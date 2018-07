Es gibt zu wenig Geld für gute Architektur. Das ist die berechtigte Klage von Architekten in dieser Republik, doch in Berlin verhält es sich jetzt genau andersherum: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat schon vor zwei Jahren 62 Millionen Euro für den Bau eines großen Gebäudes bewilligt – und die wirklich guten Architekten wollen keinen fertigen Entwurf abliefern.

Im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung wurden kürzlich die Entwürfe für den Wettbewerb zum Wiederaufbau der Schinkelschen Bauakademie in der Berliner Stadtmitte vorgestellt, und beim Anblick mancher Pläne hatte man ein Déjà-vu. Da wollen für ihre reaktionäre Baugesinnung bekannte Architekten die Fassaden des im Krieg ausgebrannten, in der DDR zunächst halb wiederaufgebauten und dann komplett abgerissenen Baus detailgenau rekonstruieren, um es im Inneren mit geistloser Sparkassen-Architektur zu füllen, während sich unbekannte italienische Architekten an dumpfen Fensterrastern im Stile eines Neo-Razionalismo versuchen. Was beides sehr an den noch nicht ganz vollendeten, aber schon längst missratenen Wiederaufbau des Berliner Schlosses als Humboldt Forum erinnert, das nur einen schwungvollen Sandsteinwurf vom Standort der Bauakademie entfernt liegt.

Doch die weise Jury unter der Leitung des SPD-Staatssekretärs Florian Pronold hat jetzt fünf Entwürfe zu den Siegern dieses Wettbewerbs gekürt, die sich allesamt den Wünschen nach hübschen Hüllen für die seit Jahren mit einer Plastikplanen-Attrappe der Schinkelschen Architektur zugestellte Brache verweigern. Es sind stattdessen fünf Konzepte, wofür man eine Bauakademie heute eigentlich brauchen könnte. Wie sie institutionell organisiert sein sollte, welche Raumformen sie für ihre Tätigkeit benötigt, mit welchen bereits vorhandenen Berliner Architektursammlungen sie kooperieren kann.

Da ist etwa der Entwurf von Ulrich Müller, dem Gründer der Architektur Galerie Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro AFF, die zuallererst den in der Ausschreibung vorgegebenen Namen "Nationale Bauakademie" in "Neue Bauakademie" ändern möchten, um einen Anspruch auf internationale Vernetzung festzuschreiben. Ihr Entwurf sieht ein komplett offenes Haus vor, vertikal und horizontal verwoben, in dem Ausstellungen, Labore, Konferenzen und vieles andere mehr ihren Platz finden können.

Diese Offenheit heißt bei den Mitsiegern vom Büro HG Merz "elastische Struktur". Die Elastizität ihres Konzepts bildet sich schon auf dem Poster ab, es ist wie ein großes Wackelbild gedruckt, verändert sich je nach Blickwinkel, spielt mit den möglichen Volumina und Räumen in der Kubatur des abgerissenen Schinkel-Baus. Alle nicht statisch notwendigen Elemente in der Akademie sollen hier "modular und dynamisch" sein. Die programmatische Bespielung müsse das Gebäude bestimmen, "nicht das Gebäude – oder gar die Fassade – die Programme", heißt es in der Begründung von Merz.

Die siegreichen Architekten bestehen darauf, einen Bau von innen nach außen zu entwickeln. Erst wenn die Nutzung feststeht, will man die Fassadenfrage diskutieren. Diese Verweigerungshaltung ist ein Epochenbruch: In Berlin lernt man jetzt aus Fehlern. Selbst wenn das schnelle Geld winkt.