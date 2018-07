Aleida Assmann, 71, und Christiane Nüsslein-Volhard, 75, zählen zu den erfolgreichsten Wissenschaftlerinnen Deutschlands. Die eine erhält im Herbst zusammen mit ihrem Mann den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die andere ist Nobelpreisträgerin. Assmann, Ägyptologin und Anglistin, hat fünf Kinder. Nüsslein-Volhard, Biologin, ist geschieden und kinderlos. Die Bücherregale in dem kleinen Saal im Wissenschaftskolleg in Berlin-Grunewald sind dunkel getäfelt. Durchs geöffnete Fenster weht ein lauer Sommerwind herein.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden