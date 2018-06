Gieseliese, die Kindergärtnerin, versteht die Welt nicht mehr. Sie wollte den Kindern doch nur was über das Alter von Menschen erzählen, und jetzt hört sie aus der Puppenecke, wie sich Hanna und Mert unterhalten:

Hanna zu Mert: "Wenn ich so alt sein werde, wie du in 2 Jahren bist, wirst du doppelt so alt sein, wie Jonny vor einem Jahr war."

Mert zu Hanna: "Wenn Finni so alt sein wird wie Jonny und ich jetzt zusammen sind, wirst du doppelt so alt sein, wie Jonny jetzt ist."

Gieseliese geht in die Bauklötzchenecke: Auch die Kinder dort unterhalten sich über das Alter.

Finni zu Jonny: "Als du so alt warst, wie ich vor einem Jahr war, war Mert so alt, wie Hanna vor einem Jahr war."

Jonny zu Finni: "Wenn du so alt bist, wie Hanna, Mert und ich jetzt zusammen sind, wirst du dreimal so alt sein, wie Mert jetzt ist."

Wie alt sind die vier Kinder?

