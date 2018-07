Wer über die Gesellschaft debattiert, sollte den Arbeitsalltag ihrer Menschen kennen. Eine ZEIT-Serie über Menschen, die das Land am Laufen halten.

Um kurz nach fünf, als die anderen noch schlafen, steht sie auf und schleicht die Holztreppe hinunter. Unten legt sie einen Pad in die Maschine, der Kaffee läuft, nebenbei schmiert sie Brote. Schneidet Apfelspalten, Möhren, Gurken. Sie spült die Trinkflaschen aus, füllt in manche Tee, in andere Wasser. Erst dann setzt Christiane Sabisch sich an den Küchentisch, nimmt einen Schluck Kaffee, die Sonne scheint vorsichtig durchs Küchenfenster. Morgenruhe. Ein paar Minuten noch, bevor sie leise nach oben geht, um die ersten der acht Kinder zu wecken.

6.30 Uhr. "Martin*, hast du deine Brille geputzt?" Fünf Kinder haben Brillen, fünf Brillen müssen geputzt werden.

7.00 Uhr. "Janina, du hast nur noch fünf Minuten." Janina muss um 7.05 Uhr aus dem Haus, gemeinsam mit Johanna und Tim. Kevin, Sandy und Martin gehen um 7.20 Uhr, Jenny und Sandra um 7.40 Uhr. Spätestens. Acht Kinder, drei Uhrzeiten, vier verschiedene Schulen.

Toast rein. Ping. Toast raus. "Kevin, iss jetzt bitte und pack nachher dein Schulbrot ein, ja?"

Ein Kind hat Laktoseintoleranz, eines Eiweißintoleranz, außerdem gibt es eine Veganerin.

"Jenny, Zähne putzen und Haare kämmen." An den Tagen, an denen die Mädchen Sportunterricht haben, bindet Christiane Sabisch ihnen einen Zopf. Jenny am Dienstag, Sandra am Mittwoch, die Stundenpläne hat sie im Kopf.

"Tschüss." Haustür auf. Umarmung. Kuss. Es ist 7.35 Uhr, als das letzte Kind das Haus verlässt.

Ein Einfamilienhaus in einer ruhigen Wohnsiedlung am Ende der Straße, dahinter Wald und Feld. In Lauf an der Pegnitz, 37 Kilometer von Nürnberg entfernt.

"Familie Sabisch Teichmann" steht am Klingelschild. Eigentlich stimmt das nicht. Hier wohnt keine Familie, zumindest keine im klassischen Sinne. Die Kinder sind Christiane Sabischs Job. Christiane Sabisch ist Heilpädagogin und eine Art Pflegemutter. Sieben Kinder hat sie zurzeit, die ihr anvertraut sind.

Das jüngste ist sieben Jahre, das älteste 16. Mit ihnen und zusammen mit ihrem Mann und ihrer leiblichen Tochter wohnt die 48-Jährige gemeinsam unter einem Dach. Im Heilpädagogischen Kinderhaus Lauf, so heißt ihre Einrichtung offiziell. Wenn man will, ein Kinderheim, nur ohne Schichtbetrieb. Ihr leiblicher Sohn lebt in einem Musikinternat. Sind alle zu Hause, sind sie zu elft.