DIE ZEIT: Herr Bouffier, warum ist die Lage zwischen CDU und CSU so eskaliert?

Volker Bouffier: Im Kern liegt das an der Überzeugung der CSU, dass die absolute Mehrheit mit der bayerischen Landtagswahl infrage steht. Und das führt zu der – aus meiner Sicht falschen – Strategie, dass man im Bereich Migration ein starkes Signal setzen muss. Die Hoffnung ist, damit die AfD-Wähler so zu beeindrucken, dass sie zurückkommen.

ZEIT: Um die Sache geht es gar nicht?

Bouffier: Es geht schon auch darum, wie wir bei dem Thema Migration weiterkommen. Da besteht gar kein Dissens. Aber die Diskussion fühlt sich so an, als stünden wir wieder bei 2015. Das ist falsch. Wenn ich jeden Tag erkläre, dass alles ganz furchtbar ist, dann sagen die Leute: Du hast die Sache offenbar nicht im Griff. Ob das dazu führt, dass sie mich wählen, wage ich zu bezweifeln.

ZEIT:Horst Seehofer sagt: Wir haben die Sache nicht im Griff. Ist diese Beschreibung richtig?

Bouffier: Nein, sie ist nicht richtig. Wir sind sehr vorangekommen. Es gibt keine Anzeichen, dass wir wieder vor einer Situation stehen wie 2015. Das ist die Realität. Wir haben seinerzeit fast jeden Tag eine neue Erstaufnahme-Einrichtung aufgemacht, und wir schließen jetzt jeden Tag irgendwo eine. Wir registrieren, und wir führen auch zurück. Die Bilanz des ersten Quartals sieht in Hessen so aus: Binnen drei Tagen sind die Menschen registriert, binnen einer Woche ist die Anhörung beim Bamf, binnen eines Monats sind 80 Prozent der Fälle beschieden. Wir hatten 300 freiwillige Ausreisen und haben etwas über 200 abgeschoben.

ZEIT: Das heißt, die Zahlen, auf die die CSU reagiert, sind Umfragezahlen?

Bouffier: Das mag so sein. Ich will noch auf einen zweiten Punkt hinweisen. Das Thema Eurodac.

ZEIT: Eurodac ist die europäische Fingerabdruck-Datei. Horst Seehofer möchte Migranten, die dort bereits registriert sind, an der Grenze abweisen.

Bouffier: Das war in den zurückliegenden Wochen und Monaten nie ein Thema, nirgends. Weder bei den Jamaika-Verhandlungen noch in der Koalitionsverhandlung mit der SPD, noch in dem Kompromiss zwischen CDU und CSU. Man muss zweitens wissen, dass es bei dem, worüber jetzt gesprochen wird, nicht um eine generelle Lösung der Migrationsproblematik in Europa geht, sondern um die Frage, ob wir es schaffen, durch bi- oder trinationale Vereinbarungen mit Griechenland, Bulgarien, Italien dazu zu kommen, dass Rückführungen und Zurückweisungen auch tatsächlich stattfinden können. Das halte ich für durchaus möglich, und das ist auch der klügere Weg.

ZEIT: Es ist auch ein Widerspruch zu dem, was die Kanzlerin zum Grundansatz erklärt hat: nicht bilaterale Verträge zu schließen, wie auch Trump das möchte, sondern eine europäische Linie zu haben.

Bouffier: Das sehe ich ganz anders. Was macht denn ein Sebastian Kurz, wenn wir ihm die Leute bei Salzburg vor die Tür stellen? Österreich schickt sie nach Slowenien, von da werden sie nach Serbien geschickt, von da nach Mazedonien oder Italien. Und diese Länder sagen dann: Wenn wir diese Menschen gar nicht registriert hätten, wäre uns das nicht passiert. Und dann registrieren sie nicht mehr. Das Kernproblem ist: Deutschland ist das mit Abstand stärkste, aber auch attraktivste Land in Europa. Alle Menschen wollen natürlich dahin, wo sie die besten Chancen für sich sehen. Darum komme ich zurück zu Helmut Kohl: Er hat gesagt, deutsche und europäische Interessen sind kein Gegensatz. Wir können deutsche Interessen erfolgreich nur durchsetzen, wenn wir sie mit Europa kombinieren. Wer dagegen der Auffassung ist, Multilateralismus sei am Ende und wir setzen auf die nationale Karte ...

ZEIT: ... wie Markus Söder ...

Bouffier: ... der verkennt, dass wir am Ende die Dummen sind, wenn alle anderen sich einen schlanken Fuß machen.