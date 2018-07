Menschen tragen ihren Müll oft nicht weg. Er landet in Gruben, Bächen oder bleibt verstreut liegen. Er wird von Sediment oder Staub zugedeckt und überdauert oft Jahrtausende. Kratzt man die Oberfläche auf, kommt er wieder zum Vorschein, zwischen all dem Schlick und Sand, der sich um das Verlorene und Weggeworfene angehäuft hat. Solch wiedergefundener Müll, in der Zwischenzeit gealtert, verrostet, zerbrochen, deformiert, erzählt Alltagsgeschichten von früher – die Grundkonstellation für Archäologie.

Manchmal ergeben sich für die Wissenschaftler einzigartige Gelegenheiten. Wo immer im großen Stil gegraben wird, können sie sich ansehen, was vergangene Generationen hinterlassen haben: Wird eine Eisenbahntrasse in die Landschaft gelegt, öffnen die Bagger ein Archiv. Kommen Kulturdenkmäler zum Vorschein, ist es in Deutschland Aufgabe der Landesbehörden, diese zu schützen. Ist ein Shoppingcenter auf urbanem Untergrund geplant, dürfen meist erst die Forscher ran. Sie sichten, bergen, bewahren. Es gibt Städte, die auf Archiven thronen, die ganze Jahrtausende dokumentieren: Jerusalem, Athen, Köln. Jeder Spatenstich kann einen Blick in die Vergangenheit liefern.

Amsterdams Archäologen erlebten den Idealfall. Als ihre Stadtoberen vor 20 Jahren den Bau einer U-Bahn durch das Herz der Metropole beschlossen, wurden sie von Beginn an mit einbezogen. Maximales Glück bescherte ihnen, dass die geplante Strecke durch das Flussbett der Amstel führen sollte. Nirgendwo versprach das Kratzen unter der Oberfläche ergiebiger zu werden als im Schlick des Flusslaufs, der während der 700-jährigen Geschichte der Stadt dazu da war, die Industrieabfälle und das Gerümpel ihrer Bewohner aufzunehmen.

2003 begannen die Bauarbeiten; nun, 15 Jahre später, nimmt die Nord-Süd-Linie in gut einer Woche den Betrieb auf. Acht Stationen, 16 Minuten Fahrzeit. Der 9,7 Kilometer lange und stellenweise 30 Meter tiefe Schnitt durch die urbane Unterwelt versprach an den Haltestellen Damrak und Rokin am meisten Ertrag. Die Forscher konzentrierten sich auf diese Standorte und brachten ein gigantisches Sammelsurium aus 700.000 Fundstücken ans Licht. 10.000 Einzelteile dieser archäologischen Beute werden nun öffentlich ausgestellt: Wenn die U-Bahn ab dem 22. Juli fährt, reisen Passagiere an der Station Rokin auf einer Rolltreppe durch die Vergangenheit. Sie gleiten an zwei riesigen Vitrinen vorbei mit den materiellen Überresten aus dem Alltag der Amsterdamer.

Neuzeitliche Objekte sind dabei, Handys, gebrauchte Telefonkarten, Spielzeugautos. Älter sind die meisten der abgerissenen Anker und Enterhaken, der Fibeln und Knöpfe. Murmeln und Schlüssel. Es gibt Pistolen und Patronen, Knochenflöten und Füllfederhalter. Haarbüschel, Kondome, Küchenmesser, Gebissteile. Von der ins Mittelalter reichenden Stadtgeschichte geht es weit zurück in die Vorgeschichte: Römermünzen, Schweineknochen aus vorchristlichen Jahrhunderten, Speerspitzen aus der Bronzezeit, 100.000 Jahre alte Muscheln.

Auffallend sind die riesigen Mengen tönerner Tabakpfeifen. Es sind so viele, dass sie nicht zufällig dahin geraten sein können. Tatsächlich gibt es einen Grund: Die Seeleute pflegten ihre Pfeifen ins Wasser zu werfen, bevor sie an Bord gingen. Denn auf den alten Handelsschiffen mit ihrer kostbaren Fracht war das Rauchen verboten.

Das archäologische Großprojekt trug mit dazu bei, dass die Amsterdamer sich mit dem Bau anfreunden konnten. 1997 sah dies noch anders aus. Wäre es nach dem Willen der abstimmenden Bevölkerung gegangen, hätte die Nord-Süd-Linie nie gebaut werden sollen. 65 Prozent sprachen sich in einem Volksentscheid dagegen aus – vor allem aus Sorge um die historische Innenstadt, die auf Holzpfählen steht und im Zuge früherer Projekte in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da die Stimmbeteiligung jedoch gering war, setzte sich die Stadtregierung über das Volksvotum hinweg.

Fast aber wäre der Metrobau zu einem Debakel wie der Berliner Flughafen geworden. Die Kosten verdoppelten sich auf 3,1 Milliarden Euro, mehr als 3000 Euro pro Zentimeter Fahrstrecke. Die Bauzeit verlängerte sich um sieben Jahre. Zwischenzeitlich stand das Projekt vor dem Abbruch; eineinhalb Jahre ruhten die Bauarbeiten, nachdem eine Zeile uralter Häuser an der Vijzelgracht abgesackt war. Die Bewohner mussten evakuiert, der Untergrund der Häuser stabilisiert werden.

Seit jedoch die Touristenströme und Verkehrsprobleme fast unerträglich geworden sind, zweifeln nur noch wenige am Sinn des Projekts. Genauso unbestritten ist mittlerweile der Wert der archäologischen Sammelaktion. Sie bescherte tief greifende neue Erkenntnisse. Die Stadt Amsterdam, so verriet ein Briefsiegel, ist 75 Jahre älter als gedacht. Auch an neue Gründer müssen sich die Hauptstädter gewöhnen. Das Ur-Amsterdam war kein Bauerndorf, wie die Historiker immer angenommen hatten. Die U-Bahn brachte ans Licht, was die Pioniere im Jahr 1170 tatsächlich leisteten.

Was Menschen so hinterlassen Was Menschen so hinterlassen Wer etwas auf sich hält, schafft Ordnung. 11.279 Fotos von Fundstücken, die beim Bau der neuen Metrolinie durch Amsterdam ans Licht kamen, sind in dem Katalog STUFF (Sachen) auf 600 XXL-Seiten zu bewundern (Verlag Van Zoetendaal). Damit der Leser nicht den Eindruck des Messitums bekommt, haben die Autoren alles schön aufgeräumt. Die Funde sind in 10 Kategorien aufgeteilt und inhaltlich säuberlich geordnet, die Messer zu den Gabeln, die Waffen zu den Rüstungen. Wer alle 700.000 Funde sehen will, klickt sich auf der Website belowthesurface.amsterdam durch die Epochen. Man kann das 19. Jahrhundert ansteuern oder direkt bis in die Steinzeit scrollen.

Sturmfluten hatten damals die alte Flusslandschaft durcheinandergewühlt. Dank der Verheerung entstand plötzlich ein Mündungsort am offenen Wasser – mit besten Schiffsverbindungen ins Hinterland. Die Bauern, die zwei Jahrhunderte lang die Torfmoore um die Amstel herum bewirtschaftet hatten, erkannten ihre historische Chance, ökonomisch durchzustarten. Mit Handwerk und Fernhandel schufen sie binnen eines Jahrhunderts eine boomende Stadt aus dem Nichts.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio