"Froh und verrückt. Ich war von den Socken"

Die Geschichte handelt von Wesen, die Socken fressen. Immer nur eine pro Paar, das ist ihr oberstes Gesetz! Die Hauptfigur heißt Kicher. Seine Eltern sind zu den Sockenfressern in Afrika gereist, um ihnen zu helfen. Dort ist es nämlich so heiß, dass die Menschen keine Socken tragen. Kicher wohnt deshalb bei seinem Opa in der Wand von Herrn Lorbeer, einem Menschen. Eigentlich dürfen Sockenfresser von Menschen nicht gesehen werden. Doch Kicher gerät in eine Falle und wird entdeckt. Es tauchen auch noch zwei Cousins von Kicher auf, eine Sockenfresser-Gangsterbande und ein Wissenschaftler, der Sockenfresser einsperren und erforschen will...

Ich fand die Geschichte lustig, weil ich das Problem mit den fehlenden Socken gut kenne. Ich glaube natürlich nicht, dass es wirklich solche Wesen wie Kicher gibt. Aber es hat Spaß gemacht, sich die Sockenfresser vorzustellen.

Gefallen haben mir auch die vielen farbigen Bilder. Jedes Kapitel fängt mit einem großen Buchstaben an, der aus Socken geformt ist. Tolle Worterfindungen gibt es auch, zum Beispiel "schnullern". Das sagen die Sockenfresser, wenn sie an einer in Bier getauchten Socke saugen.

Es ist eine Abenteuergeschichte, ganz unkompliziert geschrieben. Manchmal ist sie auch traurig. Es stirbt nämlich jemand. Wer, verrate ich aber nicht. Und ich finde, es gibt ein tolles, lehrreiches Ende: Sich einer coolen Gang anzuschließen, die schlimme Dinge tut, ist nicht richtig. Es kann besser sein, in die Welt zu ziehen, statt auf einem Schatz zu hocken. Und ich hab gelernt, dass man manchmal vor Sachen Angst hat, die dann gar nicht so schlimm sind, wenn sie einem wirklich passieren.

Amelia, 11 Jahre

Pavel Šrut: "Die Sockenfresser"; Mit Bildern von Galina Miklínová, Deutsch von A. Kratochvil und A. Tretner; Fischer KJB 2018; 304 S., 14,99 €; ab 10 Jahren





"Sehr toll und humorvoll"

Ein Doktor aus England lernt die Sprache der Tiere. Damit wird er ein berühmter Tierarzt. Viele Tiere kommen zu ihm. Irgendwann kriegt Doktor Dolittle einen Brief von kranken Affen, die ihn um Hilfe bitten. Vögel, die im Winter in den Süden fliegen, hatten den Affen von dem Doktor erzählt. Der reist dann zusammen mit seinen Haustieren auf einem Schiff nach Afrika. Sie treffen Piraten, einen fiesen König und eine noch nicht erforschte Tierart, den Stoßmich-Ziehdich.

Es ist ein sehr tolles und humorvolles Buch. Doktor Dolittle hat mir besonders gefallen. Er ist sehr bewundernswert und macht immer alle fröhlich. Toll fand ich, dass jedes von den Haustieren einen absolut einzigartigen Charakter hat. Sein Hausschwein Göb-Göb ist die ganze Zeit genervt und müde und rastet schnell aus. Jip, der Hund, gehorcht immer dem Doktor und ist bei jedem Abenteuer angespannt. Die Eule Tuh-Tuh ist immer ruhig, Tschi-Tschi, der Affe, kennt alle Wege im Regenwald, und die Papageiin Polynesia ist die Schlaueste.

Dieses Buch ist eigentlich gar nicht neu. Die Geschichte hat sich der Autor schon vor fast hundert Jahren ausgedacht. Es ist aber nicht altertümlich geschrieben. Ich habe jedenfalls alles gut verstanden. Es gibt ganz wunderbare Sätze. Diese hab ich mir unterstrichen: "Vetter, diese Menschen sind wahrlich seltsame Wesen. Wer würde in so einem Land leben wollen. Du meine Güte – wie erbärmlich!" Dass es vor langer Zeit geschrieben wurde, merkt man höchstens daran, wie schlecht die Menschen die Tiere behandeln. Zum Beispiel der gequälte Affe, der erst einem Leierkastenmann gehört hat. Ich glaube, heute geht es den Tieren besser.

Alexander, 10 Jahre

Hugh Lofting: "Doktor Dolittle"; Mit Bildern von Ole Könnecke, Deutsch von E. L. Schiffer; Aladin Verlag 2018; 200 S., 14 €; ab 8 Jahren

"Geheimnisvoll und richtig spannend"

Der Junge John-Marlon findet ein loses Brett in einer Bretterwand. Dahinter ist aber keine Baustelle, sondern ein Urwald. Mitten in der Stadt. Dort lebt das Mädchen Wind ganz allein in einem kleinen Bauwagen. Zusammen mit ihr erlebt John-Marlon viele Abenteuer. Sie klettern auf einen Mammutbaum, reiten auf Krokodilen und überstehen eine Sturmflut. Allerdings hat Wind ein großes Geheimnis. Niemand weiß, was sie nach 18 Uhr macht. Ich jetzt schon. Das verrate ich aber nicht.

Es kommen noch vier andere Kinder regelmäßig in den Urwald. Alle können etwas nicht so gut. Ein kleines Mädchen hat einen Sprachfehler, ein Junge kann nicht still sitzen. John-Marlon ist unsportlich, obwohl sein Papa gern ein sportliches Kind hätte. Doch mit Wind klettert er plötzlich auf Bäume und ist mutig. Es passieren viele fantastische Dinge, und ich glaube, dass John-Marlon und die anderen Kinder die wirklich erleben. Sie bilden sich nicht nur etwas beim Spielen ein.