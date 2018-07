Auf der Verbandsplattform DFB-TV, die bis vor Kurzem noch täglich Videos von deutschen Nationalspielern in russischen Fitnessräumen präsentierte, ist wieder der Alltag eingekehrt. Nur noch "Beachsoccer in Ibbenbüren" steht in der Programmvorschau der Streamingangebote. Da war neulich mehr los. Bis zum Nachmittag des letzten WM-Gruppenspiels gegen Südkorea, in dem die DFB-Auswahl aus dem Turnier flog, wurden an jener Stelle noch all die Pressekonferenzen der kommenden Tage aus Watutinki angekündigt, als käme nichts anderes als eine Fortsetzung der Russlandreise infrage. Man kann das als fröhliche Zuversicht werten – oder als Selbstherrlichkeit, wie Jogi Löw die Attitüde seiner Mannschaft nannte; jedenfalls handelt es sich um die gleiche Art Optimismus, die zur Wahl des schmucklosen Quartiers nahe Moskau führte, dem Austragungsort von Halbfinale und Endspiel nämlich. Nach einem allseits erwarteten Gruppensieg sollte es die Entourage bequem haben.

Was bedeutet das nun für die "tief gehenden Maßnahmen" und "klaren Veränderungen", die der Bundestrainer in Aussicht stellte, da er ja nun in personeller Hinsicht nicht den eigenen Posten gemeint hat. Klarer Fall: Schluss mit Ibbenbüren! Die Deutschen, Erfinder des "Gaucho-Tanzes", mit dem sie 2014 den unterlegenen Finalgegner Argentinien veralberten, müssen authentisch bleiben. Also selbstbewusst. Der Verband braucht mehr Hybris. Schon jetzt sollte der Empfang des Weltmeisters 2022 auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in die Programmvorschau der DFB-Seite – mit dem dringenden Service-Hinweis: Achtung, Fans, es wird Winter sein.

Für Löws Maßnahmenkatalog darf es nach dem Fiasko von Kasan keine Denkverbote geben. Was ist mit Oliver Bierhoff, dem vom Manager der Mannschaft zum Direktor aufgestiegenen Vertrauten? Einen wichtigen Fingerzeig lieferte dessen ungeschminkte Medienschelte im Fernsehen ("Ihr bringt das Thema doch immer wieder auf!"), mit der Bierhoff vor der WM die sogenannte Erdoğan-Affäre um die zwei türkischstämmigen Nationalspieler beenden wollte. Dabei hatte Sami Khedira im Trainingslager doch schon vor der Presse gefordert, das Thema müsse "endlich mal tabu sein".

Ja, auch dies gehört in Löws Masterplan: Die deutsche Nationalmannschaft braucht bessere Medien.

Mehr Gehorsam der begleitenden Presse ist ebenso unverzichtbar wie noch mehr Marketing. Löws Team braucht schönere Hashtags. Nach #zsammn wäre nun auch mal ein plakatives #s#i#e#g angebracht als Reminiszenz an den gern überhörten Schlachtruf der Fans. Und vor allem: Deutschland braucht bessere Gegner. Als zwei DFB-Funktionäre mit ihrem hämischen Gehampel vor der schwedischen Trainerbank für Aufsehen gesorgt hatten, entschuldigte Bierhoff das Verhalten: Schweden habe beim knappen Sieg der Deutschen schließlich dauernd auf Zeit gespielt. Das geht natürlich nicht. Solch niederes Entgegentreten hat Deutschland nicht verdient.

Besser und auch besser informiert müssen künftig die Gegner sein – nicht so ahnungslos wie die Südkoreaner, von deren Torwart und deren Trainer man inzwischen weiß, warum sie sich überhaupt bis zum Schluss die Lungen aus den Hälsen rannten gegen das matte DFB-Team. Sie dachten nämlich, sie wären mit einem Sieg fürs Achtelfinale qualifiziert gewesen, weil sie meinten, Mexiko liege im Parallelspiel gegen Schweden in Führung und nicht umgekehrt. Dass niemand aus dem deutschen Lager einen der falsch unterrichteten Koreaner während der Partie über den wahren Stand informierte, damit die sich nicht mehr so anstrengten, das gehört wohl zur besonderen Tragik dieser WM.

Weitere Maßnahmen für den deutschen Fußball könnten die psychologische Seite betreffen. Früher hat der seit Jürgen Klinsmanns Zeiten behandelnde Teampsychologe mal eine Europameisterschaft unter das motivierende Motto "Bergtour 08" gestellt – sie fand in den Alpenländern Österreich und der Schweiz statt. Diesmal hat er zumindest nicht verhindern können, dass zum Ziel des Projekts immer nur die Besitzstandswahrung ausgerufen wurde: Titel verteidigen. Eine "unmenschliche" Herausforderung nannte Löw, was die von allen gejagten Deutschen als amtierende Weltmeister in Russland zu erwarten haben würden. Nach einem Vorhaben, das irgendwie auch ein wenig Spaß machen könnte, klang das nicht.

Da kann es nur eine Konsequenz geben: Deutschland braucht bessere, leichtgängige Turniere. Mit der Jagd auf eine deutsche Mannschaft, die in der Welt in Führung liegen würde, hat es ja schon mal ein Ende. Und wenn die Fifa doch noch ihre Pläne umsetzt, schon zur kommenden WM das Teilnehmerfeld weiter aufzublähen, würde zumindest die Qualifikation für ein neu aufgebautes DFB-Team kein Problem darstellen. Da ist dann so gut wie jede Nation dabei.

Aber was ist, was Löws Ruf nach Veränderungen betrifft, mit der Scoutingabteilung, die eine falsche Taktik der Mexikaner voraussagte? Und das trotz modernster Analysesoftware, von Kooperationspartner SAP entwickelter Apps und Tools? Braucht es bessere Algorithmen? Vermutlich fehlt nur ein Rüstzeug, das berücksichtigt, welche Schlussfolgerungen ein Gegner mutmaßlich daraus zieht, dass man ein bestimmtes Wissen über ihn hat. Man nennt das gesunden Menschenverstand. Nächste tief gehende Maßnahme: "Die Mannschaft" braucht mehr Hirn.