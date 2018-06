Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Casinos sind so gebaut, dass man die Zeit vergisst. Gilt das auch für angeschlossene Gastronomie? Im Tarantella auf den ersten Blick nicht. Kein Vorhang verdeckt die Fenster. Man kann um diese Jahreszeit sogar draußen sitzen, wenn man dem Blick aufs Cinemaxx etwas abgewinnt.

Das Gourmetrestaurant am Stephansplatz ist mehr als eine Kantine für die Spielbank im ersten Stock. Mittags lunchen hier die Geschäftsleute aus der Neustadt. Abends kommt manchmal Prominenz. Des Öfteren wurde der Van-der-Vaart-Clan in verschiedenen Konstellationen gesichtet. Die Öffnungszeiten sind ungewöhnlich lang. Niemand wundert sich, wenn man nach zehn noch zum Essen vorbeikommt. Um diese Zeit sind die minzfarbenen Stühle der neuen Einrichtung nur mehr schummrig beleuchtet. Aus den diversen Nischen dringen Gesprächsfetzen oder Rufe. Die sportlichen jungen Leute am Nebentisch klatschen ohne ersichtlichen Grund in die Hände. Üben wohl für die WM.

Wer feiern will, findet hier die passenden Getränke, vom Schweizer Whisky mit Sammlerwert bis zum Schicki-Champagner in der praktischen Sechs-Liter-Flasche. Er ist mit 9.999 Euro ausgepreist. Man sieht die Szene vor sich: Die Schickis lassen es krachen. "Schreib mal 10.000 auf die Rechnung. Der Rest ist für dich."

Auch bei den Speisen wird geklotzt. Von der Gänseleber bis zum wilden Steinbutt sind die meisten der klassisch französischen Luxusprodukte vertreten. Wer rohe Austern eklig findet, nimmt sie am besten à la Rockefeller, also für ein paar Sekunden mit Spinat gratiniert. Languste bekommt man in einer sommerlichen Zubereitung mit gebratenen Calamaretti auf einem Wassermelonensalat. Zwar schmeckt das angebliche Thai-Basilikum auffallend nach Minze; doch bei so lose gebauten Speisen spielt das kaum eine Rolle.

Die Küche des Tarantella bedrängt den Gast nicht mit Stilwillen. Sie richtet ihren Ehrgeiz mehr auf tadelloses Handwerk. Wenn man sein Steak rare bestellt, bekommt man es auch rare. Das Messer dafür sieht aus, als stammte es aus dem Munitionsgurt von John Rambo. Doch man braucht es kaum für das gute abhangene, ausdrucksvolle australische Filet. Die Bratkartoffeln dazu wirken recht dunkel, schwer zu sagen bei diesem Licht.

Die Küche des Tarantella richtet ihren Ehrgeiz auf tadelloses Handwerk. © Tarantella

Gegen zwölf ruft ein Angestellter seinen Kollegen zu: "Casino ist fertig!" Das scheint das Signal für einen baldigen Feierabend zu sein. In einer Werbung für das Restaurant steht, die Stimmung sei "transparent und erlebbar". Das stimmt, man kriegt hier vieles mit, vom Geschepper in der Küche bis zu den Gesprächen darüber, welcher Tisch wie gut getippt hat (Trinkgeld, nicht WM).

Der Restaurantleiter Jens Spreckelmeyer ist ein einprägsamer Charakter. Stellt seine junge Mitarbeiterin als "süße Kellnerin" vor. Rügt den Barmann bei der Arbeit wegen vorschnell bestellter Flaschen. Schreit "Mach ma’ Rechnung!" quer durch den Raum, während er mit Stammgästen schäkert. Er führt den Laden ein wenig so, wie Thomas Gottschalk Shows moderierte – intensiv, aber mit sicherem Gespür dafür, was man gerade noch machen kann. Und man merkt, dass die Leute um ihn herum sich entspannen.

Eine Frau im hübschen Kleid kommt aus einer der Nischen und verschwindet. Spreckelmeyer: "Ist das deine Frau?" – "Nein, ey, Alter! Das. Ist. Meine. Freundin."

Ein Gesellschaftreporter müsste jetzt zumindest hinüberlugen. Ein Restauranttester darf sitzen bleiben und sein ausgezeichnetes Erdbeersüppchen löffeln, ehe das Verveine-Sorbet darin schmilzt.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Auf die Rechnung sollte man gefasst sein. Auch Preise, an deren Ende .90 steht, summieren sich. Kostet alles extra, vom Ketchup für 90 Cent bis zur Karottenbeilage für 4,90 Euro. Das mag der Genius Loci sein. Draußen steigen ein paar späte Spieler ins Taxi. Die haben vermutlich leere Taschen und einen leeren Magen. Das hilft dabei, sich auf dem Heimweg als Gewinner zu fühlen.