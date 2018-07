Gentleman-Dichter Bauer im Hotel Sacher, in dem er ein Massaker ansiedelte © action press

Es gab einen Moment im Leben von Wolfgang Bauer, in dem er in der öffentlichen Wahrnehmung zum Magic Wolfi wurde: zu einer kaputten, exzessiven Erscheinung, die, mit einer Whiskeyflasche unter dem Arm, durch das Nacht-leben torkelte, Poker und Roulette spielte und neodadaistischen Blödsinn praktizierte. Etwa Free Schach, ein Spiel ohne nachvollziehbare Regeln, in dem es nur darum ging, den Gegner durch unerwartete Handlungen zu verblüffen. Ein Dramatiker als aus allen Verhaltensnormen gekippter Poet, ein, wie es in einer Kritik hieß, "steirischer Bukowski", kaum mehr zu unterscheiden von den zynischen, gelangweilten Protagonisten seiner Erfolgsstücke Magic Afternoon und Change, in denen der Überdruss einer provinziellen lost generation zelebriert wird.

Doch, so meint nun der Literaturwissenschaftler und Autor Thomas Antonic, dieses Bild, das sich in der Nachwelt festgesetzt hat, sei vollkommen falsch. Auch wenn der Dämon Alkohol ständiger Begleiter des Schriftstellers gewesen sein mag und er sich öfter mal in ein Wochenende voll Rausch gestürzt habe und im Exzess abgestürzt sei, so habe er doch nie die Kontrolle über seine Produktion verloren.

Um die weit verbreiteten und bis heute immer wieder perpetuierten Bauer-Klischees zu widerlegen, hat Antonic eine 600 Seiten starke Biografie geschrieben, an der er ein Jahrzehnt arbeitete. Darin legt er Leben und Werk des heute kaum mehr gespielten früheren Theaterstars in einer Komplexität und Ausführlichkeit dar, wie das bislang noch nie geschehen ist. Besondere Emphase widmet er den späteren Arbeiten Wolfgang Bauers, etwa ab der Paranoia-Raserei Magnetküsse von 1975, die, überlagert vom Magic-Wolfi-Image, weder beim Publikum noch bei der Kritik und den Theaterintendanten reüssieren konnten. Zu Unrecht, meint Antonic, denn gerade die Stücke, in denen Bauer den "Superrealismus" seiner Erfolgsdramen überwand und eine "komplexe Verquickung von ästhetischen Experimenten mit philosophisch-existenziellen Inhalten" riskierte, seien es wert, gelesen und aufgeführt zu werden. Man mag sich dieser These nach der Lektüre des Buches, das in der zweiten Hälfte in einer ermüdenden Exegese nahezu unbekannter Stücke wie Café Tamagotchi oder Die Menschenfabrik ein wenig den Fokus verliert, nicht recht anschließen: Nicht jeder Kalauer im Werk Wolfgang Bauers, und davon gibt es reichlich, ist ein subversiver Genieblitz, und nicht jeder konfus verschachtelte Plot zwischen Traum und Trauma eine Neuerfindung des dramatischen Gewerbes.

Vielleicht verhält es sich doch öfter mal so, wie die Neue Zürcher Zeitung 1987 über die Premiere von Herr Faust spielt Roulette geschrieben hat: "Die Komik, um die Bauer immer strebend sich bemüht, tritt nicht in Erscheinung. Das Ganze bleibt in seiner diffusen Fabulierlust ein bloßer Klamauk, der in schierer Albernheit versinkt." Ohne den Bezug zum Banalen, hat Wolfgang Bauer einmal gesagt, fühle er sich gefährdet, in der Kunst "wirklich abzuheben". Aber auch mit dem Trivialitätsgütesiegel ist er in seinem Spätwerk oft genug am Boden kleben geblieben.

Die voluminöse Bauer-Biografie ist aus einem Forschungsprojekt entstanden, das der verstorbene Germanist Wendelin Schmidt-Dengler im Jahr 2008 initiiert hat und das nach seinem Tod wenige Monate später von Thomas Antonic bis 2015 weitergeführt wurde. Der Autor sichtete den vollständigen Nachlass Bauers und die Sekundärliteratur, er wertete Zeitungsarchive aus und befragte Zeitzeugen. In einem mehr als zwei Jahre dauernden Schreibprozess wurden diese Materialien zu einer großen Erzählung von Glanz und Elend eines Künstlers verarbeitet, der nach Lehr- und Wanderjahren im Grazer Underground mit Magic Afternoon zur Theatersensation wurde, einige Jahre als Master of the Universe brillierte, um dann in einem langen Fade-out wieder in einer Fast-Obskurität zu verschwinden.

In Thomas Antonics Buch erfährt ein Leser, der über keinen germanistischen Hintergrund verfügt, mehr über Wolfgang Bauer, als er je wissen wollte. Aber, und das macht die Qualität des Werkes aus, dem Autor gelingt es auch, das unorthodoxe, rebellische Grazer Literaten- und Künstlermilieu der Sechziger- und Siebzigerjahre, den vielfach mystifizierten Genius Loci der Regionalmetropole, zu einem suggestiven Epochenporträt zu verdichten. Man bekommt, um es mit einem Buchtitel von Bauer zu sagen, geradezu einen Fieberkopf, wenn man den Querverbindungen vom absurden Theater, der Beatgeneration und dem Pop-Milieu der Sixties zu den poètes maudits aus der Provinz zwischen Geheimnis und Gewalt nachspürt. Und mittendrin in diesem Treibhaus der Gefühle und Aktionen: Wolfgang Bauer mit wölfischem Grinsen und einer Hose, die ihm gelegentlich bis zu den Kniekehlen hinuntergerutscht ist. Charmierend, deklamierend, parodierend, exzedierend. Ein Grenzgänger zwischen hochgezüchteter Sprachkultur und trivialer Selbstverschwendung. Sein Motto: "Zum Schreiben brauche ich eine Stadt, in der es innerlich tobt, zum Beispiel New York oder Graz."



Thomas Antonic: Wolfgang Bauer. Werk – Leben –Nachlass – Wirkung; Ritter Verlag, Klagenfurt 2018; 608 Seiten, 27,– Euro