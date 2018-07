Für den Aufstieg der AfD bieten Journalisten, Forscher und Politiker gern eine simple Erklärung an: die Angst. Viele Deutsche würden sich in der AfD engagieren, weil sie "Angst" hätten: um ihr Land, ihre Existenz, ihre Identität. Und noch mehr Deutsche würden die AfD wählen, weil sie den Abstieg oder die Migranten fürchteten, heißt es.

Zur Illustration dieser Angsttheorie folgt nun eine kleine Auswahl an Überschriften aus Tages- und Wochenzeitungen zum Thema AfD: "Mit Empörung, Lug und Angst ums Geld" (Die Welt, Juli 2013), "Das Spiel mit der Euro-Angst" (Frankfurter Rundschau, Dezember 2013), "Testament der Angst" (taz, Oktober 2015), "Das ewige Spiel mit der Angst" (Süddeutsche Zeitung, März 2016), "Statusängste machen aggressiv" (Tagesspiegel, März 2016), "Das macht uns Angst" (FAZ, September 2017), "Städtle in Angst" (ZEIT, Oktober 2017).

Diese Liste kann ohne Weiteres beliebig verlängert werden, es hat sich nämlich herumgesprochen, dass die AfD "Politik macht mit den Ängsten der Menschen". Daher hört man Politiker anderer Parteien oft den folgenden Satz sagen: "Wir müssen die Sorgen dieser Menschen ernst nehmen." So äußerten sich unter anderem Bodo Ramelow, Winfried Kretschmann und Horst Seehofer. Die Deutschen hätten halt beim Thema Migration und Flucht Angst, der Staat müsse also etwas gegen diese Angst unternehmen. AfD-Mainstreaming könnte man das nennen.

Was aber, wenn der Hauptantrieb der Rechtspopulisten (und ihrer noch weiter rechts angesiedelten Parteifreunde) und das Leitmotiv der AfD-Wähler nicht etwa Angst wäre – sondern Mut?

Beim Begriff Mut denken viele an Figuren wie Robin Hood, der von den Reichen nahm und den Armen gab. Mut beschreibt in dieser Vorstellung eine humanistisch und ethisch getriebene Handlung. Mut – neutral verstanden – könnte aber auch bloß die Überwindung meinen, die man braucht, um mit Konventionen zu brechen und sich der Mehrheitsmeinung entgegenzustemmen. Diese Definition von Mut beansprucht die AfD für sich.

Die AfD trägt den Mut, den sie vorleben will und den sie ihren Mitgliedern und Wählern abverlangt, schon in der Wahlwerbung. In den vergangenen fünf Jahren hieß es auf blau-roten Plakaten, Ansteckern und Facebook-Slogans "Mut zur Wahrheit" oder "Trau dich, Deutschland!". Nimmt man die AfD also beim Wort, liegt der Beweis für ihren außerordentlichen Mut auf der Hand. Aber das wäre zu einfach. Es lohnt sich, ein bisschen genauer hinzuschauen.

Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel stellte sich neulich bei der Haushaltsdebatte im Reichstag vor dem versammelten Parlament ans Rednerpult. Als Oppositionsführerin durfte sie der Regierung von Angela Merkel als Erste sagen, was ihr an Deutschland so alles nicht passt. Weidel entschied sich in ihrer Rede für folgenden Kernsatz: "Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern." Dafür erhielt sie eine Rüge vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble.

Bestimmt war Weidel klar, dass sie als Parlamentarierin mit ihrer Aussage eine rote Linie überschritt. Natürlich ist es nicht möglich, in den Kopf einer Person zu blicken, aber es gehört doch einiger Mut dazu, auf Konventionen wie Anstand, Achtung des Nächsten und den Schutz von Minderheiten zu pfeifen und sich so dermaßen danebenzubenehmen. Jedenfalls in humanen und zivilisierten Ländern wie Deutschland.

Im Rampenlicht zu stehen und gleichzeitig etwas Verpöntes oder Verbotenes zu tun, das kennen viele Menschen von anderen Gelegenheiten: vor versammelter Klasse dem Lehrer so richtig eins überbraten oder dem grantigen Chef coram publico die Meinung geigen. Ohne eine gehörige Portion Mut geht so etwas nicht. Oder?