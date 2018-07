Tausende Lehrer mit befristeten Verträgen werden auch zu diesem Ferienbeginn wieder in die Arbeitslosigkeit entlassen, damit man sie sechs Wochen später erneut einstellen kann. Die Bundesländer sparen dadurch Millionen. Diese Idee ist so brillant, dass man sie umgehend auf andere Bereiche ausweiten sollte. Für die Sommerpause geschasste Bundestagsabgeordnete bezögen dann über Monate keine Diäten mehr, sie würden auf eine gesetzt. Ein sich selbst teilzeitfeuernder Jogi Löw müsste sich zwischen WM-Scheitern und EM-Qualifikation ausschließlich von Nivea-Men-Produkten und Schüco-Fenstern ernähren. Und Kolumnisten, die nur einmal pro Woche in die Tastatu... Moment mal. Ist wohl doch keine so brillante Idee. Wie soll ich ohne die Millionen über die Runden kommen?

Aus der Rubrik "fast brillante Ideen" haben wir zuletzt einiges kennengelernt: die Idee, den Hochgeschwindigkeitsdribbler Leroy Sané zu Hause zu lassen. Die Idee, einer Koalition beizutreten, die einen zweimal geschreddert hat. Die Idee, Horst Seehofer zum Innenminister zu machen. Alles fast brillant. Wie heißt es in Japan doch so treffend: Am Fuße des Leuchtturms herrscht Dunkelheit.