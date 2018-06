Er hat es überall geschafft: Salzburg, Berlin, Bergstedt. Und vielleicht schafft er es auch hier. Zugegeben, die Vorrede klingt melodramatisch – erst recht, wenn man das "hier" vor Augen hat.

Das Haus am Isekai 1 ist wie geschaffen für ein Restaurant: in ruhiger, aber zentraler Lage, mit kaufkräftiger Nachbarschaft. Eine Terrasse mit idyllischem Blick auf den Isekanal; im Erdgeschoss Gesellschaftsräume und ein eigener Bootsverleih.

Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Und doch hat diese Immobilie schon viele gute Gastronomen kommen und aufgeben sehen – zuletzt den Sternekoch Thomas Macyszyn. Sein Boathouse hielt sich nicht mal ein Jahr.

Und nun Ondrej Kovar. Er ist kein Koch, aber ein erfahrener Gastgeber und Sommelier, der vom Adlon bis zur Bullerei vieles ausprobiert hat. Anders als seine Vorgänger beginnt er nicht etwas Neues am Isebekkanal; er bringt sein Konzept aus Bergstedt mit. Dort hieß das Restaurant Stüffel nach dem benachbarten Ackerland, von dem er manche Waren bezogen hat. Und so heißt es nun auch hier – ein Hauch Landluft in der Stadt.

Das Stüffel ist das erste Restaurant an diesem Standort, das nicht versucht, nahe am Zeitgeist zu sein. © Vanessa Maas für DIE ZEIT

Beim Studium der Karte fragt man sich kurz, ob die Vorräte von drüben mit umgezogen sind. Spargel, Waldmeister, Maischolle – das erwartet man Ende Juni nicht mehr von einer Küche, die auf Saisonalität hält. Wobei der Spargel sich dann als grüner und als sehr gut erweist. Roh mariniert, mit jungen Erbsen samt Sprossen und Scheiben vom Kalbsrücken, ergibt er ein angenehm leichtes, sommerliches Gericht.

Wer die Selbstbeschreibung des Hauses studiert, stößt auf drei beunruhigende Vokabeln: "Lecker. Geil. Lustig." Man kann das getrost gleich wieder vergessen. Es bezieht sich nicht auf die Küche und schon gar nicht auf den Service. Der Chef ist heute Abend nicht da; aber seine Mitarbeiter machen einen seriösen, fast etwas schüchternen Eindruck. Auch die Speisen sind gerade nicht darauf ausgelegt, starke Reaktionen beim Gast auszulösen. Das kleine Team in der offenen Küche kocht unkompliziert, nah am Produkt und mit leichtem norddeutschem Akzent.

Der einzige Exot auf der Karte ist nicht die beste Wahl: roher Lachs in Scheiben mit Kokosschaum und Sesam, eine Art Poké light. Das begleitende Avocado-Tatar täuscht mit seinem Tarnfleckmuster Überreife an, schmeckt dann aber im Gegenteil unreif.

Die Frau nebenan hat mit ihrer Vorspeise mehr Glück, oder macht sie nur einen Scherz? "Finde ich mutig, das mit der Feige." Vor ihr liegt – man könnte auch sagen steht – ein Gebilde aus Ziegenkäse, knackigen Eiskrautblättern und eben eingelegten Feigen, gestapelt auf ein paar Schichten von Knusperteig.

Hoch hinaus will auch der Stör. Exakt gebraten, thront er in zwei Lagen auf einem Bett aus Riesling-Sauerkraut, passend mit ein paar Trauben gesüßt. Das Überraschende sind die Kartoffeln, die nicht als Stampf, sondern als Schaum darum verteilt wurden. So bleibt auch dieser Gang bei vollem Aroma angenehm leicht.

Klar könnte man schnöselig sein ("Diese Türmchen sind so was von Eighties"). Man könnte auch vermerken, dass die Weinbegleitung (sie ist es, die hier als "geil" firmiert) eher zahm ausfällt. Aber wer will das, wenn über dem Isekanal die Sonne untergeht? Wenn in den Linden die Vögel singen, Stand-up-Paddler heimwärts gleiten, Anwohner auf die Uhren schauen, um zu überprüfen, ob um Punkt 22 Uhr die Terrasse geräumt ist? Dann will man doch lieber Harmonie, etwa in Form einer Eisenkraut-Creme-brûlée mit Erdbeeren und Buttermilcheis. Ein schlichtes, gutes Dessert, gerade so originell, dass man es nicht langweilig findet.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Das Stüffel ist das erste Restaurant an diesem Standort, das nicht versucht, nahe am Zeitgeist zu sein. Wer weiß, ein bisschen Provinzialität tut Eppendorf vielleicht gut.