Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Das Steckenpferd des Innenministers nimmt langsam Gestalt an. Die ersten Pferde für die neue Kavallerie zum Kampf gegen das Böse sind eingetroffen. Zwar sind es zunächst nur vier Rösser von den insgesamt zwölf Tieren, die geplant sind, und eines ist obendrein leider zu klein. Doch immerhin ist ein Anfang gemacht. Das Anforderungsprofil ist nämlich hoch, denn schwarz-braun ist nicht nur die Haselnuss, auch das Polizeipferd muss sich in diesem Farbenspektrum bewegen. Oberflächliche Zyniker werden diese Farben mit der Koalition in Zusammenhang bringen, doch das ist Unsinn. Die Natur selbst will es, dass es keine tiefroten, pinkfarbigen oder grünen Pferde gibt. Und Weiß würde zu sehr an die edlen Lipizzaner erinnern. Tierschützer meinen, dass den Minister etwas geritten haben muss, da ein Polizeieinsatz kaum artgerechter Haltung entspricht. Doch was wäre die Alternative? Weitaus unkompliziertere Polizeischafe etwa? Leider gibt es hier eindeutig ein Problem mit der Schulterhöhe. Diesbezüglich wären wohl zwölf Polizeielefanten eindeutig besser, die außerdem noch eine zusätzliche Extremität zur Verfügung hätten, um einen Bösewicht festzuhalten. Einen Exekutivrüssel gewissermaßen. Nachteil: Seit Hannibals Alpenüberquerung weiß man, dass diese Dickhäuter außerhalb ihrer angestammten Klimazonen schnell unglücklich werden. Esel scheiden aus, weil sie störrisch sind. Kühe oder Ziegen wären wohl dem Respekt vor diesem Sonderkommando nicht zuträglich, zudem ist Schnelligkeit ein entscheidender Faktor. Exekutivgiraffen wären zwar nett, aber ähnlich schwer zu domestizieren wie viele Parteigenossen des Ministers. So bleiben eben nur Pferde, um die Kriminalitätsrate entscheidend zu senken. Also: ein Königreich für acht Pferde!