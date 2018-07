In dieser Personalie steckt eine Revolution. Seit der vergangenen Woche haben Donald Trump und seine Republikaner die große Chance, eines ihrer wichtigsten Projekte zu vollenden – die Umwälzung der amerikanischen Justiz. Nachdem sie bereits knapp zwei Jahre im Weißen Haus und im Kongress regiert haben, können sie jetzt auch noch den Obersten Gerichtshof, den Supreme Court, der Vereinigten Staaten unter ihre Kontrolle bringen.

Möglich macht das Anthony Kennedy. Der inzwischen 81-jährige Richter hat seinen Rückzug aus dem Supreme Court angekündigt, er will mit seiner Frau noch ein paar ruhige Jahre verbringen. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird von Donald Trump und der republikanischen Mehrheit im Senat bestimmt. Beide sind eisern entschlossen, die Macht im Obersten Gericht zu ihren Gunsten zu verschieben. Sie werden darum einen streng konservativen Juristen auf Kennedys Stuhl setzen. Trump hat bereits angekündigt, für ihn sei die Ernennung des nächsten Supreme-Court-Richters die derzeit "wichtigste Sache – neben der Entscheidung über Krieg und Frieden".

Das ist nicht nur Rhetorik. Es gibt einen simplen Grund für diese enorme Bedeutung: Schon immer wird in den USA mithilfe der Gerichte Politik gemacht, stärker als in vielen anderen Ländern. Ob Präsident George W. Bushs Wahlsieg oder Barack Obamas Gesundheitsreform – so gut wie jeder politische Streit endet vor der Richterbank. Vor allem die Bundesgerichte haben dann durch ihre Präzedenzurteile eine gewaltige Gestaltungsmacht. Denn diese Urteile binden andere Gerichte und können so auf Jahrzehnte hinaus Recht schaffen.

So erklärte der Supreme Court 1896 die Rassentrennung für verfassungsgemäß und hob dieses Verdikt erst knapp sechzig Jahre später wieder auf. 1973 schufen die Richter das sehr weitgehende Recht auf Abtreibung. 2008 lasen sie aus dem zweiten Verfassungszusatz ein individuelles Recht auf Waffenbesitz heraus. 2015 gaben sie grünes Licht für die gleichgeschlechtliche Ehe.

Die Macht der obersten Richter ist also kaum zu überschätzen, zumal sie – anders als etwa die Richter am Bundesverfassungsgericht – auf Lebenszeit ernannt werden. Präsidenten und Parlamente kommen und gehen, die obersten Richter bleiben. Es sei denn, sie treten von sich aus zurück. Wie jetzt Anthony Kennedy.

Kennedy, bereits 1988 vom republikanischen Präsidenten Ronald Reagan berufen, ist ein konservativer Richter, nun macht er Platz für einen anderen, voraussichtlich noch konservativeren Juristen. Das könnte entscheidend sein, denn bislang ist der Supreme Court, ähnlich wie das Land, ideologisch gespalten. Bei den meisten Urteilen, die in der Vergangenheit mit einer knappen 5 : 4-Stimmenmehrheit fielen, schloss Kennedy sich seinen vier konservativen Kollegen an und gab so den Ausschlag. Zum Beispiel beim Recht auf privaten Waffenbesitz, beim Einreiseverbot für Staatsangehörige aus muslimischen Ländern oder wenn es darum ging, Gewerkschaftsrechte zu kappen.

Aber Kennedy ist kein Ideologe. Er wahrte all die Jahre seine Unabhängigkeit – und wurde der einzige wirkliche swing voter ("Wechselwähler") am Obersten Gericht. Immer wieder mal paktierte er auch mit den vier liberalen Richtern. Bei dem bahnbrechenden Urteil, das die gleichgeschlechtliche Ehe überall in den Vereinigten Staaten ermöglichte, schrieb er sogar selbst die ausführliche Begründung.

Deswegen, aber vor allem weil er mit seiner Stimme eine Revision des unter Konservativen verhassten Rechts auf Abtreibung verhinderte, wurde Kennedy immer wieder zum Ziel republikanischer Attacken.

I will be making my choice for Justice of the United States Supreme Court on the first Monday after the July 4th Holiday, July 9th! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. Juni 2018

Am 9. Juli will Trump nun bekannt geben, wen er als Nachfolgekandidaten nominiert; dem muss der Senat dann zustimmen. Die Zeit drängt, bereits im November sind Kongresswahlen, und die Mehrheit der Republikaner könnte verloren gehen. Und so ist die Schlacht um die Neubesetzung längst entbrannt. Demokraten wie Republikaner schalten Werbekampagnen und versuchen, moderate Senatoren der jeweils anderen Partei auf ihre Seite zu ziehen.