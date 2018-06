In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Eine Redaktion lebt von Texten und Bildern. Aus ihnen besteht die Zeitung, sie leuchten auf den Online-Seiten. Diesseits davon gibt es im Hamburger Pressehaus, in welchem die ZEIT sechs Stockwerke bewohnt, Mitteilungen ganz anderer Art. Sie finden sich aufgepappt an den Wänden, sind kurz und empfehlen sich zur Lektüre en passant.

Ein Layoutbüro, in dem es zur Sache geht, ist als "Kommtvorzone" ausgewiesen. Vor der Stube eines Z-Redakteurs hängt ein Tempo-30-Schild: Hier soll niemand überfahren werden.

"Probleme, wohin man schaut", verspricht der Zeitungsausriss an einer Tür unseres Geschichtsressorts. "Warum machen sich Erwachsene so oft Sorgen?", hat dagegen "Emily, 11 Jahre" ein paar Meter weiter bei ZEIT LEO auf einen Zettel gekrakelt.

Meine Lieblingslektüre ist das Verbandbuch, das es auf jedem Flügel des Hauses gibt. Es hängt allzeit aufschlagbereit neben der Beatmungsmaske und dem Pflasterspender und dokumentiert, wie gefährlich wir leben. Einmal habe ich mich selbst eintragen müssen.

Name des Verletzten: U. Stock, Datum und Uhrzeit: 20. 1. 2011, 21.40 Uhr. Ort: Flur Feuilleton. Hergang: Finger aufgeratscht. Art und Weise der Maßnahmen: 2 Pflaster. Ja, das war was. Und gut, dass es auf Jahre für die Nachwelt festgehalten wird gemäß "§16, VGB 109".

Was gibt es sonst an Unfällen? "Mit Schere verletzt beim Paketaufschneiden", oje. Immer wieder: "Papierschnitt", Gedrucktes kann messerscharf sein. Unübertroffen aber finde ich "Blase am Fuß", gleich zweimal, am 26. 8. 2014 und am 31. 5. 2016, im Feuilleton auf dem Flur!