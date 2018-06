Lösen Sie das aktuelle Rätsel online



Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:



7 So seelenbelebend, mehr oder weniger, wie lebenbeseelend 11 Hat baumlangen Anteil an Lateiners Abend 14 Der ... höchstes ist, dass uns die wahren, echten ... so alltäglich werden können (Lessing) 16 Eher in alltagsfernem Bunt als entspannendem Grün gehalten 19 Unterlage auf -lage auf -lage 20 Ein Westitaliener als Fahrgast? Mehrere beschwingte Kleintierjäger 21 ... wachsen ohne Saaten, ohne Pflug und ohne Spaten (Bauernweisheit) 22 Da liegt noch ein Touch von Produktivität in der Raumluft 23 Station auf dem Weg von Spielgeld zum Salär 25 In handelseinigen Fällen: Einer gibt ..., der andere gibt 3 senkrecht 26 Gehört zum Darsteller wie der Danny zum Ocean 28 Einschlägig bekannt bei Zaunziehvätern 29 Feld-, weide-, wiesenübliche Stielelemente 32 Was dies betrifft, war Laotse Weg-Weiser 34 In krönender Schlüsselstellung im Kleinststaatswappen 35 Inbegriffen in die Waldtierehege 36 Macht das Renommee dessen, den die Übung machte 40 Pausenfüller mal mehr, mal weniger 41 Unechte Demut ist echte ... (Sprichwort) 42 Ein Leitendes nach Neuordnung: ein Hochrangiger in der Welt des Dekors 43 Beziffert Zahlkraft z. B. auf 44 waagerecht 44 Bezeugen Gelingen hier, gebraucht zum Singen dort



Senkrecht:



1 Zwei-Seiten-Werkzeug? Politumwälzungssensation? Endpunktuelle Erweiterung! 2 Benennen das für Distanzgewinn gegebene Geld 3 Größter Anlaufpunkt für Besucher des Größten von der Platte 4 Hat meist für die meiste Zeit eine Handbreit Bordluft unterm Kiel 5 Nichts halb zu tun ist edler ... Art (Chr. M. Wieland) 6 Klingt nach Song, gibt in selbigem den Ton an 7 Eine praktische Anwändung von Rezepten zur Erlangung von Weißheit 8 Sein Vergnügen, schlechtestenfalls: die Schadenvorfreude 9 Name einer Dame, entliehen von Flötistin im Sommerleben 10 Vorhaben herausfindiger Leute 12 Zentralgestirn in der Bewunderwelt 13 Willst du mit reinem Gefühl der Liebe Freuden genießen, o lass ... und Ernst ferne vom Herzen dir sein (Goethe) 15 Staustelle auf der Straße der Ölsardinen 16 Zum Beispiel als Chateaubriand auf dem Teller des Gourmets 17 Nur der Streithansel wird, kommt’s ..., nicht ... sein 18 Diss. und Habil. pflegen Stichpunkte seiner Vita zu sein 24 Das Einfädeln von Projekten der persönlichen Verhüllung 26 Sind Thema in der Fahrschule oder auch der Lehrküche 27 Entrohungsmaßnahme vormahls 28 Ein Teil, eine Hälfte nur vom Wagnertitelhelden 30 Seine Erbteilweise: alles andere als weise 31 Versammle gelenke Sätze zu Dingen von Bedenkenswert 33 Ein Verb. als Ges., vielleicht als Untern. 35 Von Anglern allerdings nicht schlaginstrumentarisch verwendet 37 Wer leben will, der muss was ... (W. Busch) 38 Verlockung für Einlogger, lädt zu weltweitem Herumbrowsen 39 Bei dem bleibt’s beim gengenau Gleichen

Lösung von Nr. 2438 (ZEITmagazin Nr. 26/2018)



Waagerecht: 7 GALERIST 9 "Fass, ade!", "FASSADE!" 13 PENSION, Altersversorgung und Unterkunft 16 VERNUENFTIG 18 TAT 19 Johannis-BEERE 20 ANREIZE 21 TOUREN 22 RIND 23 VENEN 24 Sam (Hawkins in May, "Winnetou") + Melk + Lage = SAMMELKLAGE 26 "Geh leise", GELEISE 27 LISI (M. Ende, "Jim Knopf") 28 ILE = Insel (franz.) 29 LESART aus A-l-s-t-e-r 32 SET 34 Kirchen-, Handels-MESSE 35 GOBI 36 "Die Vermessung der Welt" über A. v. Humboldt und Carl Fr. GAUSS 38 SEELE 39 KREDITE 40 SEESEN 41 Buch-, ehel. BINDUNG 42 GESELLIG



Senkrecht: 1 PANTOMIME 2 ZEITREISEN 3 "einen Sinnes" und das EINEN 4 Eisdielenangebot Bananensplit = "gespaltene BANANE" 5 PANEEL 6 HETZE 7 GESTALTEN 8 TERRA = Erde (lat.) 9 FREIGEBIG 10 SUND 11 SERVER 12 "kleiner" vs. offizieller DIENSTWEG 14 SAUMSELIG 15 George Washington Memorial: OBELISK 16 VERLEGEN 17 FINESSE 25 KLERUS 26 GAGE in En-gage-ment 29 LODGE 30 (Web-)SITE 31 TUELL 33 ESSIG 37 ASE