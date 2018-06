© Grande Duc/Shutterstock

Früher hießen sie "Versammlung", jetzt "Barcamp", aber immer noch treffen sich dort Leute, die sich über die Zukunft der Kirche Gedanken machen. Diesmal geht es um Digitalisierung. Achtung, Kopf einziehen, da wird ein großes, schweres Wort durch die Luft geschleudert. Oder ist es innen nur aus Luft? Bei jeder zweiten Konferenz, egal ob bei Autobauern oder Gemüsebauern, steht das ja aktuell im Untertitel. Also auch bei Kirchenbauern. Andererseits ist es nur folgerichtig, dass Christen sich Gedanken machen, wie sich ihre Art zu sprechen, sich zu versammeln, sich als Organisation zu entwickeln, verändert.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild.

Ganz schön viele, die das interessiert, treffen sich an diesem Wochenende. Und weil das Thema in der Kirche so lange nur etwas für Spezialisten und Nerds zu sein schien, weiß man gar nicht, wo ein Pack-Ende ist. Schließlich ist die Aufteilung in analoge und digitale Christenmenschen ja genau so ein Unsinn wie die reine Euphorie oder der reine Kulturpessimismus, der alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, begleitet.

Beides zugleich, unter Spannung. Das ist gute lutherische Menschenlehre und trifft es auf den Punkt. Beides zugleich kann allerdings ganz schön anstrengend sein, wenn die einen Pastoren noch stolz auf ihr Faxgerät sind und die anderen mit Jugendlichen die Kirche in einen Hackathon verwandeln. Was der eine mit verschränkten Armen und Kopfschütteln kommentiert, ist für die Nachbarin längst selbstverständlich. Am Alter liegt es nicht immer. So manch 70-jährige Kirchenvorsteherin träumt angesichts der Materialberge vom papierlosen Arbeiten.

Es gibt aber auch grundsätzlichere Fragen. Theologie und Ethik waren lange so töricht, sie links liegen zu lassen. Welcher Theologe ist schon Techniker? Nur geht es schon lange nicht mehr um eine neue Technik, es geht um Verschiebungen in der Vorstellung vom Menschen, wie er kommuniziert, wie er baut, wie er heilt, wie er sich vergesellschaftet. Wie verändert sich die Idee der Privatheit? Wer ist überhaupt der Mensch angesichts seiner Vermessung, die auch vor Gefühlen nicht haltmacht? Dass Verwaltungen und Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit sich ziemlich verändern (müssen), ist da fast schon ein kleines Thema. Der Kern kirchlicher Öffnung in digitale Räume muss woanders zu finden sein, denke ich mir nach einigem Debattengewusel. Wo sind die Orte der Gottesbegegnung? Wie finden Menschen Halt und Orientierung? Und wie finden Kirchenleute eine Sprache, Zeichen, Bilder, die auch digital anrühren und zu denken geben? Gemeinde entsteht noch nicht durch Likes und Follower, auch wenn es von Ferne so klingt.

Wenn die #digitalekirche kein neuer Stuhlkreis sein soll, der das Gemeindehaus nur durch eine Internetblase für besonders coole Christen ersetzt, die auch nur unter sich bleiben, lautet die Frage ziemlich altmodisch: Wie können wir der Botschaft, die im eigenen Leben Halt und Haltung gibt, wirklich Resonanz verschaffen? Teilen, Leute, teilen. Das wäre ein Anfang.