Die neuen Pläne aus Ankara kommen als knappe Meldung daher: "Anatolien-Wochenendschulenprojekt gestartet", steht auf der Website des Amtes für Auslandstürken. Eine Online-Bewerbungsplattform verrät sodann detailliert, wie sich die Türkei im Ausland bildungspolitisch neu aufstellen will.

Nicht nur in Deutschland, auch in 14 weiteren Staaten – wie den USA, Frankreich, Österreich oder den Niederlanden – sollen neue Wochenendschulen eröffnet werden. Fünf Stunden Unterricht für türkischstämmige Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahren sind geplant, gestaffelt in drei Altersgruppen. Pro Gruppe sollen 15 bis 20 Schüler und Schülerinnen teilnehmen. Auf dem Lehrplan stehen zwei Stunden Türkisch, eine Stunde Geschichte, eine Stunde Religion/Werte und eine Stunde Kulturunterricht.

Der Vorstoß kommt von höchster Stelle. Das Amt für Auslandstürken ist eine staatliche Behörde und untersteht direkt der Aufsicht von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Sie ist für die etwa vier Millionen Türken im Ausland zuständig, von denen ein Großteil in Deutschland lebt. Dass der türkische Staat in anderen Ländern freiwilligen Unterricht anbietet, ist zwar nicht neu. Das geplante Programm könnte aber einen Kurswechsel bedeuten.

Seit den sechziger Jahren gibt es hierzulande den sogenannten Konsulatsunterricht. Ein Relikt aus einer Zeit, als die türkischen Eltern noch Wander- oder Gastarbeiter genannt wurden. In türkischer Muttersprache boten Lehrer aus der Türkei einen Ergänzungsunterricht an deutschen Schulen an, vor allem in Berlin, Hamburg, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Nun aber hat das Amt für Auslandstürken eine echte Großstrategie für den Auslandsunterricht entwickelt: Nicht das Konsulat selbst lässt unterrichten, sondern lokale Organisationen vor Ort sollen den Unterricht übernehmen – und zwar nach den genauen Vorgaben der Behörde in Ankara. Vereine wurden dazu aufgerufen, sich zu bewerben; im Internet können interessierte "Erzieher" ihren Lebenslauf einsenden. Das Amt behält sich vor, über die Eignung des Personals zu befinden.

Nach Recherchen der ZEIT hat das Amt bereits Kontakt zu lokalen Bildungsvereinen in Deutschland aufgenommen – auch über das türkische Konsulat. Anfragen der ZEIT beim Botschaftsrat für Bildungswesen sowie beim türkischen Konsulat in Berlin blieben unbeantwortet.

Das Amt für Auslandstürken in der Türkei teilte hingegen mit, dass man wegen des andauernden Bewerbungsverfahrens noch nicht sagen könne, wie viele Projekte schließlich in Deutschland gefördert würden: "Nicht in allen Regionen wird Konsulatsunterricht angeboten. Das Programm kann daher nicht als Alternative zu Türkisch-Klassen in deutschen Schulen angesehen werden, sondern sollte als Ergänzung für die steigende Nachfrage betrachtet werden."

Der Moscheeverband Ditib und die UETD, eine Lobbyvereinigung der türkischen Regierungspartei AKP mit Sitz in Deutschland, wollten sich nicht äußern. Beide Vereinigungen dürften wichtige potenzielle Kooperationspartner sein.

Aus der Türkei soll das Geld für die Erzieher, für die Projektleitung vor Ort und für Veranstaltungen kommen – insgesamt je Projekt bis zu 100.000 Türkische Lira (etwa 18.000 Euro). Auch "Unterstützung beim Lehrplan und den Unterrichtsmaterialien" soll es geben. Letzteres wird der Knackpunkt sein.

Hacı-Halil Uslucan, Professor für Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen, hat 2013 für das Land Nordrhein-Westfalen die Schulbücher des Konsulats untersucht. "Sie enthalten eine nationalistische Perspektive, aber es geht dort nicht um reine Indoktrinierung", betont er.

Das neue Wochenendprogramm schätzt er als "Neuauflage des Konsulatsunterrichts" ein. "Mit einem solchen Angebot will die Regierung auch ein Gegennarrativ zu einer türkeikritischen Perspektive in Europa etablieren", sagt Uslucan. "Positiv ist, dass der Lernbedarf vor Ort formuliert wird." Der bisherige Konsulatsunterricht sei an der Lebenswelt von Auslandstürken vorbeigegangen.

Aus Sicht des Schulstadtrats in Berlin-Mitte, Carsten Spallek, verfolgt das Amt für Auslandstürken "eine strategische Neuausrichtung des Unterrichts, die ihn der deutschen staatlichen Aufsicht entzieht". Der CDU-Politiker streitet sich in seinem Bezirk mit dem türkischen Konsulat über die Nutzung öffentlicher Räume für den Konsulatsunterricht.

Er fordert mehr Einblick, was in seinem Bezirk unterrichtet wird – zumal angesichts eines neuen Pilotprojekts: Der Senat kümmere sich darin selbst um Personal, Räume und Finanzierung und sichere sich so die Kontrolle. "Das Amt für Auslandstürken will nun offenbar mit dem Vorstoß alleine bestimmen, was vermittelt wird – und bildet dafür eine Parallelstruktur", sagt Spallek.

Vorerst ist die Förderung neuer Wochenendschulen nur auf zehn Monate angelegt. Offenbar geht es der Türkei aber um eine langfristige Strategie. Eine der Fragen aus dem Bewerbungsbogen lautet: "Ist das vorgeschlagene Projekt auch in Zukunft tragfähig – ohne die Unterstützung durch das Amt?"