Das muss man sich mal vorstellen: Bei der Weltmeisterschaft, für die nur die Besten der Besten ausgewählt werden, spielte bis vor Kurzem noch ein Spieler des HSV. Dieser Spieler stand nicht nur im Kader, er stand bei jedem Spiel seiner Mannschaft in der Anfangsformation auf dem Platz. Bis ins Viertelfinale kam sie, dann schied sie aus. Schweden ist sein Land, Albin Ekdal sein Name. Und wenn man in diesem Sommer versucht, den Absturz des HSV an der Geschichte eines Spielers zu erklären, dann ist Albin Ekdal dafür der beste Mann.

Vor drei Jahren kam er aus der ersten italienischen Liga nach Hamburg. Verbunden mit ihm war die Hoffnung, dass der Verein einen Spieler gefunden hatte, der die zentrale Schaltstelle im Mittelfeld besetzen kann. Der die Abwehr und den Angriff verbindet, der klug passt und Ruhe in die Mannschaft bringt. All das hatte Ekdal zuvor gezeigt, in seinen Vereinen und in der schwedischen Nationalmannschaft. Dass Ekdal genau diese Eigenschaften nicht verlernt hat, bewies er gerade bei der WM. Aber beim HSV? Da war das kaum zu sehen. Das hatte zwei Gründe: Zum einen war es Pech, er war ständig verletzt. In der ersten Saison machte er nicht einmal die Hälfte der Spiele, in den letzten beiden Spielzeiten auch nur zwei Drittel. Zum anderen sieht man an Ekdal aber auch, dass ein einzelner Spieler nicht eine verkorkst zusammengestellte Mannschaft retten kann. Im schwedischen Nationalteam fügt er sich in ein funktionierendes Ganzes ein. In Hamburg gab es das nie. Und Ekdal war nicht in der Lage zu sortieren, wo nur Chaos herrschte.

Der HSV muss sich nun nicht grämen, dass ausgerechnet einer seiner Spieler bei der WM überzeugte. Es steigert seinen Marktwert, und der chronisch überschuldete Verein wird sich über eine schöne Ablösesumme freuen. Die Leistung von Albin Ekdal muss aber eine Mahnung bleiben: dass der Erfolg einer Mannschaft nie an einem einzigen Spieler hängen darf. Und dass es endlich gelingen muss, Spieler beim HSV besser zu machen, als sie vorher waren.