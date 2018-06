Vielleicht ist es wirklich so, und die wohnende Menschheit unterteilt sich in Bären und Vögel. Die einen suchen den Schutz der Höhle, die anderen nach einem Nest mit Licht, Weite, Offenheit. Dann sind da noch jene, die beides sein wollen, sicher und frei, Bär und Vogel. Es gibt von solchen Mischwesen, wenn nicht alles täuscht, derzeit recht viele. Und so konnte es wahrscheinlich nicht ausbleiben, dass das 21. Jahrhundert, diese Epoche des Sowohl-als-auch, irgendwann das Höhlennest erfand.

