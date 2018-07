In drei Schritten soll an der deutsch-österreichischen Grenze ein neues "Grenzregime" eingeführt werden. Erstens: Asylbewerber, die an dieser Grenze aufgegriffen werden und bereits in einem anderen EU-Staat registriert wurden, sollen an der Einreise gehindert werden. Deshalb werden sie in eines von drei geplanten sogenannten Transitzentren gebracht. Denn solche Zentren, die man zum Beispiel von Flughäfen kennt, gelten faktisch als "extraterritorial", als nicht zu Deutschland gehörend. Wer sich dort aufhält, ist rechtlich nicht eingereist und kann zurückgewiesen werden.

Zweitens: Aus den Transitzentren, die jeweils bis zu 1500 Personen aufnehmen würden, sollen Asylbewerber unmittelbar in die für sie zuständigen EU-Länder zurückgewiesen werden. Allerdings nur in jene Staaten, mit denen Deutschland zuvor ein bilaterales Rückführungsabkommen geschlossen hat. Drittens: Existiert keine derartige Verwaltungsvereinbarung mit dem zuständigen Staat, soll der Asylbewerber direkt an der deutsch-österreichischen Grenze nach Österreich zurückgewiesen werden. Aber auch dafür muss zunächst ein Vertrag mit der Regierung in Wien geschlossen werden.