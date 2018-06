Verkündet ein Vorsitzender Richter am Ende eines Strafprozesses das Urteil, wird seine ganze Macht deutlich. Angeklagter, Verteidiger, Staatsanwälte, Publikum – alle müssen sich erheben. Der Prozess war vom Streit bestimmt, und jetzt: das Urteil im Namen des Volkes. Bei der Begründung darf das Publikum dann sitzen – doch widersprechen darf keiner mehr.

Am Landgericht Dortmund hat der Vorsitzende Wolfgang Meyer nach einem viereinhalb Jahre dauernden Prozess eine Mutter wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Sie habe ihr Baby zu Tode geschüttelt, befand Meyer – und er nutzte die Urteilsverkündung zur Beschimpfung all derer, die das Urteil für falsch halten. Die Lokalpresse schrieb seine Angriffe mit: Gleich mehrere in Fachkreisen höchst respektierte Sachverständige nannte der Richter "dreist" und "unverschämt", warf ihnen Fehler und sogar Lügen vor: Sie hätten ihren wissenschaftlichen Ruf aufs Spiel gesetzt – wohl des Geldes wegen, ließ Meyer durchblicken. Vermutlich nur weil sie Arzttochter sei, habe die Angeklagte derart renommierte Gutachter engagieren können. Die Verteidigung habe das Verfahren verschleppt, und die Staatsanwaltschaft sei "keine große Hilfe" gewesen: Sie habe sich nicht intensiv genug mit den Gutachten befasst.

Auch über die Presse, speziell die ZEIT, die über den Prozess berichtet hatte (Nr. 42/15 und 48/16), ergoss sich der Zorn des Richters. Wie Anwesende berichten, warf er ihr vor, nicht durchgehend an allen Verhandlungstagen da gewesen zu sein – was stimmt. Es waren 95 Sitzungstage.

Das Urteil gegen die Mutter ist das vorletzte dieses Richters, Ende Juni geht er in Pension. Das Hauptverfahren war das längste seiner 22 Jahre als Schwurgerichtsvorsitzender, das schriftliche Urteil wird 400 bis 500 Seiten umfassen, so schätzt er. Zuletzt musste Meyer fürchten, vor der Pensionierung nicht fertig zu werden. War er wütend, weil er nicht durchprozessieren konnte? Bloß fünf Sitzungstage hatte er anfangs anberaumt.

Aus seinen Attacken scheint auch Angst zu sprechen: Dass das Urteil der Kontrolle durch den Bundesgerichtshof standhält, ist nämlich alles andere als sicher. Die Verteidigung hat Revision eingelegt, womöglich schließt sich die Staatsanwaltschaft an – auch sie hatte auf Freispruch in allen relevanten Fragen plädiert. Will der Vorsitzende sich gegen die Aufhebung wappnen, muss er die Glaubwürdigkeit jener Sachverständigen beschädigen, die für die Angeklagte sprachen.

Der Fall ist komplex und ungewöhnlich, trotzdem steht er für viele andere. Sind Eltern oder Betreuer angeklagt, ein Kind totgeschüttelt zu haben, gibt es meist keine Zeugen. Die Ansichten der Wissenschaftler über den Schütteltod gehen auseinander. Tragischerweise – so haben es die vom Richter jetzt angegriffenen Experten selbst dargestellt – würden solche Tötungsdelikte oft nicht erkannt. Doch manchmal kommt es auch andersherum.

Laut der angeklagten Mutter war ihr sieben Monate alter Sohn unbeaufsichtigt vom Bett gefallen. Das Kind starb in der Klinik. Erst bei der Polizei sagte die Mutter etwas von einem Sturz. Der vom Gericht bestellte Rechtsmediziner Bernd Karger, auf den sich anfangs auch die Staatsanwaltschaft stützte, befand, durch einen Sturz aus 45 Zentimeter Höhe könne sich das Baby auf keinen Fall so schwere Kopfverletzungen zugezogen haben. Gleich drei von der Verteidigung beauftragte hochkarätige Sachverständige – Bernd Brinkmann aus Münster, Jakob Matschke und Klaus Püschel aus Hamburg – sahen das ganz anders. Zwei weitere, vom Gericht selbst benannte Experten folgten ihrer entlastenden These, das Kind sei wahrscheinlich infolge eines Sturzes gestorben. Einer jener Gutachter wurde vom Gericht für befangen erklärt. Den zweiten bezeichnete Meyer nun als unerfahren und distanzierte sich damit vom eigenen Mann.

Der Verteidiger Rüdiger Deckers hält den Wutausbruch des Vorsitzenden auf Anfrage für "grenzwertig". Die Bestellung eigener Gutachter durch die Verteidigung sei die Ultima Ratio, wenn das Gericht einen Beweisantrag nach dem anderen abschmettere. Und dass seine Mandantin als wohlhabend hingestellt werde, findet er absurd. Die Frau arbeitet in einem Supermarkt; Freunde und Verwandte helfen ihr, die Kosten für die Verteidigung aufzubringen. Deckers ist "gedämpft optimistisch", was die Revision angeht. Notfalls will er mit dem Fall bis zum Europäischen Gerichtshof gehen. Meyer, der außer sich geratene Richter, soll nicht das letzte Wort haben.