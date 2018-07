Die Hafenkapitäne, die mit Barkassen voller Touristen an den mächtigen Docks von Blohm + Voss vorbeifahren, erzählen von Pannenschiffen, von miesen Jahren, von Fehlentscheidungen. Gern spotten sie, dass der einstige Stolz der Hamburger Wirtschaft nun ausgerechnet Bremern gehöre.

Auf dem Werftgelände schaut Dieter Dehlke aus den großen Fenstern des Konferenzsaals "Michel" und sagt einen Satz, der wie eine Gegenrede auf die der Kapitäne klingt: "Vor wenigen Jahren lag hier vieles im Argen, wir blicken wieder zuversichtlich nach vorn."

Dehlke ist einer der beiden Geschäftsführer von Blohm + Voss. Was er auf dem Werftgelände sieht, stimmt ihn optimistisch. Ein knallrot gestrichener Frachter der Reederei Hamburg Süd liegt im Dock zur Reparatur. Ein paar Meter weiter arbeiten Männer mit gelben Helmen an der Hanseatic, einem Kreuzfahrtschiff von Hapag-Lloyd. Außerdem werkeln Mitarbeiter an zwei Jachten und drei grau lackierten Marineschiffen. Die Werft, sagt Dehlke, sei "wieder solide aufgestellt".

Kann man das glauben?

Noch Anfang des Jahres bewertete Werftchef Dehlke den Zustand als "kritisch". Seither war zu lesen, dass die Werft ausgerechnet ein Prestigeprojekt, den Bau neuer Schiffe für die Marine, vergeigt habe. Die Fregatten des Typs F 125 sind immer noch nicht einsatzbereit, wegen erheblicher Mängel liegen die Schiffe immer noch im Dock.

Die miesen Schlagzeilen schienen wie das Finale einer langen Geschichte des Misserfolgs. Seit 140 Jahren hat die Werft ihren Sitz in Steinwerder. Schnelle Ozeandampfer, riesige Schlachtschiffe und Megajachten liefen hier einst vom Stapel. Doch in den vergangenen Jahren fehlten lukrative Aufträge, strategische Entscheidungen erwiesen sich als falsch, zuletzt ging es um die Existenz.

Im Dezember 2011 verkaufte Thyssenkrupp die Hamburger Werft an den Finanzinvestor Star Capital. Der filetierte das Unternehmen, machte etliche Teile zu Geld. Die Werft versuchte, in den Bau von gigantischen Luxusjachten einzusteigen. Doch bedeutende Neuaufträge blieben aus. 2009 war die Eclipse fertig geworden, Superjacht, superteuer. Danach passierte nicht mehr viel. Die Entwürfe aus Hamburg gewannen Designpreise, aber gebaut wurden die Jachten für Oligarchen und Softwaremilliardäre in anderen Werften.

Schließlich gab der Finanzinvestor auf und verkaufte Blohm + Voss 2016 an die Bremer Lürssen Werft weiter, einst ein eher kleiner Konkurrent der Hamburger. Es folgten harte Einschnitte: 300 Mitarbeiter mussten gehen. Luxusjachten werden innerhalb der Lürssen Gruppe erfolgreich in Bremen gebaut. Für Hamburg bleibt nur die Reparatur der teuren Schmuckstücke.