DIE ZEIT: Sie zeigen hier in Baden-Baden eine beeindruckende Auswahl Ihres Werks. Stimmt es, dass der Sammler Frieder Burda die Ausstellung schon vor Jahren machen wollte, doch Richard Meier, der Architekt des Museums, es verhinderte?

James Turrell: Wahrscheinlich wollte Meier verhindern, dass ich seinem Bau etwas antue. Meier hat schon ein anderes Projekt von mir am Getty Center in Los Angeles verhindert. Architekten mischen sich übrigens oft ein, wenn es darum geht, was in ihren Museen gezeigt wird.

ZEIT: Vielleicht liegt das in diesem Fall auch an Ihrer Kunst: Mit Ihren Lichtinstallationen können Sie Architektur auflösen.

Turrell: Stimmt. Ich habe das sogar mit Frank Lloyd Wrights Guggenheim Museum geschafft ...

ZEIT: Die berühmte geschwungene Rampe dort haben Sie einfach mit Vorhängen verhüllt und in eine große Lichtinstallation verwandelt. Haben Sie etwas gegen skulpturale Architektur?

Turrell: Es ist ein Kunstmuseum, also habe ich meine Kunst hineingebaut. Zu oft mischen sich Architekten in Bereiche ein, die nicht zu ihrer Stellenbeschreibung gehören.

ZEIT: Hier in Baden-Baden haben Sie auch ein sogenanntes Ganzfeld installiert, in diesem Lichtraum verliert man an einem bestimmten Punkt plötzlich jegliches Gefühl für den Raum ...

Turrell: Es ist so, wie wenn man als Pilot in die Wolken fliegt oder beim Tauchen plötzlich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Mich interessiert die Landschaft ohne Horizont, denn die Menschheit bewegt sich zunehmend in eine solche Landschaft hinein. Ich bin ein Architekt des visuellen Raums und lasse sie diese Landschaft erfahren. Manche Menschen verlieren dabei die Balance, aber nur kurz, denn ich bringe sie wieder zurück.

ZEIT: Man kann dieses Gefühl aber nur erfahren, wenn man recht einsam in Ihrer Installation steht.

Turrell: Das stimmt, ich mache noch immer Kunst fürs Individuum, nicht für die Menge. Deshalb ist es ein Problem, wenn viele Leute sie sehen wollen.

ZEIT: Zuweilen fühlt man sich beim Anblick Ihrer Kunst wie in einen süßen Schlaf versetzt, wie in einem Traum. Wie machen Sie das?

Turrell: Das ist kein Zufall. Ich erzeuge nicht das Licht, das wir normalerweise mit geöffneten Augen sehen, sondern Farben, die wir aus unseren Träumen kennen. Der Raum des Traums interessiert mich, seine Regeln sind anders. Ich will das zeigen.