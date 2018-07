Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

7 Fährt und fährt dank Motor oder weil die 31 senkrecht mitspielen 11 Mit der hat Fassadengestalter allemal den Bogen raus 14 Wohl der häufigste Vorschlag aus Ferienplaners Munde 17 Ab gewisser Urlaubs-Reife wär’s mancher gern, jedenfalls auf Ferien-Zeit 20 Häuslebauer wäre wohl kein Lebenskünstler, wenn er die Terrasse nicht auf der einplante 21 Küchengängiges aus der Botanisiertrommel 22 Je ferner Ziel, desto beliebter als Wegverkürzer 23 Zwei südliche Silben, aus Lobelaune gesprochen 24 Ein Teil der Schau, die britische -spieler im Namen tragen 25 Bei Madame & Monsieur unterm chapeau 26 Schlag auf Schlag verbaut – ausnahmsweise gekaut 28 Nibelungenschatzhüter, letztlich 30 Taugt zum sesamsüßen Mahlbeschließen 32 Forschungsergebnisresultat 33 Ohne Rücksicht auf die Blattgestaltung Glück für die Biene 35 Mit Luft unsichtbar, mit Gürtel exakt definiert 36 Was Zartes für Chéri oder aus der Confiserie 39 Ihr Termin: stets eine Reifegratwanderung 41 Zweidimensional-Areale, in denen sich Möchtegern-Globetrotter schon mal wie zu Hause fühlen 46 Nicht immer allen recht, geht sie vor Recht 47 Wann erleben Las Vegas oder Sydney Senkrechtsonnenschein? 48 Einer aus ferner Famili-Ära 49 Paradestücke der Gehörgängigkeit 50 Stehen vorm Berg an der Weser, nah der Eder, an der Havel 51 Steht XIII-mal in höchst beachteter Stellvertreterliste

Senkrecht:

1 Die Residenz fürs Ross vordem, wo 50 waagerecht als Reiter zu nennen 2 Unter Mark-Bewohnern der häufigsten einer 3 Fiebern drauf, das Event zur Party zu machen 4 Rollen, wo man den Leu hinblättert 5 Der hat sein Herz im Kopf 6 Nicht unbedingt zahme Sprüche vom literarisch aktiven Gast 7 Unter Burgenbürgern wärmstens empfohlen, nicht nur der knisternden Atmosphäre wegen 8 Erste Ritterpflicht, war er auf Damenhuld erpicht 9 Ein hohes Tier durchaus aus Lemmingesicht 10 Ist vorauszuschicken, sonst würden ... Giftfilter aus 9 senkrecht 12 Ort heißen Geschehens, falls nicht alle bloß 5 senkrecht bestellen 13 Wie der Gast nach Bewirtung, so die Bluse nach Sonderbehandlung 15 Hier juristisch korrekt, da feierlich ansehnlich 16 Recht prankiger Name für einen Flosseneigner 18 Lange Gerade in kurzer Nutzung des 22 waagerechts 19 Gerade, weil vom Zahn der Zeit benagt, ist, was so heißt, stark gefragt 27 Der Gänseweintrinker schlechthin 29 Spitzenpersonal in gewissen Schichtungsgeschichten 31 Hilft hier beim Aufdrehen, ziert dort mit Blüten 34 Namenspate, zeitweilig, für äquatorfernste Millionenstadt 37 Der 28 waagrecht von Medicihausen 38 Eher kann man sagen, dass er 48 waagerecht, als dass er scharf blickte 40 Wohin der Sonnenhungrige strebt – wie aber keiner fliegen möchte 42 First Lady, hier und da mit Lyn im Bunde 43 Mag da und dort Anhang oder auch für sich Name einer Dame sein 44 Ein geradezu zahlenmäßiger Unterschied zwischen Pferdepflegen und Törnmachen 45 Ein denkwürdiger Vervollständiger der Musi

So können Sie gewinnen: Finden Sie im Kreuzworträtsel auf der nächsten Seite das Lösungswort der Woche (heute 32 waagerecht)! Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Kleidungsstücks (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus KAE, einer HOSE im Bild und BEL ergibt sich KAESEHOBEL.

Entweder teilen Sie uns diese Lösung über unten stehendes Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

Teilnahmeschluss für die Folge 1 ist Dienstag, der 17. Juli 2018

Hinweis: Geben Sie bitte unbedingt die Nummer der Rätselfolge ein, da Ihre Lösung sonst nicht gewertet werden kann.

Und das sind unsere Preise:

Lösung von Nr. 2439 (ZEITmagazin Nr. 27/2018):

Waagerecht:

7 TEMPERAMENT 11 ESPE in v-espe-r 14 WUNDER 16 FREIZEITPARK 19 DOSSIER 20 "Bus-Sarde" und BUSSARDE 21 NESSELN 22 LOFT als Ex-Fabrikraum 23 TRONC 25 (Geld-)SCHEINE 26 GEORGE Clooney in "Ocean’s Eleven" 28 PFAHL 29 HALME 32 TAO 34 TIARA im Vatikan-Wappen 35 REH in Waldtie-reh-ege 36 MEISTERWERK ("Übung macht den Meister") 40 RUHE- pause 41 ANMASSUNG 42 EDELSTEIN aus L-e-i-t-e-n-d-e-s 43 WERTANGABE 44 Schul-, Musik-NOTEN

Senkrecht:

1 "Wende-Hammer" und Sackgassen-WENDEHAMMER 2 "FERSENgeld geben" 3 WAREN (Müritz) 4 BEIBOOT 5 GEISTER 6 LEAD = melodischer Hauptpart eines Musikstücks 7 TUENCHEN 8 PESSIMIST 9 MERLE = Amsel (franz.) 10 TEST 12 STAR 13 FRECHHEIT 15 DOSE 16 Rinder-FILET 17 zu Frieden und ZUFRIEDEN 18 PROF = Professor 24 Kleidung NAEHEN 26 Schaltungs-, Mahl-GAENGE 27 GAREN 28 PARS = Teil (lat.) in Pars-ifal 30 König LEAR 31 ESSAY 33 ORG = Organisation 35 Angel-RUTEN 37 TUN 38 World Wide WEB, Internet 39 KLON