Falls der Präsident gedacht haben sollte, die Wahl würde ein Spaziergang werden, dürfte er sich die Augen reiben: Der Ausgang ist offen, die Opposition verspürt Aufwind. Das liegt auch an Bündnissen, die über die alten ideologischen Gräben hinwegführen.

Die AKP tritt für die Wahl in einem Bündnis mit der ultrarechten MHP an. Beide hält der Nationalismus und der Krieg in den Kurdengebieten zusammen, in der Türkei eine mehrheitsfähige Kombination. So sah der Plan von Tayyip Erdoğan aus. Doch tritt ihm jetzt erstmals ein starkes Oppositionsbündnis entgegen. Die Atatürk-Partei CHP hat sich mit MHP-Abtrünnigen, der neuen Iyi-Partei und den Islamisten der Saadet-Partei zusammengetan. Säkularisten plus Nationalisten plus Islamisten – das gab es noch nie! Diese Koalition spannt ehemalige Gegner zusammen und tauscht überkommene Ideologie gegen politischen Pragmatismus ein. Die Feindschaft zu Erdoğan verbindet.

Durchschlagskraft verleiht dem Bündnis Muharrem Ince, der Kandidat der CHP. Einen "mitreißenden Sturm" nennt ihn ein bekannter Autor. Ince hat scheinbar endlose Ausdauer, spricht kraftvoll, mit viel Humor und einer ordentlichen Prise Straße, nah am Volk. Er duzt den Präsidenten einfach und inszeniert sich als "Sohn des Landes". Ein Teil seines Erfolgs speist sich daraus, dass er sich so gibt wie Erdoğan in frühen Jahren. Er geht politische Risiken ein. Er spricht vom Kurdenproblem – eine kleine Revolution für die nationalistisch-säkulare CHP. Er besucht den Präsidentschaftskandidaten der prokurdischen HDP, Selahattin Demirtaş, im Gefängnis.

Das könnte sich noch auszahlen. Bei der Wahl geht es für Oppositionsführer Ince zunächst darum, Erdoğan unter fünfzig Prozent und in den zweiten Wahlgang zu zwingen. Für den kann Ince auch die Stimmen der Kurden gebrauchen. Sie wären zudem wichtig, wenn seine Allianz im Parlament die AKP überflügeln will. Erreicht das Oppositionsbündnis plus Kurden eine Mehrheit, könnte es vieles blockieren, auch wenn Erdoğan Präsident bliebe. "Dann funktioniert das System nicht", wie ein AKP-Mann im Fernsehinterview zugibt. Und Erdoğans großer Plan ginge nicht auf.