Eines Tages 2010 steht bei Ilaria Profeti "der Junge" vor der Tür und behauptet, er sei ihr Neffe, der Sohn eines Bruders, von dem Ilaria, Mittvierzigerin und engagierte Lehrerin in Rom, gar nichts wusste. Was zu ihrer Verwirrung beiträgt: Der abgerissene junge Mann ist so dunkelhäutig, wie jemand aus Äthiopien nur sein kann. Ganz eindeutig ist er ein Geflüchteter, noch dazu ein "Illegaler". Doch er spricht perfekt Italienisch, und er hat einen Pass – auf den Namen Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti lautend. Und Attilio, genannt "Attila" Profeti heißt immerhin Ilarias Vater.

Die römische Schriftstellerin und Drehbuchautorin Francesca Melandri, Jahrgang 1964, scheint in ihrem Roman Alle, außer mir die Hollywood-Devise zu beherzigen, mit einem Erdbeben anzufangen und sich dann langsam zu steigern: Ilaria macht sich auf die Suche nach der Wahrheit hinter der Behauptung des Migranten, sie befragt ihre Mutter und die zweite Frau des Vaters. Er selbst kann nicht mehr antworten, denn der 95-Jährige ist längst dement. Dennoch enthüllt sich nach und nach in stetiger Steigerung, was es mit Attila Profetis afrikanischem Nachkommen auf sich hat – und auch, dass der nicht des Vaters einziges Geheimnis ist.

Die Leser lernen im Lauf der 600 Seiten dieses Romans die gesamte Familie Profeti kennen, sie erfahren von Attilas jahrelangem Bigamisten-Leben in Rom, von seinem bescheidenen Herkommen aus der Emilia und dem Wahnsinnsglück, das er immer wieder im Leben hatte, und zwar nicht nur mit seiner Karriere im Dunstkreis der italienischen Politik und Wirtschaft. Der deutsche Titel ist das Motto, das er als kleiner Junge gewählt hatte: Alle Menschen müssen sterben, war ihm eines Tages gesagt worden. "Alle, außer mir", schwor er sich.

Über die Lebenslügen des Signor Profeti hinaus zielt der Titel des Originals, Sangue giusto, auf unbequeme Wahrheiten, die an die Wurzeln des modernen Italiens rühren. "Das richtige Blut" nämlich hatten jene Männer, die Ostafrika 1935 mit einem grausamen Krieg überzogen und kolonisiert hatten – bevor Mussolinis "abessinisches Abenteuer" fünf Jahre später sein ruhmloses Ende fand. Francesca Melandris eigentlicher Held in diesem Buch, Attilio Profeti, blauäugig und langgliedrig, der Traumtyp eines jedes Rassekundlers, gehörte zu diesen Männern. "Das richtige Blut" schien es damals auch zu rechtfertigen, Hunderttausende äthiopische Männer, Frauen und Kinder auf jede erdenkliche Weise umzubringen, mit Senfgas, in Hungerlagern.

Und das "richtige Blut" ist es wiederum, das heute allen fehlt, die siebzig Jahre später aus den von Bürgerkriegen und Gewaltherrschaft verheerten Staaten Afrikas fliehen. Ebenso wie "der Junge", in dessen Pass ja der Name Attilaprofeti steht. In Äthiopien drohen ihm, einem Lehrer, wie so vielen regimekritischen Bürgern, Verschleppung und Hinrichtung. Sein Cousin wurde totgefoltert, er selbst musste "raus": das lapidare Kürzel für eine jahrelange Flucht, erst nach Norden durch die Wüste, dann in die Hölle eines libyschen Lagers, übers Meer bis an die Küste Italiens, wo nach monatelangem Warten in wenigen Minuten sein Schicksal, die Ablehnung des Asylantrags, entschieden wird.