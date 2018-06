Die Reaktionen in meinem erweiterten Bekanntenkreis auf die neue Frisur von Neymar, dem brasilianischen Wunderkicker, reichen von "Mein Gott, sieht das scheiße aus" bis zu "Das sieht ja vielleicht scheiße aus". Das wirft zwei Fragen auf. Erstens: Was sagt es eigentlich über mich aus, dass mein erweiterter Bekanntenkreis umgehend in Koprolalie verfällt, also das zwanghafte Aussprechen von Fäkalwörtern, sobald etwas echt scheiße aussieht? Und zweitens: Erinnert Neymars Frisur, wie die einen meinen, nun an eine explodierende Portion halb gekochter asiatischer Instantnudeln oder doch eher, wie die anderen behaupten, an einen verunglückten Hybrid, bestehend aus einem aus dem Kopf wachsenden Angora-Meerschweinchen und der Trump-Welle?

Neulich habe ich mir eine grüne Krawatte mit Hundemotiv gekauft. Weil ich der Meinung bin, dass man grüne Krawatten mit Hundemotiv nicht der AfD überlassen sollte. Deutschland übrigens auch nicht. Zu Brasilien gegen die Schweiz lief ich mit der Krawatte auf. Jemand aus meinem erweiterten Bekanntenkreis meinte nur: "Ich weiß zwar auch nicht, warum. Aber deine Krawatte erinnert mich an die Frisur von Neymar."