvor auf Italienisch erschienenen Shakespeare-Stück die Lady auf und erschuf damit eine der psychologisch aufregendsten Figuren in der Operngeschichte. Doch Anna Netrebko verwandelt sie weiter, in eine kraftstrotzende Frau: Dank ihrer voll ausgefahrenen voluminösen Stimme, in den Höhen angemessen stählern, in den Tiefen bedrohlich düster. Die oft mit Argusaugen beobachtete Verdunkelung ihrer Stimme in den vergangenen Jahren verleiht ihrer Lady nunmehr eine coole, brutale Entschlossenheit. "Wollust der Tat! Zepter endlich mein!"

Bewegend ist der Auftritt des 77-jährigen Placido Domingo. Seit Jahren zum Bariton mutiert – natürlich mit tenoralen Restspuren –, spielt er in dieser Rolle seine ganze Verdi-Weisheit aus, seit er 1961 (!) in der Traviata debütierte und 1975 (!) im Macbeth, damals noch in der Tenorrolle des Macduff (diesmal als solcher von betörendem Schmelz: Fabio Sartori). Domingos Königsmörder ist von einer tragischen Präsenz, seine Arie Pietà, Rispetto, Amore von inwendig heroischer Innigkeit – wirklich erstaunlich, wie kräftig und ausdrucksstark diese Stimme noch ist. Netrebko & Domingo sind ein mehrfach eingespieltes (2014 ebenfalls an der Lindenoper im Trovatore), hier so perfekt ungleiches Paar – großartiger wird man Macbeth und seine Lady momentan nicht erleben können.

Das liegt auch am Dirigat Daniel Barenboims, der die Staatskapelle furios peitschen oder nächtlich träumen lässt, stets von glasklarer Transparenz. Und es liegt letztlich auch an der Grundidee des 82-jährigen Regiealtmeisters Harry Kupfer, dessen Inszenierung ansonsten eher konventionell schwächelt, inklusive reichlich Soldatenleichen, Videos mit Lava und Explosionen, Partygästen mit Sektgläsern und heimatlosem Volk mit Koffern. Denn gleich zu Beginn lässt er die Lady im weißen Unschuldshemd stumm mit Schwert über die Männerleichen schreiten (zuvor allerdings mit einer Kinderpuppe, was wohl albernerweise auf unausgelebtes Mutterdasein verweisen soll). Dass er Anna Netrebko dann zur feministischen Fighterin macht, passt stimmlich eben perfekt: Die berühmte, schon vom Wahn gezeichnete letzte Arie der Lady bekommt bei ihr nichts Manisch-Irres wie in der legendären Interpretation von Maria Callas, das ist nicht Netrebkos Fach. Sondern es erklingt der Abschiedsgesang einer heroisch Gescheiterten. Und über der Leiche von Macbeth geht der Männermachtkampf weiter.